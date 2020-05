Certains opérateurs de téléphonie mobile des pays européens comme la Grande-Bretagne et les Pays-Bas ont vu leurs antennes téléphoniques sabotées en avril à cause de la théorie du complot selon laquelle la pandémie du Covid-19 est liée à la 5G. Cette théorie serait en train de s’étendre aux États américains, estiment les autorités américaines de l'application des lois, qui sont maintenant de plus en plus inquiets de la possibilité de violence dans le monde réel. Un document du DHS aurait indiqué que les menaces contre les télécommunications « vont probablement augmenter », a rapporté ABC News.Le ministère américain de la Sécurité intérieure aurait émis des alertes aux fournisseurs de télécommunications sans fil et aux forces de l'ordre concernant des attaques potentielles contre les tours de téléphonie cellulaire et les travailleurs des télécommunications par des théoriciens de la conspiration 5G-coronavirus. Le DHS a averti qu'il y a déjà eu « des incendies criminels et des attaques physiques contre des tours de téléphonie cellulaire dans plusieurs États américains ». En plus de mettre en garde les télécoms, le DHS aurait publié un rapport de renseignement sur le sujet « à l'intention des hauts fonctionnaires fédéraux et des agences de maintien de l'ordre dans tout le pays », a rapporté ABC News samedi.« Nous évaluons que les théories de conspiration liant la propagation de Covid-19 à l'expansion du réseau cellulaire 5G incitent à des attaques contre l'infrastructure de communication au niveau mondial et que ces menaces vont probablement s'accroître à mesure que la maladie continue de se propager, y compris les appels à la violence contre les travailleurs des télécommunications », a écrit mercredi le ministère américain de la Sécurité intérieure dans un rapport de renseignement obtenu par ABC News.« Les extrémistes violents se sont inspirés des campagnes de désinformation en ligne qui prétendent que l'infrastructure sans fil est nocive pour la santé humaine et contribue à la propagation du Covid-19, ce qui a donné lieu à un effort mondial de la part d'individus partageant les mêmes idées pour partager les directives opérationnelles et la justification de la conduite d'attaques contre l'infrastructure 5G, dont certaines ont déjà provoqué des incendies criminels et des attaques physiques contre des tours de téléphonie cellulaire dans plusieurs États américains », a conclu le rapport, d’après l’article de ABC News.Aujourd'hui, le DHS « se prépare à conseiller l'industrie américaine des télécommunications sur les mesures qu'elle peut prendre pour prévenir les attaques contre les tours de téléphonie cellulaire 5G suite à une série d'incidents en Europe occidentale alimentés par l'affirmation fallacieuse selon laquelle cette technologie répand l'agent pathogène à l'origine du Covid-19 », a rapporté le Washington Post la semaine dernière.ABC News n'a pas publié l'intégralité du rapport de renseignement, mais a fourni plusieurs citations de celui-ci. Dans un communiqué, le DHS n’a pas fourni de détails sur son rapport, mais a dit qu'il « reste engagé à protéger le public américain des attaques contre les infrastructures » et que son « service de renseignement reste vigilant dans la recherche de tout type de menace émergente pour la patrie ».L'affirmation absurde selon laquelle la 5G peut propager le coronavirus, soit en supprimant le système immunitaire, soit en transmettant directement le virus par ondes radio, a conduit à des dizaines d'incendies de tours au Royaume-Uni et en Europe continentale. Malgré les multiples déclarations qui dénoncent ces affirmations comme sans fondement, les tenants de ces théories semblent gagner davantage en popularité, notamment sur les médias sociaux.Selon un article publié par de BBC en avril, des ingénieurs des télécommunications, au Royaume-Uni, ont déclaré qu'ils étaient menacés et harcelés par des gens qui pensent que le Covid-19 est lié à la 5G . Certains ont même subi des agressions selon leurs syndicats. « Nous avons en fait eu des cas où des gens ont été menacés d'être