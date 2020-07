De l’enquête (de Gartner) qui a mobilisé 127 chefs d’entreprise, il ressort que 82 % des répondants prévoient de permettre aux employés de travailler à distance une partie du temps en cette période de pandémie de Covid-19. Près de la moitié (47 %) des participants à l’enquête entendent permettre aux employés de travailler à distance à plein temps à l'avenir. Le passage aux horaires flexibles va devenir la norme pour certaines de ces entreprises puisque 43 % des répondants déclarent qu’ils accorderont aux employés la possibilité de choisir leurs journées de travail. 42 % des participants à l’enquête optent pour permettre aux travailleurs de choisir leurs heures de travail sur une journée. Grosso modo, le schéma qui prédomine donc est celui du mode de travail hybride.L’une des questions majeures à laquelle de nombreuses organisations font désormais face est celle de savoir comment gérer une main d’œuvre lancée dans une formule hybride (télétravail + présentiel). La productivité des employés en télétravail est un sujet de discussion fréquent. Dans les chiffres, seuls 13 % de répondants ont exprimé des inquiétudes quant au maintien de la productivité des employés mis en télétravail. 61 % des chefs d’entreprise interrogés par Gartner ont mis en place des contrôles plus fréquents. Dans la pratique, cela peut se matérialiser par des prises de photographies des employés toutes les 5 minutes par les patrons . Retour aux chiffres pour souligner que 29 % des répondants disent n’avoir implémenté aucune mesure pour juger de la productivité de leurs employés.Deuxième défi majeur du maintien d’une main d’œuvre lancée sur une formule hybride : le maintien de la culture d’entreprise. C’est l’argument qu’ont mis en avant 30 % des chefs d’entreprise. C’est une espèce de redite quand on sait que Marissa Mayer s'est érigé contre le travail à domicile en 2013. Dans une note envoyée à ses employés, la PDG de Yahoo avait annoncé qu'il ne sera plus possible pour ces derniers de travailler à distance. Expliquant sa décision, la patronne de Yahoo soutenait alors que « certaines des meilleures décisions et idées viennent de discussions de couloir et de cafétéria, en rencontrant de nouvelles personnes et dans des réunions d'équipe improvisées ». Marissa Mayer avait ajouté que « la rapidité et la qualité sont souvent sacrifiées lorsque nous travaillons à la maison » et qu'avoir un Yahoo! Uni « commence par être physiquement ensemble. »Pour 13 % des répondants au sondage de Gartner, il est plutôt question de créer une parité entre l'expérience à distance et celle au bureau.Source : Gartner Ces chiffres collent-ils à la réalité à laquelle vous êtes au fait en ces temps de pandémie de Covid-19 ?Voyez-vous le télétravail prendre le pas sur le présentiel après la pandémie de Covid-19 ?