Je bosse en télétravail à temps plein depuis septembre, voici mes humbles conclusions sur le sujet :- La routine : je fais parti des gens qui aiment bien la séparation travail/maison, donc c'était pas gagné. La première chose que j'ai faite c'est d'instaurer une routine le matin, des grandes lignes qui permettent de passer en "mode travail". J'ai toujours mon réveil, je petit déjeune, douche et m’habille comme si j'allais bosser. Puis café et je m'installe au bureau (qui est dans ma chambre donc pas l'idéal). J'ai un casque anti bruit pour l'isolation, même quand je suis tout seul, et sur mon téléphone je met tout en silencieux sauf les appels téléphoniques classiques. De cette façon mes matinées sont régulièrement très productives et c'est là que je fais 80% de mon taf.- La productivité : c'est le truc qui m'a le plus frappé, quand je travaille chaque jour je prévois ce que je veux faire pour la journée, ce que je faisais déjà en bureau. J'ai vite réalisé qu'en 4-5h de boulot, sans forcer, j'abattais tout le taf d'une journée. Concrètement ça veut dire que la plupart des jours, je commence entre 8 et 9h et je termine entre 13 et 14h, c'est un changement très radical de style de vie.- La flexibilité : j'ai établi qu'en 4-5h je faisais une journée "classique" de travail, il arrive que je fasse 2 journées en une et le reste de la semaine est bien plus cool. Bien sur le piège c'est de commencer par rien faire et de devoir rattraper, ce qui arrive de temps en temps il ne faut pas se leurrerÇa permet aussi de bosser un peu plus chaque jour mais uniquement 4 jours par semaine pour le même résultat. Ca permet aussi de prendre 30 minutes pour écrire ce genre de pavé- Le social : gros défaut du télétravail, on ne voit personne. Si c'est pas très gênant au début, on se rend vite compte qu'on est en train de se transformer en troglodyte dans sa grotte. Du coup ça fait changer quelques habitudes, prendre un peu plus les devants pour voir ses potes et sa famille, et franchement c'est pour le mieux. Le temps libéré est aussi utilisable pour se lancer dans une activité qu'on aurait jamais pris le temps de faire, et qui permet de rencontrer des nouvelles têtes. C'est un effort à faire, surtout si vous êtes plutôt dans les introvertis comme moi.- La qualité de vie : ici chacun y verra midi à sa porte, et c'est bien ça qui est cool. Sans attache physique à un lieu de travail on est bien plus libre de vivre où on veut. C'est principalement vrai pour les gens qui veulent vivre hors des grandes villes et qui doivent faire un compris par rapport au temps de trajet quotidien. Et même pour les citadins, dans les grandes villes vous avez vite 20/30 minutes de transport pour vous rendre au travail. Étant moi même dans la situation d'achat de résidence principale, ces 200/300k€ sont soit un 50m2 correctement placé à Lyon ou une super maison de village (avec internet correct !) à 1h de route, ça fait réfléchir.- Mode de travail : la première erreur qu'on a fait quand on est passés en télétravail a été de reproduire le fonctionnement du bureau. D'une c'est contre productif, de deux c'est voué à l’échec. Tous les Slack et autres IRC-like ne vaudront jamais l'accès direct à une personne. On a mis en place un système de boulot complètement asynchrone, on utilise Trello pour tout ce qui est peu formel et Jira pour les taches bien définies. Les bonnes vieilles chaînes d'email fonctionnent également à merveille. Tous les début de semaine on fait une visio pour faire le point sur l'avancement, on met à jour la roadmap à ce moment là et on se met d'accord sur les specs litigieuses. Ça arrive qu'on refasse une visio dans la semaine si on bosse sur un nouveau sujet qui est un peu flou, afin de se mettre d'accord, mais ça a du arriver 3-4 fois en 9 mois.- Environnement de travail : oui, idéalement une pièce dédiée serait le mieux, mais on a pas tous l'espace pour le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre soin de son environnement de travail pour autant. J'ai investi dans un bon bureau et une bonne chaise, mon ordinateur est un portable mais j'ai acheté un écran secondaire, clavier et souris de bonne qualité. C'est pour moi le minimum. Ajouté à cela j'ai mon casque anti-bruit qui m'est indispensable et une lampe de bureau dédiée pour pas forcer sur les yeux sans m'en rendre compte (vous savez quand la luminosité baisse mais vous vous en rendez pas compte jusqu’à ce que vous ayez mal aux yeux).Voila, pour moi c'est un gros oui pour le télétravail. Si possible se voir une fois par semaine avec les collègues pour notre réunion ce serait mieux que en visio, mais à choisir j'accepte de supporter la visio et d'avoir le reste de la semaine en télétravail que bureau toute la semaine.