A l'aide d'imprimantes 3D, un couple de New York fabrique des centaines d'écrans faciaux, Pour une clinique de dépistage du coronavirus 4PARTAGES 3 0 Alors que les efforts se multiplient pour arrêter la propagation du coronavirus, un couple de Liverpool dans le comté d'Onondaga, dans l'État de New York, aux États-Unis, a décidé de participer à sa façon à l’effort de lutte contre le Covid-19, qui a atteint plusieurs pays dans le monde et qui continue de faire des morts. Le couple Isaac Budmen et Stephanie Keefe a accepté de fabriquer 300 écrans faciaux à l'aide d'imprimantes 3D depuis chez eux, pour aider les travailleurs d'un centre de dépistage du coronavirus à se protéger, a rapporté mercredi dernier Syracuse.com, un site Web de nouvelles.



Isaac Budmen et Stephanie Keefe ont lancé une entreprise d'impression 3D en 2017. Ils fabriquent et vendent des imprimantes 3D personnalisées dans leur maison sous le nom de Budmen Industries, selon le rapport. Le couple a produit 50 de ces masques faciaux le samedi 14 mars en utilisant sept imprimantes et prévoyait d'en produire 250 autres à l'aide de 16 imprimantes 3D jusqu’au vendredi dernier, a rapporté Syracuse.com.





M. Budmen a déclaré au site Web de nouvelles que lui et Keefe se sont mis au travail pour concevoir les boucliers faciaux transparents dès qu'ils ont appris que le comté d’Onondaga prévoyait d'ouvrir un site dans la ville où les gens pourraient aller pour être testés pour le coronavirus. Ils se sont dit que le comté aurait besoin de boucliers pour la sécurité ou pour les travailleurs effectuant les tests, a-t-il dit.



« Ma partenaire Stéphanie et moi avons mis nos idées ensemble et nous avons élaboré un modèle CAO (conception assistée par ordinateur) d'une version qui pourrait être réalisée sur nos imprimantes 3D », a-t-il dit. « Nous l'avons fait samedi ».



Après avoir perfectionné le processus, ils ont contacté le responsable de leur comté, qui était ravi du projet, selon le rapport. Un employé du bureau de l'exécutif du comté a pris contact avec le couple et a demandé combien de protecteurs faciaux ils pouvaient fournir.



« Il a demandé combien nous en avions », a déclaré M. Budmen à Syracuse.com. Et Budmen a répondu : « Vous savez, nous en avons 50 ». L’employé a demandé : « Pouvons-nous en prendre 300 ? « Vous l'avez », a répondu M. Budmen.





Syracuse.com a rapporté que le couple a passé la majeure partie du dimanche dernier à repasser les écrans pour qu'ils puissent être produits rapidement et qu'ils soient confortables à porter, et a procédé au lancement de la production du reste des boucliers faciaux le même jour : « Et puis, dimanche soir, nous avons lancé une ferme d'imprimerie en action », a déclaré M. Budmen. « Nous n'avons pas cessé de fonctionner depuis », a rapporté Syracuse.com dans son article du mercredi dernier.



Selon l’article, les boucliers faciaux sont constitués d'une visière en plastique. C'est cette partie que le couple fait sur ses imprimantes 3D. Ils découpent et fixent la partie qui recouvre le visage à partir d'une feuille de polyéthylène transparent. Cette pièce peut être facilement remplacée si le comté ne veut pas stériliser les écrans quotidiennement, a-t-il dit.



« Il nous a semblé juste de faire ce que nous pouvions pour améliorer la situation », a déclaré M. Budmen.



Ryan McMahon, directeur du comté d'Onondaga, a déclaré lors d'une conférence de presse cette semaine : « C'est ce dont nous parlons lorsque nous nous réunissons en tant que communauté », en parlant des rassemblements pour des points quotidiens sur la pandémie du coronavirus.