poignardés, menacés de violence physique et, dans certains cas, menacés de mort », explique Andy Kerr, secrétaire général adjoint du "Communication Workers Union (CWU)", le principal syndicat au Royaume-Uni pour les personnes travaillant dans le domaine des télécommunications.Les autorités de régulation au Royaume-Uni ont jugé en avril que les mesures prises jusqu’alors par certaines sociétés de réseau social pour arrêter la propagation des théories 5G-Covid-19 ne sont pas encore suffisantes. YouTube a réagi le mois dernier en annonçant qu'il va supprimer les contenus de théories de complot liant la 5G au Covid-19 , après la destruction de plusieurs antennes téléphoniques au Royaume-Uni.Dans le rapport du DHS vu par ABC News, le Département a également déclaré que « Depuis décembre 2019, des acteurs non identifiés ont mené au moins cinq incendies criminels visant des tours de téléphonie cellulaire à Memphis, dans le Tennessee, qui ont causé plus de 100 000 dollars de dommages ». « De plus, 14 tours de téléphonie cellulaire dans l'ouest du Tennessee, entre février et avril, ont été délibérément éteintes en désactivant leurs disjoncteurs électriques », selon le rapport. « En avril, ces adeptes de cette conspiration ont mis le feu à une importante tour de téléphonie cellulaire à Portland, Oregon, endommageant les composants électriques à la base de la structure ». Le rapport du DHS met également en garde contre d'éventuelles attaques contre le réseau électrique.L'avertissement aux forces de l'ordre indique qu'un message Facebook du 22 avril « a encouragé les individus associés à l'idéologie extrémiste anarchiste à commettre des actes de sabotage en attaquant des bâtiments et des tours 5G dans le monde entier... à l'occasion de la "Journée internationale du sabotage" » et que des vidéos ont été mises en ligne « montrant aux gens comment endommager ou détruire des tours de téléphonie cellulaire », a rapporté ABC News.L'alerte du DHS comprendra « des conseils sur les moyens de réduire le risque d'attaque, notamment l'installation de détecteurs et de barrières appropriés, de systèmes de détection des cyberintrusions, de télévision en circuit fermé et de surveillance de l'activité des drones à proximité des tours », indique l'article du Washington Post. Un responsable de l'industrie des télécommunications a déclaré que les opérateurs aux États-Unis « ont vu des attaques sporadiques sur leurs tours de téléphonie cellulaire qui ont apparemment été provoquées par la désinformation Covid-19 » au cours des dernières semaines, a écrit le Post.L'Organisation mondiale de la santé ne cesse d’expliquer que « le virus ne peut pas voyager sur les ondes radio/réseaux mobiles ». Mais il se transmet plutôt « par les gouttelettes respiratoires lorsqu'une personne infectée tousse, éternue ou parle. Les gens peuvent également être infectés en touchant une surface contaminée, puis leurs yeux, leur bouche ou leur nez ». L’OMS a aussi expliqué que le « Covid-19 se répand dans de nombreux pays qui n'ont pas de réseaux mobiles 5G ».La seule "preuve" qu’offrent des théoriciens du complot « est le calendrier de déploiement de la 5G par rapport à l'apparition du coronavirus dans certains endroits, ainsi que des cartes qui comparent l'emplacement des services de la 5G aux endroits où l'incidence du SRAS-CoV-2 est la plus élevée ». Pour ceux qui s’opposent à cette théorie liant la 5G au nouveau coronavirus, aucun de ces éléments n'a de sens en tant que preuve. La 5G était présente dans divers endroits pendant un certain temps sans que le coronavirus n'y apparaisse, et de nombreuses villes sans service 5G ont été durement touchées par du virus. Cette théorie a aussi été alimentée par un contingent anti-5G, dont les célébrités et influenceurs , qui a exhorté les gens à prendre des mesures contre les équipements de télécommunication pour se protéger.Sources : The Washington Post Que pensez-vous la conspiration 5G-Covid-19 qui s’est étendue aux États-Unis ?Que pensez vous des mesures que prendra le DHS pour protéger les infrastructures de la 5G ?Quel commentaire faites-vous de la persistance de la théorie selon laquelle le coronavirus serait lié à la 5G ?