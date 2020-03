L'annonce par Trump du projet de Google visant à créer un site Web pour combattre la pandémie de Covid-19 aux USA surprend tout le monde, Y compris Google 14PARTAGES 3 0 Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue récemment, le président américain Donald Trump – qui a été accusé de minimiser la crise de santé qui frappe actuellement le monde – et des officiels Américains ont qualifié d’urgence nationale la pandémie de coronavirus liée au COVID-19. Trump et Deborah Birx, la coordinatrice du gouvernement US pour la réponse au coronavirus, ont, par ailleurs, annoncé que Google était en train de mettre en place un site Web qui pourrait éventuellement plus tard constituer le cœur de la stratégie d’endiguement de cette crise sanitaire aux États-Unis. D’après eux, le géant de la recherche en ligne allait rapidement créer un site Web afin d’aider à déterminer si les individus ont besoin d’un test de coronavirus ou non, puis les rediriger vers le centre de test le plus proche si besoin est.





Quelques heures après cette sortie médiatique de l’administration Trump, Google s’est fendu d’un commentaire expliquant qu’il a simplement affecté certains de ses ingénieurs qui s’étaient portés volontaires à un projet mené par une autre filiale d’Alphabet visant à mettre en place une plateforme en ligne pour aider à optimiser le processus de dépistage (y compris à augmenter le nombre de tests de dépistage) et à faciliter l’identification des personnes infectées par le COVID-19.



« En réalité, le projet n’en est qu’aux premiers stades de développement, et (il) prévoit d’effectuer des tests dans la région de la baie, avec l’espoir de s’étendre plus largement avec le temps », a confié le département de communication de Google dans une déclaration sur Twitter.





Reuters a rapporté que c’est Verily (anciennement Google Life Sciences), une filiale d’Alphabet basée à San Francisco et spécialisée dans la recherche sur les sciences de la vie, qui est derrière ce projet ou du moins qui est en charge de la réalisation du portail en ligne, précisant que le site Web n’est même encore pas prêt à être testé dans la zone où est prévue son déploiement initial (à savoir la région de la baie de Californie).



Trump a assuré que des millions de kits de dépistage de virus seraient disponibles pour soutenir les efforts de lutte contre COVID-19, tout en précisant qu’il ne pensait pas qu’il en faudrait autant. Il a affirmé que 1700 ingénieurs de Google travaillaient sur le site Web, lors de son allocution, alors que ce chiffre correspond en fait au nombre d’employés qui se sont portés volontaires chez Google pour construire des outils de lutte contre le coronavirus. Un mémo de Sundar Pichai fournit plus de détails sur ce qui est réellement en train d’être créé :



« À mesure que de nouveaux kits de test sont disponibles, les planificateurs cherchent à mettre au point un moyen pour les organismes de santé publique et de soins de santé de diriger les gens vers notre site Web de référence, où les personnes à haut risque peuvent être dirigées vers des sites de test en fonction des dernières directives des autorités de santé publique ».



Au moment de la rédaction de cet article, l’administration Trump n’a toujours pas précisé quel était son véritable plan pour combattre la pandémie de coronavirus liée au COVID-19. Étant donné que de hauts responsables de cette administration impliqués dans la conception du plan de lutte contre cette pandémie ont agi comme si le fameux site Web de Verily était prêt à être utilisé et constituait un élément clé de leur stratégie, il leur faudra peut-être un certain temps pour en élaborer un nouveau.





Les cas confirmés de coronavirus aux États-Unis sont passés à plus de 2 100, même avec des tests peu nombreux, et le nombre de décès est passé à au moins 48. La Virginie-Occidentale était le seul État à avoir signalé un cas connu de virus vendredi soir. Les États-Unis sont confrontés à la perspective d’une croissance exponentielle de ces chiffres, comme ce fut le cas en Chine, en Italie, en Corée du Sud et dans d’autres pays.



Donald Trump a annoncé que la finalisation des négociations entre le Congrès et son administration va permettre de débloquer une enveloppe de 50 milliards de dollars pour lutter contre l’épidémie de coronavirus en expansion. Il aurait, par ailleurs, pris des mesures pour donner aux médecins et aux hôpitaux une plus grande souplesse pour réagir face à la crise, notamment en facilitant le traitement des personnes à distance et pour faire en sorte que « les Américains qui travaillent dur ne perdent pas leurs indemnités parce qu’ils doivent être chez eux ».



Ces mesures comprennent deux semaines de congé de maladie payé et jusqu’à trois mois de congé familial et médical payé, des allocations chômage améliorées, des tests de dépistage gratuits, y compris pour les personnes qui ne sont pas assurées, une aide alimentaire supplémentaire et des fonds fédéraux pour Medicaid.



Sources : Youtube, Reuters,



Il aurait, par ailleurs, pris des mesures pour donner aux médecins et aux hôpitaux une plus grande souplesse pour réagir face à la crise, notamment en facilitant le traitement des personnes à distance et pour faire en sorte que « les Américains qui travaillent dur ne perdent pas leurs indemnités parce qu'ils doivent être chez eux ».Ces mesures comprennent deux semaines de congé de maladie payé et jusqu'à trois mois de congé familial et médical payé, des allocations chômage améliorées, des tests de dépistage gratuits, y compris pour les personnes qui ne sont pas assurées, une aide alimentaire supplémentaire et des fonds fédéraux pour Medicaid.Sources : Youtube, Reuters, Twitter , CNBC, New York Times

