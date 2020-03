Déclaration conjointe de Facebook, Reddit, Google, Twitter, YouTube sur la désinformation concernant le Covid-19, « Nous invitons d'autres entreprises à se joindre à nous » 47PARTAGES 9 0 Alors que la désinformation sur le coronavirus se propage à un rythme effréné sur les plateformes des réseaux sociaux comme le virus lui-même à travers le monde, plusieurs des plus grandes sociétés de médias sociaux du monde ont annoncé qu'elles collaboraient pour lutter contre la désinformation concernant la pandémie du coronavirus et la maladie Covid-19 sur leur plateforme numérique, selon une déclaration commune publiée lundi sur le site Web de Facebook. Parmi les cosignataires de la déclaration, nous avons Facebook, Google et sa filiale YouTube, Microsoft et sa filiale LinkedIn, Reddit et Twitter.



« Nous travaillons en étroite collaboration sur les efforts de réponse à Covid-19 », peut-on lire dans la déclaration commune. « Nous aidons des millions de personnes à rester connectées tout en luttant conjointement contre la fraude et la désinformation sur le virus, en augmentant le contenu faisant autorité sur nos plateformes et en partageant les mises à jour essentielles en coordination avec les agences gouvernementales de santé du monde entier », indique la déclaration. Les cosignataires ont ajouté que « Nous invitons d'autres entreprises à se joindre à nous dans nos efforts pour maintenir la santé et la sécurité de nos communautés ».





Lors d'un discours prononcé à la conférence de Munich sur la sécurité le 15 février, près d'un mois avant que l'OMS ne déclare officiellement Covid-19 comme une pandémie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré que la désinformation est aussi dangereuse que le Covid-19. « Nous ne luttons pas seulement contre une épidémie, nous luttons contre une infodémie. Les fausses nouvelles se propagent plus rapidement et plus facilement que ce virus, et sont tout aussi dangereuses », a-t-il déclaré.



La déclaration commune des plus grandes entreprises technologiques des États-Unis intervient alors que le directeur de la technologie des États-Unis, Michael Kratsios, a tenu une réunion à distance avec des représentants de ces entreprises la semaine dernière, sur la manière de coordonner les divers efforts liés au Covid-19, y compris la lutte contre la désinformation. Selon le Washington Post, la Maison-Blanche avait demandé l'aide de Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, IBM, Cisco et Twitter dans le cadre de la lutte contre la pandémie qui continue de faire des morts à travers le monde entier. Toutes les entreprises qui ont participé à la réunion n’ont pas signé la déclaration commune du lundi soir.



Reuters a rapporté que les États-Unis ont connu une forte augmentation des cas de virus avec plus de 3 500 personnes infectées et au moins 74 morts, selon l'université Johns Hopkins et les agences de santé publique. Mais pendant que le virus a atteint de plus en plus de pays, la désinformation liée sévit également sur les plateformes Internet depuis le début de l'épidémie en décembre dernier. Les entreprises technologiques ont été plus proactives que d'habitude dans la lutte contre les canulars et autres abus, comme les faux traitements contre les coronavirus, les fausses méthodes de test et les autres allégations inexactes ou trompeuses qui se sont répandues sur leurs plateformes. Mais le problème s'est révélé sans précédent par sa complexité et son ampleur.



Les mesures contre la désinformation annoncées par les grandes entreprises de la technologie



La déclaration commune ne mentionne pas la nature de l’effort commun de la big tech américaine, mais plusieurs plateformes numériques ont déjà annoncé certaines mesures pour contrer l’« infodémie » liée au virus qui a été découvert en Chine. Selon Business Insider, Facebook et Twitter ont pris des mesures pour interdire les contenus sur le coronavirus qui pourraient causer des dommages, les deux plateformes disent vouloir mettre en avant les informations des agences gouvernementales dans les recherches de termes liés au coronavirus.



Un porte-parole de Twitter a fait part de la mise à jour de la stratégie de l'entreprise en matière de surveillance des tweets pendant l'épidémie, notamment « en examinant les règles de Twitter dans le contexte de Covid-19 et en considérant les façons dont elles pourraient devoir évoluer pour tenir compte du comportement des nouveaux comptes ». Twitter compte également commencer à fournir aux organisations non gouvernementales des crédits publicitaires pour stimuler les campagnes de santé publique et a averti que leurs efforts de modération élevés pourraient entraîner certaines "erreurs" de mise en œuvre.





Quant à Facebook, ses efforts pour lutter contre la désinformation sur virus ont inclus des cartes d'information sur les plateformes Instagram et Facebook, qui redirigent vers des sources comme l'Organisation mondiale de la santé ou les autorités sanitaires locales.



Google a annoncé plus tôt ce mois la mise en place d'une équipe de réponse aux incidents liés au coronavirus, qui fonctionnera 24 heures sur 24 et qui s'efforcera de supprimer les informations erronées des résultats de recherche et de YouTube, tout en promouvant les informations exactes des organismes de santé. Dimanche, la société sœur de Google, Verily,



Google a annoncé dimanche qu’il travaillait aussi avec les autorités américaines pour développer



Mais pour l’heure, le volume de fausses nouvelles intentionnelles continue de mettre à l'épreuve la capacité de l'industrie à limiter efficacement la propagation de la désinformation liée à la maladie. Avant même que l'épidémie de Covid-19, Facebook, Google, Twitter et d'autres étaient déjà sous le feu des législateurs et d'autres critiques qui soutenaient que les entreprises ne faisaient pas assez pour éradiquer les contenus nuisibles et trompeurs dans d'autres contextes comme le terrorisme, le cyberharcèlement et les publicités politiques.



Par ailleurs, lundi, la Maison-Blanche a été contrainte de démentir une rumeur circulant sur les médias sociaux selon laquelle le président Donald Trump envisageait un confinement national pour stopper la propagation du Covid-19. Les fausses nouvelles de la fermeture du métro de New York et une fausse liste de conseils médicaux censés provenir de l'université de Stanford sont parmi une vague de désinformation quasi constante qui se propage sur Amazon, Twitter, YouTube et d'autres plateformes numériques.



Une commentatrice dit qu’elle apprécie l’effort conjoint des grandes entreprises américaines, mais les mesures de suppression des informations constituent une erreur de leur part. « Bien que j'apprécie l'effort et le fait que les réseaux prennent enfin la responsabilité sociale de contrôler les fausses nouvelles, il est également dangereux qu'ils interdisent maintenant l'information, car à Hong Kong, nous avons réussi à contenir le virus en diffusant des nouvelles sur les masques faciaux, et en menant une grève sociale pour forcer le gouvernement à fermer les frontières afin de limiter la propagation du virus », a-t-elle écrit. « C'est grâce aux réseaux sociaux et au pouvoir de l'information », a-t-elle ajouté. Et vous, qu’en pensez-vous ?



Et vous ?



Que pensez-vous de la déclaration commune des grandes entreprises de la technologie ?

Que pensez-vous des mesures de lutte contre la désinformation annoncées par les sociétés, y compris les mesures de suppression des informations erronées ?

Pensez-vous qu’elles parviendront à réduire le volume des fausses nouvelles en ligne ?



