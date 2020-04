Cédric O, secrétaire d’État au numérique

L’application StopCovid, actuellement en phase développement, fait face à une impasse alors que sa mise en service était initialement prévue le 11 mai, date annoncée du déconfinement. En effet, StopCovid est censé faire du traçage des chaînes de contacts en utilisant le Bluetooth. Et l’équipe de développeurs chargée de mettre au point l’application rencontre actuellement des « difficultés techniques avec le système d’exploitation des mobiles de marque Apple », a déclaré Cédric O, secrétaire d’État au numérique, lors de son audition par la commission des Lois du Sénat.D’après Cédric O, le problème réside sur le fait que les applications fonctionnant en arrière-plan seraient « progressivement éteintes et déconnectées » automatiquement par l’iPhone. « Nous avons besoin qu’Apple modifie cet élément (…) faute de quoi l’application européenne telle qu’elle a été conçue, ne pourra pas fonctionner correctement », souligne-t-il.D’ailleurs, « toute autre solution qui ne passerait pas par la modification des conditions de fonctionnement » des systèmes d’exploitation « serait une espèce de bricolage », a-t-il ajouté.Le gouvernement a alors décidé d’envoyer une demande à Apple pour qu’elle lève les restrictions. « Ce que nous leur demandons, et j’ose espérer qu’ils y répondront favorablement, c’est de faire en sorte d’apporter les modifications techniques impératives pour que les États puissent mettre en place les applications sanitaires qui peuvent être utiles à la lutte contre le virus », explique le secrétaire d'État.De leur côté, Apple et Google sont en train de développer une application commune, « entièrement packagée aux États qui n’auraient plus qu’à mettre leur logo », avait affirmé Aymeril Hoang, chargé du numérique au sein du conseil scientifique sur le Covid-19, le 15 avril dernier. En réaction, le secrétaire d’État a déclaré : « S’ils souhaitent développer de leur côté leur propre application, quelque part, ça les regarde. (…) Si Apple et Google devaient développer une solution qui viendrait en plus de ce qui est développé par les gouvernements, cette application devra respecter l’ensemble des lois et des règlements français et européens en vigueur ».Pour conclure, Cédric O a tenu à souligner que l’application sera prête à temps, à condition que la firme de Cupertino lève ses restrictions.Source : Public Sénat Qu'en pensez-vous ?