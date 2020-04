Selon BBC, au Royaume-Uni, des ingénieurs des télécommunications ont déclaré qu'ils étaient menacés et harcelés par des gens qui pensent que le covid-19 est lié à la 5G. Certains ont même subi des agressions selon leurs syndicats. « Nous avons en fait eu des cas où des gens ont été menacés d'être poignardés, menacés de violence physique et, dans certains cas, menacés de mort », explique Andy Kerr, secrétaire général adjoint du "Communication Workers Union (CWU)", le principal syndicat au Royaume-Uni pour les personnes travaillant dans le domaine des télécommunications.Ces travailleurs sont menacés parce que leurs agresseurs pensent qu'ils travaillent sur le déploiement de la 5G. Or, selon Andy, la plupart ne travaillent même pas sur la 5G, ils maintiennent le réseau des télécommunications en ces temps de confinement. Rappelons que la théorie du complot selon laquelle la pandémie du covid-19 est liée à la 5G continue de se propager, conduisant ses adeptes à infliger de nombreux dégâts aux installations 5G aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Plusieurs tours destinées au déploiement de la 5G ont été détruites dans les deux pays.Les manifestations des opposants au déploiement de la 5G ont pris une autre tournure. La théorie affichant le Covid-19 comme l’un des effets nocifs de la 5G a fait beaucoup d’adeptes dans le rang des opposants à la technologie, qui sèment à présent le chaos dans certains pays. Ils vont au-delà de la destruction des antennes et menacent les ingénieurs. Certains se font même agressés. L'Agence nationale de lutte contre le crime a confirmé qu'il y avait eu une série d'attaques criminelles récentes et des cas de dommages criminels sur les antennes de télécommunications.Selon le témoignage de quelques victimes dans le rang des ingénieurs, les manifestants les ont agressés et leurs ont dit qu'ils reviendront plus nombreux avec des poignards. « Nous avons eu des gens qui menacent de nous tirer dessus si nous ne partons pas », dit l'un d'eux qui invite ses collègues à plus de vigilance. Il convient toutefois de préciser que les scientifiques insistent sur le fait qu'il n'y a pas de lien entre la 5G et le covid-19. « Les scientifiques disent que la 5G et le covid-19 sont complètement différents - aussi différents que la craie et le fromage », explique Olga Robinson, journaliste de BBC.Le média britannique The Guardian avait rapporté que cette théorie a occasionné de nombreux dégâts dans le pays. Au début du mois, il a rapporté qu’environ sept tours de téléphonie cellulaire ont été incendiées. L'une des tours incendiées n'était même pas un pylône de la 5G. Rappelons que pour contrer ces théories de complots, YouTube a annoncé qu’il réduira les recommandations de vidéos sur le thème de la conspiration concernant la 5G. La plateforme envisage de supprimer les vidéos qui font une liaison entre la 5G et le Covid-19.Alors, comment en est-on arrivé là ? Deux idées de base semblent circuler sur la façon dont les signaux 5G sont liés au coronavirus, selon BBC. La première, bien qu'elle ne repose sur aucune preuve et aucun mécanisme, est au moins quelque peu plausible à première vue. En effet, on prétend que la 5G peut supprimer d'une manière ou d'une autre le système immunitaire, augmentant la fréquence ou la gravité des infections. Le second, complètement déconnecté de la réalité, est que les signaux de radiofréquence des services cellulaires produisent d'une manière ou d'une autre le virus lui-même. Ces deux notions sont complètement fausses, explique le Dr Simon Clarke, professeur agrégé de microbiologie cellulaire à l'Université de Reading.Les explications du point de départ de la fausse allégation sur la liaison entre le coronavirus et la 5G pourraient se trouver dans une interview de fin janvier avec un médecin belge qui a suggéré que la technologie 5G pose des dangers pour la santé et pourrait être liée au virus, selon un rapport de Wired. Peu de temps après l'interview, les théoriciens néerlandophones de la conspiration anti-5G ont repris la théorie et elle s'est répandue sur les pages Facebook et les canaux YouTube qui trafiquent déjà d'autres conspirations 5G.Source : BBCQu'en pensez-vous ?