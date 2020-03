Le secteur des services informatiques face à Armageddon, Alors que le confinement dû au Covid-19 force les annulations de projets, d'après des analystes 3PARTAGES 3 0 Alors que le monde entre dans une phase de confinement généralisé, les bureaux ferment, obligeant le personnel de bureau à travailler à domicile. Les conséquences seront nombreuses pour l'industrie informatique, dont certains secteurs seront plus performants que d'autres. C’est dans ce contexte que les analystes de Global Data, dans une récente mise à jour de leur rapport "Tech, Media, & Telecom Trends 2020", ont dressé un tableau particulièrement sombre pour les sociétés de services informatiques et les fournisseurs de logiciels d'application qui luttent pour assurer la continuité de leurs activités alors que le coronavirus continue de se propager.



Le rapport analyse l'impact du Covid-19 dans 17 secteurs technologiques différents, comprenant le matériel (semi-conducteurs, fabricants de composants, électronique grand public, équipement d'infrastructure informatique…), les logiciels (logiciels d'application, logiciels de jeux et logiciels de sécurité), les services (services informatiques et services en nuage), l'Internet et les médias (commerce électronique, médias sociaux, publicité, musique, films et télévision, et édition) et les télécommunications.





Selon les chercheurs, la pression économique résultant du Covid-19 et des mesures gouvernementales visant à empêcher la propagation frapperont les sociétés de services informatiques plus durement que tout autre secteur de l'industrie alors qu'elles tentent d’honorer des contrats et que des projets potentiels sont annulés. Le secteur de la technologie est exposé aux effets de la propagation du Covid-19 depuis le début cette crise.



« L'impact du Covid-19 sur le secteur des services informatiques sera profond, immédiat et durable », disent les chercheurs. « Bien qu'il y ait un potentiel de hausse dans la plupart des secteurs, il y a peu d'optimisme pour les services informatiques. Avec le monde confiné, le personnel des services informatiques ne peut pas accéder aux sites de leurs clients. Le travail à distance posera des problèmes importants, même pour le personnel des pays où des millions de travailleurs à domicile disposent d'une connectivité haut débit respectable », ont ajouté les analystes de Global Data dans leur rapport.



Le cas de l’Inde avec « un confinement total » de 21 jours



Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé dans un discours cette semaine que l'Inde devait entamer mercredi, à partir de minuit, le plus grand confinement au monde, avertissant les citoyens de rester chez eux, pour les 21 prochains jours. Selon les analystes de Global Data, les entreprises de services informatiques basées dans le sous-continent indien seront forcées de fermer leurs bureaux et des centaines de milliers de personnes tenteront de travailler depuis leur domicile.



« Cette décision est sans précédent et mettra à rude épreuve l'infrastructure de communication résidentielle indienne. Elle mettra également à l'épreuve la résilience de l'infrastructure informatique de ces entreprises, qui est fortement axée sur le travail au bureau. Nous restons sceptiques quant à la résilience de cette infrastructure », a indiqué le rapport.



Cependant, les défis ne font que commencer pour les entreprises de services informatiques. Selon le rapport, les répercussions économiques de la propagation du coronavirus pourraient entraîner l'arrêt de nouveaux projets, ainsi que la réduction des projets existants pour ces entreprises.



« Une fois que la pression sera retombée et que l'économie mondiale aura retrouvé son rythme habituel, l'objectif immédiat sera de réduire les coûts. Les grands projets informatiques seront annulés ou mis en attente, laissant très peu de nouvelles activités pour le secteur des services », dit le rapport. Les analystes ont également ajouté que « Les projets existants seront réduits au strict minimum. Pour les entreprises de services informatiques qui se demandent d'où viendront les nouvelles affaires en 2020, la réponse est terriblement sombre : il n'y en aura pas », indique le rapport.



Ce rapport intervient alors que certains des plus grands fournisseurs de services mondiaux font déjà face à des années de baisse de revenus, le passage des entreprises au cloud étant l'une des principales causes. Selon le rapport de Global Data, l'effet du Covid-19 sur les projets informatiques des entreprises s’étendra également les fournisseurs d'applications, mais pas dans a même mesure que les sociétés de services.



« Par conséquent, les logiciels d'application seront à la merci de l'économie mondiale. Si la Chine est un baromètre pour le reste du monde, les économies ralentiront considérablement pendant un trimestre, avant un long retour à la normale. Cette longue période de ralentissement sera marquée par l'attention que les chefs d'entreprise porteront aux résultats financiers. Les coûts seront supprimés dans les entreprises et toutes les dépenses non essentielles seront soit réduites, soit retardées », indique le rapport.



L'économie des technologies de l'information après Covid-19



Les chercheurs de Global Data ont également analysé la tendance chez ces entreprises une fois que la crise du coronavirus sera terminée. Dans leur rapport, ils ont indiqué : « Tous les projets informatiques qui peuvent être mis en suspens le seront jusqu'en 2021 au moins. Les fournisseurs de logiciels doivent se préparer à une année difficile où très peu de nouvelles affaires nettes seront gagnées avant le dernier trimestre ».



Selon le rapport, les fournisseurs de cloud computing de tous types en profiteront probablement en raison de la nature de la crise. À plus long terme, les services informatiques examineront les performances des fournisseurs de cloud computing et adapteront leurs stratégies en conséquence. Les outils de contrôle des performances, tels que le logiciel de contrôle des flux de travail AWS de Splunk, pourraient connaître une demande accrue, tout comme les logiciels d'apprentissage à distance.



Le tableau dressé par le rapport Tech, Media, & Telecom Trends 2020 concernant le secteur des services informatiques n’est pas reluisant. Toutefois, une fois que la crise sera terminée et que le télétravail, qui s’impose actuellement aux entreprises, sera entériné par la plupart d’entre elles, est-ce qu’au contraire cette crise ne va-t-elle pas booster le secteur des IT ? Les fournisseurs de logiciels d'application ne verront-ils pas leurs activités croître alors que



pour les usines d'autres secteurs, plus d'intelligence artificielle pour le secteur tertiaire et



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous du rapport de Global Data ?

Pensez-vous que les entreprises du secteur de services informatiques subiront plus les effets du Covid-19 que les autres entreprises de l’industrie de la technologie ?

Ou croyez-vous que l’ensemble du secteur des IT sortira de cette crise avec de nouvelles opportunités ?



