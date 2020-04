YouTube annonce qu'il supprimera les contenus de théories de complot liant la 5G au COVID-19, Après la destruction de plusieurs antennes téléphoniques au Royaume-Uni 28PARTAGES 6 0 Alors que le nombre d’infections au Covid-19 grandit, une théorie du complot alléguant que la maladie est liée à la 5G naît et fait de nombreux dégâts au Royaume-Uni. De nombreuses tours de réseaux mobiles ont été détruites dans le pays au cours de la semaine écoulée et YouTube a été obligé de prendre des mesures drastiques pour arrêter la propagation de ces vidéos. Le média social de partage de vidéo a annoncé qu’il supprimera les vidéos qui font la promotion de cette théorie et d'autres vidéos sur la 5G pourraient être retirés des résultats de recherche.



L’information n’est plus nouvelle pour personne, le nouveau réseau de téléphonie mobile 5G a connu un grand nombre de détracteurs dès son annonce. Les théories les plus folles sur la 5G se sont fait entendre, ce qui a eu pour effet de retarder sa mise en place dans certaines régions dans en Europe et dans le monde. Aujourd’hui, certaines personnes poussent le bouchon un peu plus loin estimant que la crise sanitaire liée au Covid-19 est une conséquence fâcheuse de la 5G. Les vidéos plébiscitant cette théorie sont nombreuses à circuler actuellement sur YouTube.



Selon le média britannique The Guardian, cette théorie a occasionné de nombreux dégâts dans le pays au cours de la semaine. Dimanche, il a rapporté qu’environ sept tours de téléphonie cellulaire ont été incendiées, dont quatre au cours des dernières 24 heures. L'une des tours incendiées n'était même pas un mât de 5G. Pour contrer ces faits, YouTube a annoncé qu’il réduira dans un premier temps les recommandations de vidéos sur le thème de la conspiration concernant la 5G. Ensuite, la plateforme envisage de supprimer les vidéos qui font une liaison entre la 5G et le Covid-19.





D’après les informations recueillies par le média, YouTube pourrait permettre à d'autres contenus sur le thème de la conspiration concernant la 5G qui ne mentionnent pas le coronavirus de rester sur le site en tant que “contenu limite”. Ces vidéos pourraient être supprimées et retirées des résultats de recherche. Toujours selon le média, la décision de l'entreprise de réduire la visibilité du contenu lié à la fausse théorie est venue du fait que Vodafone a annoncé que deux de ses propres antennes, et deux qu'elle partage avec O2 étaient visés.



« Il est difficile de croire que certaines personnes puissent vouloir nuire aux réseaux qui fournissent une connectivité essentielle aux services d'urgence, au NHS et au reste du pays pendant cette période de fermeture », a déclaré Nick Jeffery, directeur général de Vodafone au Royaume-Uni. La théorie, qualifiée de « dangereuse absurdité » par le ministre Michael Gove, a également été promue par Woody Harrelson, un acteur américain très connu, et Amanda Holden, une actrice et présentatrice de télé. Selon un porte-parole de la plateforme, des vidéos du genre sont interdites.



« Il y a des politiques claires qui interdisent les vidéos promouvant des méthodes médicalement non fondées pour prévenir le coronavirus au lieu de chercher un traitement médical », a-t-il déclaré. Par exemple, une vidéo, qui a déjà été retirée par YouTube après avoir été signalée, montrait un homme prétendant être un ancien cadre d'un réseau mobile britannique et déclarant à tort que des tests de coronavirus étaient en fait utilisés pour propager le virus et que la pandémie avait été créée pour cacher les décès dus à la technologie mobile.



Toutefois, d’autres versions de cette vidéo ont été créées par la suite et partagées sur d’autres plateformes. Plusieurs personnes ont aussi condamné ces agissements. Mats Granryd, directeur général de la GSMA, l'organisme mondial de l'industrie des communications, a déclaré qu’il est déplorable de voir une telle chose. « L'industrie des télécommunications travaille 24 heures sur 24 pour maintenir en ligne les services vitaux de santé, d'éducation et d'urgence, les entreprises en activité, et les amis et les familles en contact », a-t-il fait constater.



« Il est donc déplorable que des infrastructures de communication essentielles soient attaquées sur la base de vérités carrément erronées. Nous demandons instamment à chacun de faire confiance aux autorités sanitaires et de s'assurer que les technologies de communication sont sûres. Il n'y a pas de lien entre la 5G et le Covid-19 », s’est-il indigné. Pour sa part, YouTube a annoncé qu’il travaille depuis le mois de février pour éviter la désinformation par rapport à la pandémie du Covid-19, expliquant avoir retiré depuis de nombreuses vidéos trompeuses.



Cependant, YouTube n’entend pas supprimer toutes les informations erronées sur la 5G. Selon YouTube, le contenu qui répand des mensonges sur la 5G, mais ne mentionne pas le coronavirus n'est pas en violation des politiques du site. Il est souvent considéré comme un contenu limite et est soumis à des fonctionnalités limitées, comme le fait d'être retiré des recommandations et des fonctions de recherche sur la plateforme. La plateforme estime que ces mesures réduisent de plus de 70 % le nombre de visionnages des vidéos concernées.



Cela dit, le refus du site de supprimer toute information erronée sur la 5G pourrait lui causer des ennuis avec le gouvernement britannique. Dimanche dernier, The Observer a rapporté que le secrétaire à la culture, Oliver Dowden, devrait bientôt s'entretenir avec des plateformes telles que Facebook, WhatsApp, YouTube et Twitter pour “marteler” le message que la diffusion d'informations erronées sur la 5G est inacceptable.



Source : The Guardian



