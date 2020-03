Les prévisions de dépenses informatiques frappées par l'impact du coronavirus, Et les risques de baisse continuent à s'intensifier, selon les prévisions d'IDC 0PARTAGES 3 0 Alors que l'escalade de la crise du coronavirus a influencé les activités de la Big Tech et touché les résultats financiers du secteur de la technologie, les acheteurs et les vendeurs des marchés des IT s'adaptent à un nouvel ensemble d'hypothèses et à une nouvelle réalité économique mondiale. Des reports de délais de lancement de produits aux annulations des grandes rencontres technologiques en passant par une expérience forcée de travail à domicile, les entreprises du secteur espèrent voir rapidement la fin de la crise afin de reprendre le cours normal de leurs activités. Mais pour l’heure, les prévisions actualisées du Worldwide Black Book d'International Data Corporation (IDC) publiées cette semaine montrent que les prévisions de dépenses IT pour l’année 2020 sont frappées par l'impact du coronavirus.



Alors que les dépenses informatiques mondiales devaient initialement augmenter d'un peu plus de 5 % en monnaie constante en 2020, IDC s'attend à un ralentissement significatif de ces dépenses, occasionné par une baisse des dépenses en matériel informatique, en particulier au cours du premier semestre 2020, en se basant sur ses indicateurs de données du premier trimestre. Mais ce n’est pas seulement le marché du matériel informatique qui est impacté par l’urgence sanitaire liée au coronavirus, selon IDC.





Les dépenses en logiciels et en services seront également touchées, car la crise se répercute dans tous les secteurs de l'économie, y compris les chaînes d'approvisionnement, le commerce et la planification des activités, lit-on dans le rapport. D'ici la fin de 2020, dans un scénario pessimiste, les dépenses informatiques pourraient augmenter de 1 % par rapport aux prévisions initiales de plus de 4 % de croissance, et ces prévisions sont plus susceptibles d'évoluer à la baisse qu'à la hausse au cours des prochaines semaines, d’après IDC.



En effet, selon l'édition en direct du Worldwide Black Book d'IDC pour février 2020, les dépenses informatiques devraient augmenter de 4,3 % en monnaie constante cette année, en prenant en compte les ajustements à la baisse des prévisions de ventes de matériel informatique. Il s'agit d'une baisse par rapport aux 5 % prévus en janvier, et IDC s'attend par ailleurs à ce que le Black Book de mars indique une nouvelle révision à la baisse de ces prévisions sur la base des derniers indicateurs et données d'enquête, et de l'escalade de la situation dans d'autres régions en dehors de la Chine.



« La situation est extrêmement fluide », a déclaré Stephen Minton, vice-président du groupe Customer Insights & Analysis d'IDC. « Nos données et nos enquêtes mensuelles pointent clairement dans une direction, mais il est encore tôt pour comprendre l'impact complet de la crise du coronavirus dans tous les secteurs de l'économie. Nous utilisons des modèles de scénarios pour illustrer que les prévisions ont une portée plus large que d'habitude, et les risques de baisse dans ces modèles semblent augmenter chaque jour. Mais la durée de la crise reste une grande inconnue et déterminera dans une large mesure la croissance globale du marché pour l'ensemble de l'année ».



Les prévisions initiales de croissance des dépenses informatiques mondiales d’IDC pour cette année étaient d'un peu plus de 5 % en monnaie constante. En effet, les fortes ventes de PC au quatrième trimestre de 2019 ont fait place à un cycle de mise à niveau des smartphones stimulé par la 5G et une reprise des dépenses des fournisseurs de services en matière d'infrastructure, tandis que la dynamique autour des projets de transformation numérique continuait à assurer une forte demande de logiciels et de services informatiques, d’après le rapport d’IDC.



Le Worldwide Black Book de février a ensuite ramené la croissance à 4,3 % et celle-ci devrait se rapprocher de 3 % en mars, selon les derniers ajustements et scénarios de prévisions d’IDC. Dans un scénario pessimiste, basé sur une crise s'étendant au-delà du deuxième trimestre en dehors de la Chine, le marché mondial des technologies de l'information devrait croître d'environ 1 %, d’après le rapport d’IDC.



Le tableau ci-dessous présente la comparaison de la croissance en glissement annuel des prévisions du Black Book de janvier et février 2020, la croissance des dépenses en IT étant en monnaie constante.





« Le scénario pessimiste n'est pas le pire des scénarios », a déclaré M. Minton. « Les choses évoluent si rapidement que nous devons constamment recalibrer nos hypothèses et nos attentes, mais le scénario pessimiste reflète un marché des IT dans lequel une croissance économique plus faible se traduit par une diminution des dépenses des entreprises et des consommateurs dans toutes les technologies au cours des prochains trimestres. Les choses pourraient s'aggraver, mais il faut espérer que ce ne soit pas le cas », a-t-il ajouté.



Certaines prévisions faites par IDC l’année dernière qui ne prenait pas en compte la crise du coronavirus comme, par exemple, "les dépenses mondiales pour la réalité augmentée et virtuelle



Le Worldwide Black Book Live Edition d’IDC étant mis à jour chaque mois avec les dernières prévisions de croissance annuelle des dépenses informatiques dans 100 pays, espérons qu’au cours des mois suivants la courbe des dépenses en IT soit croissante. Toutefois, les prévisions continueront à évoluer en tenant compte de l'impact croissant du coronavirus sur les attentes du marché. IDC prévoit publier aussi simultanément à chaque fois un "scénario pessimiste" pour les dépenses informatiques tant que la crise persistera, le scénario pessimiste pouvant être utilisé pour comprendre l'impact potentiel de la crise au-delà des indicateurs actuels de données réelles pour le PIB et les marchés des TI.



