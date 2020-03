Depuis l'apparition de coronavirus, plusieurs rumeurs de complot inondent la toile. Pour certains, le coronavirus a été préparé dans un laboratoire secret du gouvernement chinois, ce qui est démenti par les autorités compétentes. Ensuite, il y avait de faux médicaments : des gels, des liquides et des poudres qui immunisaient contre le virus et qu'une température très basse tuait le virus, ce qui s'est révélé faux aussi. « Il n'y a aucune raison de croire que le froid peut tuer le nouveau coronavirus ou d'autres maladies. La température normale du corps humain reste autour de 36,5 °C à 37 °C, quelle que soit la température extérieure ou la météo. Le moyen le plus efficace de vous protéger contre le nouveau coronavirus est de vous nettoyer fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de les laver avec du savon et de l'eau », a expliqué l'OMS.Et puis il y a eu les fausses déclarations sur les gouvernements et les célébrités et les troubles raciaux. Un site Web sur la théorie du complot a déformé les faits concernant un exercice de préparation aux situations d'urgence pour suggérer que la « Fondation Bill Gates et autres prédisaient jusqu'à 65 millions de décès » du coronavirus qui se propage. Des Italiens défilaient dans les rues, accusant les Chinois d'avoir développé la maladie dans leur pays. Tout ceci s'est révélé faux, des rumeurs qui sont démenties par la suite. Il y a tellement d'informations inexactes sur le virus que l'OMS a déclaré qu'il était confronté à une « infodémie ».« Je vois partout des informations erronées sur le coronavirus. Certaines personnes paniquent et recherchent des remèdes magiques, et d'autres répandent des complots », a déclaré Austin Chiang, gastro-entérologue au Jefferson University Hospital de Philadelphie. De la même manière que le coronavirus se propage à travers le monde, il en va de même pour la désinformation, malgré les efforts des entreprises de médias sociaux pour empêcher sa diffusion. Facebook, Google et Twitter ont déclaré qu'ils supprimaient les informations erronées sur le coronavirus aussi rapidement qu'ils pouvaient le trouver, et travaillaient avec l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations gouvernementales pour s'assurer que les gens obtiennent des informations précises.Facebook, YouTube et Twitter ont tous déclaré qu'ils faisaient des efforts pour renvoyer les gens vers des sources fiables d'informations médicales et qu'ils avaient des lignes de communication directes avec l'OMS et d'autres centres médicaux compétents. Facebook a déclaré qu'il interdisait le contenu susceptible de nuire aux personnes, comme les allégations qui découragent le traitement ou la prise de précautions appropriées contre le coronavirus. Les publications et vidéos qui annoncent des théories du complot étaient clairement marquées comme fausses une fois qu'elles avaient été examinées par les vérificateurs des faits.Cependant, New York Times dit avoir trouvé des dizaines de vidéos, photographies et articles écrits sur chacune des plateformes de médias sociaux qui semblaient avoir glissé entre les mailles du filet. Les articles trouvés n'étaient pas seulement en l'anglais. Beaucoup étaient à l'origine dans des langues allant de l'hindi et l'ourdou à l'hébreu et au persan, reflétant la trajectoire du virus lors de son voyage à travers le monde. Des chercheurs en sécurité ont même découvert que des pirates informatiques mettaient en place des sites Web qui prétendaient avoir des informations sur le coronavirus. Ces sites visent surtout à voler des données personnelles des visiteurs.Le Dr Chiang a récemment aidé à lancer l'Association for Healthcare Social Media, un groupe dédié à encourager davantage de professionnels de la santé à publier sur les réseaux sociaux afin qu'ils puissent dissiper une partie de la désinformation. « Les gens recherchent de bonnes sources d'information parce qu'une grande partie de ce qu'ils voient, lorsqu'ils se connectent à leurs plateformes de médias sociaux, leur fait peur », a-t-il déclaré.Pour Elon Musk, la panique autour du Coronavirus est stupide. « La viralité du coronavirus est surestimée en raison de la confusion entre la date de diagnostic, la date de contraction et de la sur-extrapolation de la croissance exponentielle du virus, ce qui n'est jamais ce qui se passe dans la réalité », s'est-il exprimé dans un tweet. Il estime que « le taux de mortalité est également largement surestimé. En raison du nombre limité de kits de test, les personnes qui meurent avec des symptômes respiratoires sont considérées comme mort du coronavirus, mais celles qui présentent des symptômes mineurs du virus ne sont généralement pas considérées comme infectées du coronavirus. La prévalence des coronavirus et autres rhumes dans la population générale est très élevée », dit-il.Source : Snopes Qu'en pensez-vous ?