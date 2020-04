2 0

J’aimerai que le teletravail devienne la regle carrement, venir au bureau peut etre une fois par semaine ou toutes les 2 semaine pas plus. Ca fait plus d'un mois que je suis completement au teletravail, nos taches sur jira progresse, on arrive avec mon equipe a se debloquer mutuellement via teams sans soucie. Je ne vois que des benefice au full teletravail, je produis plus en moins de temps. Pas de temps de transport, plus de temps avec ma compagne, possibilite de gerer les 2/3 imprevu de la maison facilement (Mon chat a par exemple une leucemie qui m’oblige a passer chez le vet tus les 2 jours, voir tous les jours pour le soigner, sans teletravail il serai clairement mort a l’heure qu’il est) moins de depense, en terme d'essence ou de dejeuner. Je mange mieux, je dors plus, j’ai le temps de lire, de travailler sur des side project, de jouer sur PC avec mes potes et de regarder un film ou une serie le soir… C’est hallucinant tous ce qu’on peut faire quand on ne doit pas aller au bureauEt pourtant mon environnement de travail n’est pas luxueux, j'ai juste mon pc portable, pas d'autre ecran, pas de clavier, pas de grand bureau, pas de jardin et donc encore moins de piscineAlors je sais tres bien que ca va etre difficile d’obtenir ce que je veux, les manager et dirigeant ne sont certainement pas pres, si j'arrive a obtenir deja 8 jours de teletravail par mois (contre 5 aujourd'hui) ca sera deja une avancee, ca permet de faire 2 jours par semaine, c'est mieux que rien. J’ai du coup aussi commencer a prospecter des jobs 100% en remote (Je passe l’annonce au passage, si des gens chercher un devops en full remote)Je vais commencer a repertorier toutes les ressources et article qui parle des bien fait du 100% remote avant de lancer la demande officiellement a ma direction