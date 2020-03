Coronavirus : les opérateurs français pourraient réduire la bande passante vers des sites comme Netflix et YouTube Au profit du télétravail 0PARTAGES 4 0 Face à l’accélération de la propagation du Covid-19 dans l’Hexagone, le gouvernement a appelé les entreprises à favoriser le télétravail. A cela s’ajoutent les 15 millions d’élèves et étudiants qui resteront chez eux, faute d’écoles et d’universités ouvertes au cours des prochaines semaines. Après l’annonce ce week-end du passage de la France au stade 3 de l’épidémie du COVID-19 et l’appel du gouvernement au confinement, les opérateurs s’attendent à d’importants pics d’activité sur leurs réseaux.



Devant cette situation inédite, les opérateurs télécoms l’assurent : tout est bien organisé, il n’y aucune raison de craindre un « black-out » d’Internet. « Nous entrons dans une phase exceptionnelle qui nous amène à regarder de près les pics (de trafic) auxquels nous nous sommes habitués », a indiqué dans un entretien téléphonique le président de la Fédération Française des Télécoms (FFT), rapporte Reuters.



« Sachant l’importance que nous avons pour la vie et l’économie du pays, nous sommes préparés depuis toujours à affronter ce type de crise. Pour autant, depuis déjà plusieurs semaines, chaque opérateur se prépare à des plans de continuité d’activité pour pouvoir répondre au mieux aux attentes des Français, ainsi qu’aux besoins des entreprises et des administrations dans les jours, semaines et mois qui viennent. Au moment où l’on se parle, nous avons plus 15.000 techniciens et ingénieurs qui sont mobilisés pour permettre à la France d’aborder cette séquence avec le plus de sérénité possible, malgré ce contexte inédit », a expliqué ce dernier, sans toutefois chercher à nier la gravité de la situation.



Selon lui, « notre mission n’est pas uniquement d’assurer la pérennité du réseau au cours des prochains jours. Notre objectif, c’est de permettre une continuité de service et la pérennité des réseaux sur le long terme. C’est une situation nouvelle, et nul ne sait combien de temps cela va durer. La priorité qui a été donnée par les pouvoirs publics dans cette période de solidarité nationale, c’est de permettre, autant que faire se peut, à la France de continuer de travailler, d’étudier, de vivre et de communiquer. Ce qui nécessite donc un suivi en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour adapter nos réseaux aux besoins ».



Et d'en appeler à la responsabilité collective : « La discipline sociale que nous impose cette période, en limitant nos déplacements, en réduisant les trajets domicile-travail, en limitant les contacts avec son entourage, doit s’accompagner d’une forme de civisme numérique. Dans ce contexte de solidarité nationale, chaque Français doit avoir en tête les priorités qui sont données au pays pour éviter que la consommation de certains pénalise celle des autres ».



Il a relevé que « nous entrons dans une ère de discipline sociale collective, qui doit s'accompagner d'une discipline numérique de la part des opérateurs de télécommunications ». En effet, les opérateurs télécoms français vont exercer une plus grande discipline dans l’allocation de la bande passante à partir de lundi afin de faire face au bond des usages liés au télétravail, a indiqué dimanche le président de la Fédération Française des Télécoms.



En clair, en cas de saturation des réseaux, les FAI français pourraient dès aujourd’hui réduire la bande passante vers les sites et services de divertissement au profit du télétravail, lequel va engendrer un bond important des usages





Sont concernés directement par cette possible limitation, Netflix, YouTube et Facebook, lesquels représentent environ 80% de la bande passante des opérateurs. Le débit pourrait également être limité sur de nombreux autres services comme Fortnite. La volonté serait ainsi de privilégier les usages professionnels.



En soirée, YouTube, Netflix et Facebook représentent en moyenne environ 80% de la bande passante fournie par les quatre opérateurs français Orange, SFR, filiale d’Altice Europe, Bouygues Telecoms et Iliad, a indiqué une source industrielle.



Le confinement sature la bande passante en Europe



La quantité de données transitant par le réseau national de Telecom Italia SpA a augmenté de plus des deux tiers au cours des deux dernières semaines, a indiqué la société. Une grande partie de cette activité supplémentaire est due aux jeux en ligne tels que Fortnite et Call of Duty, a fortiori lorsque des millions d'enfants téléchargent la dernière mise à jour de 25 Go en même temps, au point de mobiliser plus de bande passante que les programmes d'entreprise et les applications de conférence téléphonique utilisés par les adultes travaillant à domicile.



« Nous avons signalé une augmentation de plus de 70 % du trafic Internet sur notre réseau fixe, avec une forte contribution des jeux en ligne tels que Fortnite », a déclaré mercredi Luigi Gubitosi, PDG de Telecom Italia. Le streaming sur Netflix et d'autres plateformes vidéo devrait également se développer, car les gens évitent les endroits bondés et restent à la maison.



