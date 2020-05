Mahan Taleshpou, un résident de Los Angeles, a déposé une plainte mercredi dernier, devant le tribunal de district de la Californie du nord contre Apple. Propriétaire d'un MacBook Pro 2016, le plaignant reproche à Apple d'avoir dissimulé le problème de l'éclairage de ce dernier. Il affirme également que le géant de la technologie était conscient du défaut de son produit, mais qu'il n'avait pas divulgué le problème aux clients.Baptisé « éclairage de scène » en raison des motifs anormaux de rétro-éclairage qui émanent du bas de l'écran d'un MacBook Pro affecté, le problème est lié à la tension ou à la déchirure du câble du portable lorsque le couvercle est ouvert et fermé à plusieurs reprises. Apple a finalement lancé un programme de réparation pour ce problème en 2019 et a discrètement réparé l’obstacle sous-jacente dans la prochaine génération de MacBook.Le plaignant prétend que son MacBook Pro 15 pouces de 2016 a subi des effets d'éclairage de scène en janvier 2020. Et qu'il a dû assumer la totalité du coût de la réparation de l'écran, car le programme de réparation ne couvre que les modèles de MacBook Pro 13 pouces commercialisés en 2016. Il a précisé que le coût de la réparation de l'écran est estimé à 850 dollars, ajoutant qu'il n'avait pas pu réparer l'appareil depuis lors à cause de l'épidémie de COVID-19.L'effet « éclairage de scène » est décrit comme une alternance de lumière et d'obscurité au bas de l'écran, et la plainte souligne que certains modèles de MacBook Pro connaissent une défaillance complète de l'écran après avoir subi des dommages importants au niveau du câble de rétroéclairage . La réparation du câble d'affichage est souvent un service coûteux, car elle nécessite le remplacement de l'ensemble de l'unité d'affichage.La plainte accuse Apple d’avoir fait la promotion d'un produit défectueux et de n'avoir pas exercé de contrôle de qualité. L’accusation affirme également que la conduite de la société en la matière était illégale et violait la loi sur les recours légaux des consommateurs et la loi sur la garantie des consommateurs de Song-Beverly.Il est également mentionné dans la plainte que la « dissimulation » par Apple de la question du câble d'affichage est « malveillante, oppressive, délibérée » et « destinée à frauder ». Le plaignant demande une divulgation officielle de la « nature défectueuse » des câbles d'affichage, des restitutions pour les coûts de réparation ou les pertes économiques du MacBook Pro, une extension du service AppleCare et du programme de réparation aux modèles 15 pouces, et des frais de justice.Source : Plainte Pensez-vous qu'il y a matière à remettre en cause la fiabilité des ordinateurs de Apple ?Ces défauts sur les ordinateurs de Apple peuvent-ils vous éloigner de l’entreprise ?