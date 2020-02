En Chine, le coronavirus force la plus grande expérience de travail à domicile au monde, Le télétravail semble être la seule solution dont disposent les entreprises 0PARTAGES 4 0 Apparu en décembre dernier, le coronavirus (nCoV) est en passe de déclencher la plus grande expérience de télétravail dans le monde. De plus en plus d’entreprises, d’usines ou de magasins d’assemblages, de banques, etc. prolongent ou envoient leurs employés en congés afin qu’ils puissent travailler de chez eux en sûreté. Le virtuel est sollicité plus que jamais en Chine et les applications de vidéoconférence atteignent leur plus grand nombre d’utilisateurs. La situation est telle que le travail à domicile reste pour l’instant la seule solution envisageable pour les entreprises.



Environ un mois après le début de l’épidémie, de nombreux secteurs d’activités ont été touchés dans le monde et les sociétés de la Tech ne sont pas exemptées. La quarantaine soulevée par le virus est telle qu’en Chine continentale, les travailleurs ont dû abandonner les bureaux et les usines, les entreprises et certaines banques dans les régions à haut risque ont dû fermer les portes. Cette fermeture a un coût qui grimpe chaque jour, ce qui affecte grandement l’économie dans la sous-région. Afin de limiter les dégâts, certaines entreprises commencent par faire appel au télétravail.



Le télétravail semble être la seule possibilité dont disposent les entreprises pour redémarrer leurs activités



« C'est une bonne occasion pour nous d’essayer le travail à domicile à grande échelle. De toute évidence, ce n'est pas facile pour une agence de publicité créative qui réfléchit beaucoup en personne. Cela signifie plus de conversations vidéo et d'appels téléphoniques », a déclaré Alvin Foo, directeur général de Reprise Digital, une agence de publicité de Shanghai de 400 personnes qui fait partie du groupe Interpublic. De cette façon, si les entreprises chinoises continuent d’adopter ce mode de travail, le petit nombre de travailleurs à domicile va très bientôt augmenter en flèche.





Actuellement, cela semble être la seule possibilité dont disposent les entreprises pour redémarrer leurs activités. Selon Bloomberg, cette phase va probablement marquer le début de la plus grande expérience de travail à domicile au monde. Le média américain a rapporté que beaucoup plus de gens essaient d'organiser des réunions avec des clients et des discussions de groupe via des applications de chat vidéo, ou de discuter de plans sur des plateformes logicielles de travail en équipe comme WeChat Work ou Slack-like Lark de l’entreprise chinoise Bytedance.



Les applications de messagerie sont saturées



Selon certaines sources, l’application de travail d'équipe d'Alibaba, Dingtalk, a connu des problèmes de connexion en raison d'un trop grand nombre de vidéoconférences simultanées saturant le serveur et la bande passante. L'application de messagerie de Tencent pour l'entreprise, Wechat for Business, a aussi connu une panne très tôt dans la journée. La connexion est extrêmement instable. De même, le VPN du bureau de Baidu était très saturé et les employés sont priés de rester déconnectés pour laisser la bande passante aux administrateurs système.



Selon la rumeur, l'application WeLink de Huawei a été indisponible pendant un certain temps. Slack-like Lark de Bytedance (la société derrière TikTok), une suite bureautique en ligne comme GApps, serait le plus grand gagnant, car il n'a eu que quelques problèmes mineurs. D’autres applications sont également citées à l’instar de Skype de Microsoft Team. Zoom, une application de visioconférence développée par la société du même nom est également présente sur la liste des applications qui connaissent une croissance pendant ce temps de crise.



Pour l’instant, ce sont les centres financiers chinois de Hong Kong et de Shanghai qui sont en tête de liste du nouveau modèle d'employés dispersés. Des complexes hôteliers comme l’hôtel Hyatt de Pékin ont laissé leurs employés travailler à la maison, mais ces derniers doivent informer la direction de l’endroit où ils se trouvent chaque matin et indiquer s’ils ont de la température. Le virus a fortement nui à l’expérience des espaces de coworking, et par conséquent aux entreprises technologiques.



Selon Bloomberg, pour le fabricant de téléphones Casetify, 2020 était censé être la meilleure année à ce jour. L'effectif de la société basée à Hong Kong avait dépassé les 150 à la fin du mois de décembre et son objectif était de doubler les ventes cette année. Par contre, les choses vont peut-être être beaucoup plus difficiles pour lui. C’est pareil pour Apple qui risque d’avoir de sérieux problèmes par rapport à la production de l’iPhone si la Chine prolonge la fermeture de l’usine de Foxconn. De même, la firme a déjà fermé tous ses magasins officiels jusqu’au 9 février prochain.



L’entreprise subit les retombées de l’épidémie du côté de la demande et de l’offre. De nombreuses autres sociétés étrangères, dont Starbucks Corp et McDonald's Corp, ont fermé temporairement des vitrines par mesure de précaution. Plusieurs sociétés ont demandé à leurs employés en Chine de travailler depuis leur domicile et de cesser leurs voyages d'affaires non essentiels au cours de la première semaine de février. Enfin, le cas d’Apple et celui de certains détaillants de la Chine continentale montrent que ce sont les usines et les magasins d’assemblages qui sont les plus touchés.



Le télétravail n'est pas envisageable par toutes les entreprises



Certains disent également que le travail à domicile ne résout qu’une infirme partie du problème. Les banquiers disent que les introductions en bourse et les accords sont en suspens. Selon des données compilées par Bloomberg, la valeur des transactions au cours des 30 premiers jours de 2020 était la moitié de ce qu'elle était l'année précédente. Les petites entreprises se sont également tournées vers Internet pour fidéliser leurs clients, dans l'espoir de résister à l'épidémie. D’autres personnes comme les gérants de salles de gyms utilisent YouTube pour leurs causes.



Ils publient des vidéos pédagogiques en ligne pour aider leurs clients à continuer d’observer les programmes de fitness auxquels ils ont souscrit. Par ailleurs, en France, la quarantaine ne concerne pour l’instant que les quelques cas détectés à Bordeaux et en régions parisiennes. Toutefois, les autorités semblent maîtriser la situation et personne ne crie à l’épidémie. D’autres pays en Europe sont aussi touchés, mais le nombre de personnes atteintes serait moins de 100 sur tout le continent, le lourd tribut revenant à la Chine, avec plus de 20 mille personnes touchées.



Quel est votre avis sur le sujet ?

La société dans la quelle vous travaillez a-t-elle déjà commencé à envisager un plan de secours et de mise au télétravail en cas de nécessité ?



