Sundar Pichai, PDG d'Alphabet et de Google

Jusqu'à présent, la crise du coronavirus continue de s'intensifier et rien ne permet de dire que la situation est sous contrôle. Alors que de nombreuses sociétés sont fortement impactées, notamment à cause des mesures de confinement, d'autres se mobilisent pour prêter main forte aux acteurs qui cherchent des solutions pour endiguer la maladie.En Chine par exemple, le constructeur CloudMinds a fait don de plusieurs robots à des hôpitaux pour la désinfection des zones de quarantaine ou l'orientation des patients.C'est dans ce contexte que Sundar Pichai, PDG d'Alphabet et de sa filiale Google, a annoncé ce 27 mars la distribution de plus de 800 millions de dollars « pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME), les organismes de santé et les gouvernements, et les agents de santé en première ligne de cette pandémie mondiale ».La plus grosse part de cette somme revient aux PME ayant des comptes actifs chez Google Ads. Ils disposeront de 340 millions de dollars de crédits utilisables cette année sur les plateformes publicitaires d'Alphabet. D'après Pichai, cette aide permettra aux PME de réduire une partie de leurs dépenses et de maintenir la communication avec leurs clients.250 millions de dollars de subventions publicitaires seront destinés à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ainsi qu'à une centaine d'agences gouvernementales du monde entier, dans le but de publier les recommandations ainsi que les informations importantes sur la lutte contre la propagation du Covid-19. De plus, les institutions financières communautaires et les ONG bénéficieront d'une subvention publicitaire à hauteur de 20 millions de dollars, « spécifiquement pour diffuser des messages d'intérêt public sur les fonds de secours et autres ressources destinées aux PME », explique le dirigeant.En parallèle, un fonds d'investissement de 200 millions de dollars sera débloqué pour soutenir les ONG et les institutions financières du monde entier qui aident les PME à accéder aux capitaux dont elles ont besoin.De leur côté, les institutions universitaires et les chercheurs bénéficieront d'une réserve de 20 millions de dollars en crédits Google Cloud pour « étudier les thérapies et vaccins potentiels, suivre les données critiques et identifier de nouvelles façons de lutter contre le Covid-19 ».En outre, Alphabet apporte également un soutien financier à son partenaire de longue date Magid Glove & Safety, pour la production de 3 millions de masques faciaux d'ici quelques semaines. Pour leur part, les employés de l'entreprise ainsi que de ses filiales, Google, Verily et X, vont travailler avec les fabriquants de matériels de santé, le gouvernement américain ainsi que les distributeurs pour le développement et l'optimisation de la production des outils nécessaires à la lutte contre le coronavirus.« Ensemble, nous continuerons à aider nos communautés, notamment nos entreprises, nos éducateurs, nos chercheurs et nos associations à but non lucratif, à relever les défis à venir », conclut Sundar Pichai.Source : Google Qu'en pensez-vous ?