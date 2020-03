Un « hackathon mondial » : les hôpitaux se tournent vers le crowdsourcing et l'impression 3D en raison de la pénurie d'équipements, Pour faire face au défi de santé qu'impose le coronavirus 4PARTAGES 3 0 La pénurie d'approvisionnement en équipements menace l'un des plus grands défis pour les systèmes de soins de santé dans le monde, alors que le nouveau coronavirus (2019-nCoV) continue sa propagation. Les fournitures médicales étant mises à rude épreuve par la pandémie, les fournisseurs habituels ne pouvant plus répondre à la demande croissante et à l’échelle du monde, les hôpitaux se tournent vers la technologie de l'impression 3D et le crowdsourcing, a rapporté NBC News dans un article publié samedi dernier.



Les professionnels de la santé et les technologues se réunissent dorénavant en ligne pour se procurer des réparations et des fournitures d'équipements hospitaliers essentiels. Selon le rapport, les médecins, les techniciens hospitaliers et les spécialistes de l'impression 3D utilisent également Google Docs, les groupes WhatsApp et les bases de données en ligne pour échanger des conseils sur la fabrication, la réparation et la modification de machines telles que les respirateurs afin d'aider à traiter le nombre croissant de patients atteints de Covid-19.





« Nous avons des millions de travailleurs de la santé dans ce pays qui sont prêts à se battre contre ce virus, mais je suis préoccupé par le fait qu'ils ont besoin de quelques fournitures pour combattre ce virus aussi efficacement que possible », a déclaré le Dr Peter Slavin, président du Massachusetts General Hospital à Boston, à NBC News plus tôt ce mois, en notant que les équipements de protection, notamment les masques chirurgicaux et les protections des yeux, étaient particulièrement rares.



« Nous ne voudrions pas envoyer des soldats à la guerre sans casque et sans armure », a-t-il déclaré. « Nous ne voulons pas faire la même chose avec nos travailleurs de la santé ».



Le système de santé des Etats-Unis pourrait également faire face à cette pénurie d’équipement. Selon l'Association américaine des hôpitaux, Covid-19 pourrait nécessiter l'hospitalisation de 4,8 millions de patients, dont 960 000 auraient besoin de respirateurs. Comme la demande d'équipement augmente rapidement, il sera essentiel de procéder à des réparations en temps utile pour sauver des vies, a rapporté NBC News. Le maire de New York, Bill de Blasio, a également averti vendredi que la ville pourrait être à court de fournitures médicales de base en deux semaines seulement, d’après e rapport.



La crise du coronavirus a fait de l'impression en 3D une ressource cruciale pour les soins de santé



L'impression en 3D, une technologie relativement nouvelle qui permet de créer tout ce que l'on veut, des maisons aux structures minuscules et complexes à partir d’un modèle 3D, est restée pour l'essentiel en marge des secteurs des soins de santé. Mais le coronavirus en a soudain fait une ressource cruciale. Selon NBC News, Dr Slavin a fait, jeudi, appel à des personnes équipées d'imprimantes 3D pour aider à fabriquer des masques de protection pour le personnel hospitalier. « J'espère que les entreprises du pays ... commenceront à fabriquer des masques plus tard dans l'après-midi », a-t-il déclaré à NBC Boston.



Plusieurs initiatives ont porté sur la réparation ou la construction d’équipements. NBC News a rapporté qu’une société nommée Copper3D a mis au point un masque imprimé en 3D, appelé "NanoHack", inspiré du masque N95, dont elle a publié les plans gratuitement en ligne. Une autre société d'impression 3D en République tchèque, Prusa Research, a présenté son prototype d'écran facial imprimé en 3D au ministère de la Santé pour vérification, d’après NBC News.



Au cours de ces dernières semaines, les médias ont publié des rapports sur plusieurs autres initiatives pour la fabrication d’équipements de soins médicaux. Une start-up italienne Isinnova,



« Lorsque nous avons appris la pénurie, nous avons immédiatement pris contact avec l'hôpital. Nous avons imprimé quelques prototypes. L'hôpital les a testés et nous a dit qu'ils fonctionnaient », a déclaré le PDG Cristian Fracassi. « Nous avons donc imprimé 100 valves, et je les ai livrées personnellement », a-t-il ajouté.



Un effort similaire est venu d’un couple de Liverpool dans le comté d'Onondaga, dans l'État de New York, aux États-Unis. Isaac Budmen et Stephanie Keefe ont imprimé





Des projets de crowdsourcing pour la construction et la réparation d’urgence des respirateurs



Les travailleurs de la santé du Massachusetts General Hospital prévoient un concours virtuel ouvert, CoVent-19, hébergé en ligne, pour développer un respirateur mécanique rapidement déployable dans les 90 jours. L’idée des organisateurs de la compétition est d’encourager les ingénieurs, concepteurs et technologues à collaborer avec des experts médicaux et des spécialistes de la ventilation technique pour construire un dispositif permettant à un seul respirateur hospitalier existant de traiter plusieurs patients en même temps ou un nouveau type de respirateur à faible coût qui pourrait être fabriqué et distribué rapidement, d’après NBC News.



