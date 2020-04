En pleine crise sanitaire mondiale, de nombreuses entreprises doivent se résigner à faire face à une baisse de leurs activités. Que ce soit dans le domaine de la production des biens de consommation ou de la fourniture de services, l’on enregistre des prévisions à la baisse. Toutefois, tous les secteurs ne sont pas forcément impactés négativement par cette pandémie à coronavirus. L’entreprise Zoom Video Communications par exemple a su tirer son épingle du jeu en attirant de nombreux utilisateurs. En trois mois (décembre 2019 à mars 2020), l’entreprise américaine est passée de 10 millions à 200 millions d’utilisateurs.À côté de Zoom, nous avons également les sites de streaming comme Netflix, YouTube , ainsi que les plateformes de jeux vidéo en ligne qui connaissent également une hausse de leurs activités. Steam , la plateforme de distribution de jeux vidéo en ligne, a par exemple enregistré un pic de 20 millions d’utilisateurs connectés simultanément dans le mois de mars. Et donc pour certaines entreprises, le COVID-19 a favorisé des opportunités de croissance.Pour cette année 2020, bien qu’une forte récession soit attendue dans plusieurs régions du globe, Canalys, le cabinet d’étude de marché spécialisé dans le domaine des technologies, prévoit que les ventes d’objets connectés à internet (IdO), notamment les wearables à bande (les montres connectées et les appareils dotés de capteurs de suivi physiologique que l’on porte aux poignées), les appareils audio personnels intelligents, les haut-parleurs intelligents, connaîtront une hausse de 9,8 % pour atteindre 718 millions d’unités. Il convient de rappeler qu’en 2019, les ventes de ces appareils ont été de 653,6 millions d’unités. Selon le cabinet, cette croissance dans ces trois catégories pour l’année 2020 s’appuiera sur les écosystèmes IdO déployés par les fournisseurs de smartphones et de plateformes tels que Apple, Google, Amazon, Samsung, Xiaomi et Huawei.Dans les détails, la croissance de 9,8 % de ces appareils IdO se traduira par une hausse de 1,5 % pour les haut-parleurs intelligents, de 3,8 % pour les livraisons de wearables à bande et de 15,5 % pour les ventes d’appareils audio personnels intelligents. Pour Cynthia Chen, analyste chez Canalys Research, le segment d’appareils audio personnels intelligents sera celui qui connaîtra la croissance la plus rapide dans le segment d’appareils IdO grand public cette année.Avec le confinement qui est adopté dans de nombreux pays, Canalys déclare que les fournisseurs IdO seraient déjà en train de travailler activement à réorienter leurs efforts pour s’adapter aux nouvelles exigences qui imposent de travailler, apprendre, se divertir, rester en contact avec les amis et la famille en gardant la distance sociale. Selon Cynthia Chen, « les fournisseurs d’appareils audio intelligents qui continuent de livrer des appareils via des canaux en ligne ont rapidement déplacé leurs messages marketing pour mettre en évidence les principaux avantages, en particulier leurs capacités de conférence téléphonique ». Et d’ajouter que « les consommateurs recherchent des appareils audio sans fil qui offrent une flexibilité pour le travail, l’éducation et le jeu ».Par ailleurs, cette situation qui entraîne la sédentarité pourrait favoriser du côté des utilisateurs « l’accès à des entraînements premium et aux appareils qui les aident à rester actifs », souligne Canalys. C’est pourquoi le cabinet envisage une hausse de 3,8 % pour les ventes de wearables à bande cette année.Au niveau des différentes régions du globe, le cabinet annonce que les ventes dans ces trois catégories d’appareils IdO seront les plus fortes en Chine où la croissance annuelle sera de 12,4 % pour les haut-parleurs intelligents, 17,1 % pour les wearables à bande et 46,2 % pour les appareils audio personnels intelligents. Pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), l’on enregistrera une baisse de 9,9 % pour les ventes de haut-parleurs intelligents et de 6,7 % pour les livraisons de wearables à bande. Par contre, l’on aura une croissance de 7,7 % pour les ventes d’appareils audio personnels intelligents, soutient Canalys.Alors que la pandémie de COVID-19 se propage et que les points chauds se déplacent vers l’Europe et les États-Unis, Canalys, avec un optimisme prudent, s’attend à ce que le COVID-19 soit maîtrisé au troisième trimestre. Pour Jason Low, analyste principal chez Canalys, « la Chine sera un moteur de croissance clé en 2020, car le pays est convaincu que la pandémie est bien maîtrisée ». Il ajoute que « sur la base de notre expérience de première main en Chine, les mesures réglementaires strictes du gouvernement ont limité la propagation du COVID-19. Avec des mesures de sécurité en place pour empêcher sa réapparition, les activités économiques reprendront rapidement et les consommateurs recommenceront à dépenser. La même chose risque de se produire dans d’autres pays lorsque les contre-mesures interviendront ».Source : Canalys Que pensez-vous de ces prévisions ? sont-elles crédibles ?Selon vous, quels autres secteurs pourraient également connaître cette année une croissance favorisée par la crise du COVID-19 ?