Microsoft autorise ses employés à travailler à domicile, Alors que la nouvelle épidémie de coronavirus continue de se propager dans les pays du monde entier 39PARTAGES 7 0 Après Twitter qui a encouragé tous ses employés à travers le monde à travailler à domicile, c’est au tour de Microsoft de suivre la tendance. C’est ainsi que l’entreprise aurait autorisé et encouragé ses employés de la région de Seattle, près de son siège social et de la baie de San Francisco, à travailler à domicile alors que la nouvelle épidémie de coronavirus continue de se propager dans les pays du monde entier. Cette mesure devrait durer en principe jusqu'au 25 mars et c'est à travers un article de blog que le vice-président exécutif Kurt DelBene, l'a fait savoir aux employés.



« Conformément aux directives du comté de King, nous recommandons à tous les employés qui sont dans un travail qui peut être fait à domicile de le faire jusqu'au 25 mars. Prendre ces mesures assurera votre sécurité et rendra également le lieu de travail plus sûr pour ceux qui doivent être sur place », tels étaient les mots employés par le vice-président. L'autorisation de travailler à domicile ne s'applique pas seulement aux bureaux de Microsoft aux États-Unis. Plusieurs bureaux de la société à travers le monde ont également pris ces mesures.



Les bureaux en Corée du Sud et à Singapour de Microsoft restent ouverts, bien que les employés aient été invités à travailler depuis leurs domiciles. Dans les bureaux de Milan et Rome, le travail à domicile y est facultatif. L'article de DelBene faisait également savoir que certains employés pour lesquels il est essentiel d'être au bureau ou dans d'autres environnements de travail tels que les employés des centres de données et des détaillants devraient continuer à se rendre sur leur lieu de travail et que l'entreprise suivrait les directives du gouvernement pour désinfecter ses sites pour le personnel essentiel.





Jusqu’à présent, il y a plus de 94000 cas de personnes infectées par le coronavirus dans le monde, dont 128 confirmés aux États-Unis. 21 d’entre eux ont été détectés dans le comté de King, près du campus d'entreprise de Microsoft et qui a déjà fait 8 décès. On peut donc facilement comprendre les mesures prises par l’entreprise. Elle est d’ailleurs allée jusqu’à annuler tous les déplacements professionnels non essentiels vers des régions où de nouvelles épidémies de coronavirus sont actives.



Quand on voit à quel point le coronavirus préoccupe les gouvernements et les multinationales, il y a vraiment de quoi s’alarmer. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que le monde était entré dans un territoire inexploré alors que de nouvelles infections diminuaient en Chine, mais augmentaient ailleurs.