La société suédoise Telia Carrier , qui exploite l'un des plus grands réseaux intercontinentaux de fibre optique au monde, a déclaré que son trafic avait augmenté de 2,7 % en février et qu'elle prévoyait une augmentation encore plus importante en mars. « Tous les grands acteurs du marché de la visioconférence ont demandé des mises à niveau de la bande passante au cours des 10 derniers jours et certains demandent cinq fois plus », a déclaré Mattias Fridstroem, vice-président de Telia Carrier. « Il y aura besoin d'une énorme quantité de bande passante supplémentaire. »



Sources : entretien sur LC1, Bloomberg

Et vous ?



Que pensez-vous de la mesure envisagée par les Télécoms ?

Illégale ou pas illégale ?

Peut-on parler de fin temporaire de la Neutralité du Net ?

Une mesure qui peut être contournée par un VPN ?

Comment une telle mesure pourrait être mise en place techniquement ? Face à l’accélération de la propagation du Covid-19 dans l’Hexagone, le gouvernement a appelé les entreprises à favoriser le télétravail. A cela s’ajoutent les 15 millions d’élèves et étudiants qui resteront chez eux, faute d’écoles et d’universités ouvertes au cours des prochaines semaines. Après l’annonce ce week-end du passage de la France au stade 3 de l’épidémie du COVID-19 et l’appel du gouvernement au confinement, les opérateurs s’attendent à d’importants pics d’activité sur leurs réseaux.Devant cette situation inédite, les opérateurs télécoms l’assurent : tout est bien organisé, il n’y aucune raison de craindre un « black-out » d’Internet. « Nous entrons dans une phase exceptionnelle qui nous amène à regarder de près les pics (de trafic) auxquels nous nous sommes habitués », a indiqué dans un entretien téléphonique le président de la Fédération Française des Télécoms (FFT), rapporte Reuters.« Sachant l’importance que nous avons pour la vie et l’économie du pays, nous sommes préparés depuis toujours à affronter ce type de crise. Pour autant, depuis déjà plusieurs semaines, chaque opérateur se prépare à des plans de continuité d’activité pour pouvoir répondre au mieux aux attentes des Français, ainsi qu’aux besoins des entreprises et des administrations dans les jours, semaines et mois qui viennent. Au moment où l’on se parle, nous avons plus 15.000 techniciens et ingénieurs qui sont mobilisés pour permettre à la France d’aborder cette séquence avec le plus de sérénité possible, malgré ce contexte inédit », a expliqué ce dernier, sans toutefois chercher à nier la gravité de la situation.Selon lui, « notre mission n’est pas uniquement d’assurer la pérennité du réseau au cours des prochains jours. Notre objectif, c’est de permettre une continuité de service et la pérennité des réseaux sur le long terme. C’est une situation nouvelle, et nul ne sait combien de temps cela va durer. La priorité qui a été donnée par les pouvoirs publics dans cette période de solidarité nationale, c’est de permettre, autant que faire se peut, à la France de continuer de travailler, d’étudier, de vivre et de communiquer. Ce qui nécessite donc un suivi en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour adapter nos réseaux aux besoins ».Et d'en appeler à la responsabilité collective : « La discipline sociale que nous impose cette période, en limitant nos déplacements, en réduisant les trajets domicile-travail, en limitant les contacts avec son entourage, doit s’accompagner d’une forme de civisme numérique. Dans ce contexte de solidarité nationale, chaque Français doit avoir en tête les priorités qui sont données au pays pour éviter que la consommation de certains pénalise celle des autres ».Il a relevé que « nous entrons dans une ère de discipline sociale collective, qui doit s'accompagner d'une discipline numérique de la part des opérateurs de télécommunications ». En effet, les opérateurs télécoms français vont exercer une plus grande discipline dans l’allocation de la bande passante à partir de lundi afin de faire face au bond des usages liés au télétravail, a indiqué dimanche le président de la Fédération Française des Télécoms.En clair, en cas de saturation des réseaux, les FAI français pourraient dès aujourd’hui réduire la bande passante vers les sites et services de divertissement au profit du télétravail, lequel va engendrer un bond important des usagesSont concernés directement par cette possible limitation, Netflix, YouTube et Facebook, lesquels représentent environ 80% de la bande passante des opérateurs. Le débit pourrait également être limité sur de nombreux autres services comme Fortnite. La volonté serait ainsi de privilégier les usages professionnels.En soirée, YouTube, Netflix et Facebook représentent en moyenne environ 80% de la bande passante fournie par les quatre opérateurs français Orange, SFR, filiale d’Altice Europe, Bouygues Telecoms et Iliad, a indiqué une source industrielle.La quantité de données transitant par le réseau national de Telecom Italia SpA a augmenté de plus des deux tiers au cours des deux dernières semaines, a indiqué la société. Une grande partie de cette activité supplémentaire est due aux jeux en ligne tels que Fortnite et Call of Duty, a fortiori lorsque des millions d'enfants téléchargent la dernière mise à jour de 25 Go en même temps, au point de mobiliser plus de bande passante que les programmes d'entreprise et les applications de conférence téléphonique utilisés par les adultes travaillant à domicile.« Nous avons signalé une augmentation de plus de 70 % du trafic Internet sur notre réseau fixe, avec une forte contribution des jeux en ligne tels que Fortnite », a déclaré mercredi Luigi Gubitosi, PDG de Telecom Italia. Le streaming sur Netflix et d'autres plateformes vidéo devrait également se développer, car les gens évitent les endroits bondés et restent à la maison.La société suédoise Telia Carrier , qui exploite l'un des plus grands réseaux intercontinentaux de fibre optique au monde, a déclaré que son trafic avait augmenté de 2,7 % en février et qu'elle prévoyait une augmentation encore plus importante en mars. « Tous les grands acteurs du marché de la visioconférence ont demandé des mises à niveau de la bande passante au cours des 10 derniers jours et certains demandent cinq fois plus », a déclaré Mattias Fridstroem, vice-président de Telia Carrier. « Il y aura besoin d'une énorme quantité de bande passante supplémentaire. »Sources : Reuters Que pensez-vous de la mesure envisagée par les Télécoms ?Illégale ou pas illégale ?Peut-on parler de fin temporaire de la Neutralité du Net ?Une mesure qui peut être contournée par un VPN ?Comment une telle mesure pourrait être mise en place techniquement ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 3 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Expert éminent https://www.developpez.com Envoyé par spyserver Envoyé par Euh la majeure partie des gens qui télétravaillent sont les mêmes qui se connectent en soirée je pige pas trop ? Il y a pas une "nouvelle population" qui est apparu subitement



