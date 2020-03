Le PDG de Google annonce le lancement pour lundi d'un site national d'information sur le virus, Qui fournira des informations actualisées sur l'éducation et la prévention du coronavirus 31PARTAGES 3 0 Après la polémique en fin de la semaine dernière sur



Le géant américain de l’Internet a aussi déclaré dans un tweet qu'il travaillait avec le gouvernement américain pour développer un site Web national qui aiderait les Américains à répondre à leurs questions sur les symptômes, les facteurs de risque et les tests du coronavirus. « Nous sommes pleinement alignés et continuons à travailler avec le gouvernement américain pour contenir la propagation de Covid-19, informer les citoyens et protéger la santé de nos communautés », a déclaré Google dans sa déclaration sur Twitter.





Verily, une filiale d’Alphabet basée à San Francisco et spécialisée dans la recherche sur les sciences de la vie, avait aussi déclaré dans un tweet le samedi qu’il travaillait sur un outil de facilitation de l’identification des personnes infectées par le Cocid-19. « Nous sommes en train de développer un outil pour aider au triage des individus pour les tests Covid-19. Verily en est aux premiers stades de son développement et prévoit de lancer les tests dans la région de la baie, avec l'espoir de les étendre plus largement au fil du temps ».



Ce site Web en question est donc un projet distinct du site de test et de triage construit par la société sœur de Google, Verily, qui sera également mis en ligne lundi, selon Reuters. C’est ce que Google et le PDG d'Alphabet Sundar Pichai ont dit dimanche dans une mise à jour du blog de Google qui décrit les efforts de la société. Le PDG de Google y a dissipé une partie de la confusion et a décrit le travail que l'entreprise fait pour fournir plus d'informations sur le coronavirus à ses utilisateurs, ainsi que le travail que l'unité des sciences de la vie d'Alphabet Verily fait pour construire un site de dépistage pour la région de la baie et peut-être pour un éventuel déploiement national.





Vendredi, le président Donald Trump a déclaré que Google construisait un site Web à l'échelle nationale pour coordonner un effort massif visant à aider davantage d'Américains à se faire tester pour le virus. Le président Donald Trump avait remercié Google pour avoir développé ce travail. Lors de son allocution, M. Trump a affirmé que 1700 ingénieurs de Google travaillaient sur le site Web, alors que ce chiffre correspond en fait au nombre d’employés qui se sont portés volontaires chez Google pour construire des outils de lutte contre le coronavirus.



Aussi Google même si Google travaille sur des efforts en ce moment, mais il ne faut pas 1 700 ingénieurs pour construire le site Web dont parle le géant américain dans sur blog. Reuters rapporte que les actions d'Alphabet ont clôturé en hausse de plus de 9 % après l'annonce faite vendredi par le président Trump.



Samedi, le vice-président Pence a clarifié un peu la situation en disant que Google aurait une version pilote du site de dépistage prête pour un test dans la région de la baie lundi : « Je sais que Google a publié une déclaration selon laquelle ils prévoient de lancer un site Web », a déclaré M. Pence. « Je pense qu'ils ont donné une date de lundi 16 mars et nous travaillons littéralement 24 heures sur 24 et je sais que toute notre équipe travaille sur le partenariat public et privé. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant envers tous les gens qui travaillent dur chez Google et qui aident à mettre en place ce site Web ».



Alors que le Covid-19 se propage rapidement dans le pays, la pression s'est accrue sur les responsables américains pour qu'ils augmentent et améliorent les tests de dépistage de ce virus. En effet, le coronavirus a atteint presque tous les États américains, contraint à fermer des écoles et forcé l'annulation de milliers d'événements sportifs, de conférences et de concerts dans le cadre des efforts déployés pour enrayer sa propagation en empêchant les Américains de se regrouper dans de grandes foules. Google a annoncé le calendrier du nouveau site Web pour aider à contrer le coronavirus qui continue à faire des victimes dans le monde entier.



Aider les gens à trouver des informations utiles et lutter contre la désinformation



Google travaille avec les autorités américaines pour développer son nouveau site Web dédié à l'éducation, à la prévention et aux ressources consacrées au Covid-19 à l'échelle nationale. « Cela comprend les meilleures pratiques en matière de prévention, des liens vers des informations faisant autorité de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Centers for Disease Control (CDC), ainsi que des conseils et des outils utiles de Google pour les particuliers, les enseignants et les entreprises. Nous déploierons une version initiale du site Web tard le lundi 16 mars et nous continuerons de l'améliorer et de le mettre à jour avec davantage de ressources sur une base continue », lit-on dans le billet de blog.



Google met également à contribution ses produits, notamment Search, Maps et YouTube, pour aider les gens à trouver des informations opportunes et utiles relatives à la pandémie. Sur la page d'accueil de Google, la société fait la promotion de « la campagne "Do the Five" pour sensibiliser les gens aux mesures simples qu'ils peuvent prendre pour ralentir la propagation de la maladie, selon l'OMS ». D’après Google, au cours des 24 premières heures, sa promotion a déjà atteint des millions de personnes aux États-Unis. Google déclare qu’il utilise également la page d'accueil de YouTube pour diriger les utilisateurs vers des vidéos du CDC ou d'autres agences de santé publique localement pertinentes.





En plus de faire la promotion d'informations utiles, Google protège les internautes contre les fausses nouvelles qui circulent sur Internet à propos du virus. « Nous supprimons également la désinformation sur Covid-19 sur YouTube, Google Maps, nos plateformes de développement comme Play, et dans les annonces. Sur YouTube, nous avons retiré des milliers de vidéos liées à des informations dangereuses ou trompeuses sur le coronavirus, et nous continuons à retirer les vidéos qui font la promotion de méthodes non éprouvées sur le plan médical pour prévenir le coronavirus au lieu de chercher à obtenir un traitement médical. Sur Google Maps, nos systèmes d'examen automatisé et manuel continuent de retirer les contenus faux et préjudiciables tels que les faux examens et les informations trompeuses sur les lieux de soins », a expliqué Sundar Pichai.



ont aussi contribué à la lutte contre la pandémie du coronavirus la semaine dernière. Mark Zuckerberg et son organisation CZI Biohub ont annoncé qu'ils achèteraient deux machines de diagnostic clinique pour quadrupler la capacité de tester et de diagnostiquer les cas possibles de la maladie dans la région de la baie de San Francisco. La Fondation Bill et Melinda Gates a également déclaré qu'elle allait financer ses propres kits de dépistage que les habitants de Seattle peuvent utiliser chez eux et envoyer pour analyse.



Finalement, si Google et Verily travaillaient déjà sur ces projets, le président n’avait donc pas donné d’information erronée de la création d’un site Web. Mais, selon un commentateur, ce qui s’est passé c’est qu’après la polémique, « Google n'a pas voulu contrarier le président américain en exercice et le gouvernement fédéral et ils ont donc accepté de construire un site ». Et vous, qu’en pensez-vous ?



