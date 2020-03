Apple envoie des colis de soins comprenant de la nourriture, des masques et un iPad aux employés bloqués en Chine En raison de l'épidémie du coronavirus 22PARTAGES 3 0 Plusieurs employés de diverses entreprises étrangères se sont vus coincés en Chine depuis le début de l’épidémie du coronavirus (COVID-19). La semaine dernière, Apple a envoyé à ses employés bloqués dans le Hubei et à Wenzhou, la ville répertoriée comme l’épicentre de l'épidémie, des sacs de soins comprenant un iPad, des masques faciaux, un désinfectant pour les mains, des lingettes désinfectantes, de la nourriture, et bien d’autres. Ces détails ont été partagés sur le réseau social chinois Weibo. Apple a également joint une lettre aux emballages.



Selon la lettre, les iPad sont fournis pour l'apprentissage en ligne des enfants ou simplement pour aider les employés à passer le temps pendant le séjour prolongé à la maison. L’extrait de la lettre publié sur le réseau social Weibo se présente comme suit : « Chers collègues du Hubei et de Wenzhou. Nous espérons que cette note vous trouvera bien au chaud. Depuis la dernière communication avec vous, nous comprenons que vous restez tous forts en ces temps difficiles. Nous comprenons les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et nous aimerions vous apporter, à vous et à vos familles, notre meilleur soutien ».



« Le Hubei et la ville de Wuhan ont été les plus durement touchés par l'épidémie de coronavirus, qui a fait 2 835 victimes en Chine. Nous vous adressons nos meilleurs vœux, au nom de toute l'équipe Apple, avec un autre CareKit pour vous et vos familles. Dans ce kit, vous trouverez des articles de confort et un iPad qui peuvent être utilisés pour faciliter l'apprentissage en ligne des enfants ou aider à passer le temps pendant le séjour prolongé à la maison ». En outre, la lettre comporte des détails sur le programme d’aide de l’entreprise à ses employés.





Apple leur offre cette aide en partenariat avec ComPsych, un fournisseur mondial de programmes d'aide aux employés. Selon Apple, ce programme peut fournir une large gamme d'aides aux employés et à leur famille. « Une série de services de conseil et de consultation a été spécialement préparée pour vous aider à traverser cette période », a déclaré Apple. Par ailleurs, le PDG d’Apple, Tim Cook, a également déclaré qu'Apple avait limité les voyages à destination et en provenance de la Chine en raison de l'épidémie de coronavirus. Il espère que la situation s'améliore.



Depuis le début de l’épidémie, les calendriers des entreprises et de plusieurs événements ont été bouleversés. À ce titre, l'édition 2020 de la Game Developer Conference a été reportée à l'été. Ce report est dû au fait que plusieurs grandes enseignes comme Facebook, Microsoft, Sony ou encore Unity ont annulé leur participation à l’événement. « Nous avons pris la décision difficile d'annuler notre participation à la Game Developers Conference en raison des préoccupations croissantes liées à COVID-19 », a déclaré un porte-parole de Sony Interactive Entertainment.



« Nous avons estimé que c'était la meilleure option, car la situation liée au coronavirus et aux restrictions de voyage dans le monde change quotidiennement. Nous sommes déçus d'annuler notre participation, mais la santé et la sécurité de nos collaborateurs est notre plus grande préoccupation. Nous sommes impatients de participer à la GDC à l'avenir », a-t-il expliqué. « Chez Epic, nous étions ravis de participer au GDC 2020. Malheureusement, l'incertitude entourant les problèmes de santé n'a pas permis d'envoyer nos employés, et nous avons donc pris la décision difficile de nous retirer de la participation », a déclaré Epic Games.



Le virus a également eu un impact négatif sur les résultats financiers de la Big Tech. Les résultats financiers sont à la baisse en raison de la baisse de la production. La Chine paie le lourd tribut. Le pays a pratiquement arrêté sa production de biens de consommation comme les téléphones pour se consacrer principalement sur la lutte contre le virus.