Pour ceux qui sont en télétravail, le problème n'est pas la bande passante du réseau national, mais plutôt celui de leur entreprise qui n'est pas forcément dimensionné pour gérer 50 fois plus de connexions... 2 0 Bah si... ce ne sont pas les télétravailleurs qui saturent la bande passante, ce sont ceux qui sont assignés à résidence et qui d'habitude ne sont pas connectés à cette heure-là (tous les métiers de production par exemple, qui sont à la maison à cause des fermeture d'usine... ceux qui bossent en commerce qui sont obligé de fermer la boutique... etc etc) et qui cherchent à passer le temps en se divertissant.Pour ceux qui sont en télétravail, le problème n'est pas la bande passante du réseau national, mais plutôt celui de leur entreprise qui n'est pas forcément dimensionné pour gérer 50 fois plus de connexions... Membre averti https://www.developpez.com 1 0 Euh la majeure partie des gens qui télétravaillent sont les mêmes qui se connectent en soirée je pige pas trop ? Il y a pas une "nouvelle population" qui est apparu subitement Expert éminent sénior https://www.developpez.com Envoyé par plegat Envoyé par Bah si... ce ne sont pas les télétravailleurs qui saturent la bande passante, ce sont ceux qui sont assignés à résidence et qui d'habitude ne sont pas connectés à cette heure-là (tous les métiers de production par exemple, qui sont à la maison à cause des fermeture d'usine... ceux qui bossent en commerce qui sont obligé de fermer la boutique... etc etc) et qui cherchent à passer le temps en se divertissant.



Pour ceux qui sont en télétravail, le problème n'est pas la bande passante du réseau national, mais plutôt celui de leur entreprise qui n'est pas forcément dimensionné pour gérer 50 fois plus de connexions...



Et ma fille a été sage aujourd'hui, mais elle pourrait être tentée de bouffer du netflix au lieu de bosser les jours prochains. On est pas raisonnable quand on a 12 ans.



Il faut aussi limiter les films de pingouins(vous avez compris à quoi je fais allusion) 1 0 Ma boite est dimensionnée depuis longtemps pour ça - mais vendredi soir en attendant le tram(avec plein de gens qui avaient un laptop encore dans son carton sous le bras), j'ai entendu des discussions surréalistes à ce sujet. Les gens découvrent, et je pense que beaucoup se sont pris le mur de l'impréparation dans la tronche aujourd'hui.Et ma fille a été sage aujourd'hui, mais elle pourrait être tentée de bouffer du netflix au lieu de bosser les jours prochains. On est pas raisonnable quand on a 12 ans.Il faut aussi limiter les films de pingouins(vous avez compris à quoi je fais allusion)

Front-end js / react sur du fort traffic H/F ↳ Neteck / Koala - France - Levallois perret Responsable SalesForce - H/F - Castres (81) ↳ Labsoft - Midi Pyrénées - Castres (81000) Développeur PHP F/H ↳ S&You - Aquitaine - Bordeaux (33000) Voir plus d'offres