Le comté a accepté de payer pour les écrans, dont le coût des matériaux nécessaires s'élève à 8 dollars pour chaque bouclier, selon le rapport. Mais M. Budmen a déclaré que Keefe et lui étaient trop occupés à les produire pour discuter d'un prix. « Je viens de dire qu'on va y arriver », a-t-il dit. « Nous ne cherchons pas vraiment à faire de l'argent hors du comté dans cette crise. On cherche juste à s'en sortir le plus vite possible », a-t-il ajouté.



Un effort similaire fait par un médecin canadien, qui met gratuitement en téléchargement les fichiers 3D de l’écran facial



Le Dr Tarek Loubani, médecin urgentiste canadien, a fait un effort similaire en prenant sur lui de produire des écrans faciaux imprimés en 3D pour ses collègues du personnel médical de première ligne dans tout le pays, a rapporté le site Web de CBC. Ce n'est pas la première fois que le Dr Loubani utilise définitivement son intérêt pour l'impression 3D : le médecin a en effet créé une association caritative de fournitures médicales pour fournir des appareils et des fournitures médicales à bas prix dans les zones de conflit, comme à Gaza.





Alors que l'organisation caritative internationale, appelée le Glia Project, s'est traditionnellement concentrée sur la fourniture de pièces telles que des stéthoscopes et des garrots, le Dr Loubani utilise désormais une partie de l'équipement d'impression 3D de l'organisation caritative pour fabriquer des écrans faciaux pour les travailleurs médicaux - une pièce d'équipement de protection potentiellement vitale qui est de plus en plus rare.



Le Dr Loubani et son équipe ont décidé d'agir après avoir constaté la croissance spectaculaire du nombre de cas de Covid-19 dans le monde, ainsi que la demande de plus en plus pressante des pays les plus touchés pour des écrans faciaux et des masques plus protecteurs pour le personnel médical.



Comme le médecin l'a déclaré à la chaîne de télévision et radio canadienne CBC, « alors que nous commencions à voir les chiffres augmenter, il est devenu évident que le Canada suivra la même trajectoire que partout ailleurs. C'est alors que nous avons réalisé que si tous les autres manquaient d'écrans faciaux et d'autres équipements de protection individuelle, alors nous en manquerions aussi ».



Alors que le nombre de cas au Canada augmente chaque jour, selon CBC, suscitant des inquiétudes quant à la capacité des systèmes de santé du pays, les efforts du médecin ont permis de mettre au point un écran facial facile à fabriquer qui est fait de plastique imprimé en 3D, d'une feuille de Mylar et d'un élastique. Le masque facial couvre essentiellement l'ensemble du visage, agissant comme une barrière transparente entre le visage et les éventuelles gouttelettes des patients. Selon le Dr Loubani, les masques peuvent être utilisés en plus des masques N95 ou comme alternative, si les masques sont en nombre insuffisant.



Pour ceux qui souhaitent apporter le masque facial imprimé en 3D du projet Glia dans d'autres régions du monde qui en ont besoin, le Dr Loubani a téléchargé les fichiers des masques sur GitHub.



Dans une autre initiative, Slack workspace appelle tous ceux qui possèdent une imprimante 3D à se joindre au projet "Prusa Face Shields " pour fabriquer des écrans faciaux pour les professionnels de la santé. Pour joindre l’initiative, il faut commencer par fournir une adresse e-mail.





Selon un commentateur, il y a beaucoup de laboratoires de confection « des collèges et lycées qui sont actuellement vides avec des imprimantes 3D inutilisées... si un effort était fait et que la raison était expliquée, je parie que beaucoup d'entre eux pourraient être utilisés pour fabriquer ces pièces et celles des ventilateurs ». Mais selon un autre commentateur, certaines les pièces comme les pièces de ventilation, ne devraient pas être fabriquées par des amateurs



Sources : CBC, Slack



Et vous ?



Que pensez-vous de ces initiatives individuelles des volontaires ?

Pensez-vous aussi que la fabrication de certaines pièces devrait être réservée aux professionnels et non aux amateurs ?



