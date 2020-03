Facebook décide de donner la somme de 1000 dollars à chacun de ses employés, Pour les aider pendant cette période où la pandémie de coronavirus fait des ravages 41PARTAGES 3 0 Depuis son apparition il y a quelques mois, le coronavirus est au centre des préoccupations de tous les gouvernements et les entreprises. De plus en plus d’entreprises demandent à leurs employés de travailler depuis leur domicile, dans certains pays les écoles sont fermées et tout le territoire est en état d’alerte. Dans ces moments difficiles pour tout le monde, on apprend que Facebook prévoit de donner à chacun de ses employés, un bonus de 1000 dollars pour les aider pendant cette période difficile.



C’est dans une note interne que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a fait cette annonce mardi matin. Le géant des médias sociaux n’en est pas à son premier acte de charité si on peut le qualifier ainsi. L’entreprise s’est déjà engagée à continuer de payer ses employés même s'ils ne peuvent pas travailler et doivent être à la maison en raison de la pandémie. Facebook a également annoncé mardi un programme de 100 millions de dollars pour aider les petites entreprises touchées par COVID-19. Ce programme fournira à 30000 petites entreprises éligibles des subventions en espèces et des crédits publicitaires pour les aider pendant cette période difficile.





La note fait également mention de ce que pour leur premier examen semestriel de 2020, Facebook a décidé de suspendre les évaluations de performances pour ce semestre et de donner à tout le monde la mention "dépassant les attentes". Ceci leur permettra également de toucher un bonus supplémentaire.



Facebook emploie près de 45000 travailleurs à temps plein, selon un dossier financier de janvier, mais la société emploie également plusieurs milliers de travailleurs contractuels supplémentaires. Jusqu'à présent, il n’est pas clair si Facebook accordera également un bonus à ces travailleurs contractuels. Cependant, l’entreprise a apparemment demandé à certains employés à temps plein de reprendre une partie du travail effectué par des entrepreneurs afin que ces derniers puissent rester chez eux.



Facebook n'est pas la première entreprise à agir de la sorte. Lundi dernier, la société Workday Inc a annoncé qu'elle verserait en espèces l'équivalent d'un salaire de 2 semaines de travail à chacun de ses employés pour les aider pendant cette période difficile. Ces actes sont à saluer et il ne reste qu'à espérer que d'autres entreprises suivent l'exemple.



Comment appréciez-vous ce geste de Facebook ?

Pensez-vous comme certains que les travailleurs contractuels de Facebook devraient également recevoir ces bonus ?



Déclaration conjointe de Facebook, Reddit, Google, Twitter, YouTube sur la désinformation concernant le Covid-19, « Nous invitons d'autres entreprises à se joindre à nous »