« Nous cherchons une solution pour augmenter rapidement notre capacité, mais aussi pour ne pas créer tout un tas de respirateurs dans le monde dont nous n'aurons pas besoin après la pandémie », a déclaré Dr Sarah Low, qui faisait partie des résidents en anesthésie de l'hôpital qui ont développé le concours.



L'équipe a réuni un panel international d'experts pour définir le développement du matériel et lancera officiellement le concours, en invitant tout le monde à y participer, dans la semaine à venir, a écrit NBC News le samedi dernier. « C'est un hackathon mondial », a déclaré Dr Low. « Les meilleures idées viennent de l'extérieur de votre domaine. La réponse viendra de quelqu'un qui ne pense pas normalement à la question ».



Dans un autre effort, la Newspeak House, une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni, a créé le Coronavirus Tech Handbook, un guide en ligne pour faire face à la pandémie. « Il s'agit de savoir comment utiliser une technologie simple que les gens connaissent de manière sophistiquée et nuancée », a déclaré Edward Saperia, fondateur de Newspeak House, en précisant que le manuel est un document Google.



Selon le rapport, le guide en ligne comprend une section sur plus d'une douzaine de projets open source pour construire un ventilateur d'urgence en utilisant du matériel peu coûteux. M. Saperia a également mis en place un groupe WhatsApp dans lequel des spécialistes discutent de la modification, de la réparation ou de la construction de respirateurs. Dans les captures d'écran du groupe de discussion examinées par NBC News, un médecin en Inde a décrit comment il a modifié un seul ventilateur pour traiter deux patients.



D'autres efforts ont été déployés pour s'assurer que les informations sur la manière de réparer les dispositifs médicaux soient facilement accessibles, a rapporté NBC News. L'entreprise de réparation de gadgets iFixit est en train de constituer une bibliothèque numérique de dizaines de manuels d'entretien pour les ventilateurs et les appareils d'anesthésie qui peuvent être utilisés comme respirateurs de secours afin de garantir que les machines puissent être réparées le plus rapidement possible.



Kyle Wiens, PDG d'iFixit, a déclaré que les professionnels de la santé sont confrontés à un défi en partie à cause du nombre de pièces d'équipement médical différentes utilisées. « La variété des équipements est énorme », a-t-il déclaré, ce qui signifie qu'il est rare de trouver des techniciens ayant l'expérience de la réparation de tous les types de ventilateurs. Selon M. Wiens, en créant un dépôt central de manuels de réparation, il espère permettre à un plus grand nombre de techniciens indépendants de réparer les équipements médicaux afin que les hôpitaux n'aient pas à attendre que les fabricants envoient leurs propres techniciens.





iFixit envisage également de fournir des conceptions pour permettre aux gens d'imprimer en 3D les composants clés des respirateurs, tels que les valves, s'il y a une demande de la part des hôpitaux américains, a-t-il dit. « Nous sommes régulièrement en contact téléphonique avec nos hôpitaux et médecins locaux, et si des problèmes surviennent, nous essaierons de trouver des solutions », a-t-il déclaré.



Cependant, les solutions crowdsourcing posent encore des problèmes, selon un chercheur sur l'impression 3D du milieu médical



Ces efforts qui se déploient progressivement rencontrent pour l’instant certains besoins isolés actuels des professionnels de la santé. Mais selon Kevin Cyr, un étudiant clinicien de la faculté de médecine de l'université de Stanford qui fait des recherches sur l'impression 3D pour les dispositifs médicaux, les solutions de crowdsourcing posent encore des problèmes.



« Les préoccupations sont la qualité et la capacité de fabriquer à l'échelle, avec la stérilisation et les garanties nécessaires pour les équipements médicaux », a déclaré M. Cyr. « Et c'est vraiment le sujet que j'ai vu du domaine médical et de la FDA avec lequel ils sont toujours aux prises, qui essaie d'assurer la qualité dans une installation de fabrication localisée ». « Ce cas en Italie est un bon exemple de l'identification par les médecins d'un besoin concret qu'ils peuvent soumettre à un innovateur et pour lequel ils pourraient trouver une solution », a ajouté M. Cyr.



Ces efforts suscitent également de nombreux commentaires sur Internet. Selon un premier commentateur, a l’allure où nous allons, « je pense que nous verrons beaucoup de pièces de 10 000 dollars se transformer en pièces de 100 dollars une fois que tout cela sera terminé ». Mais selon un autre, qui dit avoir une expérience limitée du travail avec les dispositifs médicaux, les gens « utilisent des imprimantes 3D parce qu'ils sont désespérés ». Pour lui, « ce n'est pas une bonne façon de fabriquer des composants médicaux ». Et vous, qu’en pensez-vous ?



Sources : iFixit



Et vous ?



Que pensez-vous des solutions de crowdsourcing et l'impression 3D pour pallier la pénurie d'équipements médicaux ?

Pensez-vous que l’impression 3D est-elle en train de faire son entrée dans le domaine des soins de santé grâce au coronavirus ?

Ou pensez-vous que c’est juste une solution palliative qui n’est pas vraiment adaptée à la fabrication des composants médicaux ?



