1. Éliminer les sources de distraction

2. Instaurer une routine et la respecter

3. S’organiser, bien définir ses priorités

4. Communiquer via des flux vidéo pour plus d’efficacité

5. Ne pas se surmener, prendre des pauses

6. Pratiquer une activité physique régulière

7. Maintenir une hygiène de vie de qualité

Le travail à domicile était autrefois une chose occasionnelle. Avec le déclenchement de la pandémie de Covid-19 en décembre 2019 – janvier 2020, le télétravail s’est imposé aux usages en Chine en premier avant de s’étendre au reste du monde . Désormais, les futurologues le font paraître dans la liste des approches qui vont intégrer la culture de l’après Covid-19 avec encore plus de force qu’auparavant . Ceux des développeurs qui ont des enfants doivent être particulièrement en difficultés parce que les écoles et les jardins d’enfants sont fermés dans certaines régions. BonjourCela passe par; une espèce de sanctuaire inviolable optimisé pour la productivité : support pour ordinateur portable, clavier, chaise de bureau (qui favorise la position assise avec le buste droit), etc. Après,, car un bureau propre et rangé est la marque d’un esprit qui est dans le même état et donc qui est capable de se concentrer.Vous aviez l’habitude de vous lever à 4 h du matin pour sortir du pyjama et vous attaquer à différents préparatifs (prendre un bain, se raser, s’habiller, avaler une tranche de pain, etc.) avant d’être prêt à prendre la route pour votre lieu de service à 5 h 30 ?. Organisez des séances d'entraînement ou des activités sociales après le travail de la même manière que vous le feriez si vous travailliez dans un bureau. Après le boulot, ça pourrait être le lieu d’accorder du temps à sa famille. Bref, il vous faut instaurer un minimum de routine et la respecter.Ce n’est pas toujours chose facile, mais ce sont des habitudes dont la pratique vaut la chandelle. En effet, s’organiser présente plusieurs avantages allant du sentiment de contrôle à la réduction de celui de dépassement. En sus, c’est un moyen supplémentaire de s’extirper des distractions. Quelques points à passer en revue pour l’atteinte de ces objectifs d’organisation et de définition des priorités : planifier ses journées avant qu’elles ne débutent ; définir des objectifs journaliers et hebdomadaires ; faire des estimations raisonnables du temps requis pour chaque tâche ; réfléchir à l’avance aux personnes avec lesquelles on pourrait avoir besoin de collaborer ; programmer les réunions et les discussions en avance pour qu’elles aient lieu en temps voulu ; avoir un panorama clair de ses activités pour la journée, etc.L’une des raisons pour lesquelles le travail en présentiel s’est imposé est que les patrons estiment que le contact physique permet de mieux passer les messages, de communiquer de façon efficace. En effet, des statistiques tirées des travaux du biologiste John Medina mettent en lumière le fait que. En mode télétravail, il faut donc privilégier les moyens de maintenir ce lien, ce, même s’il arrive que les moyens utilisés soient l’objet de controverses . C’est l’un des facteurs dont le succès du travail à distance dépend, car en fonction de la qualité de la communication ce dernier peut être interrompu ou accéléré.Même s’il est vrai que la durée légale de travail journalier s’élève à 7 heures dans certains pays et 8 heures maximum dans d’autres, il est également démontré qu’après 4 heures de travail, la productivité décroît fortement. À long terme, cela devient insoutenable pour le développeur qui doit fournir des efforts de réflexion au quotidien.On recommande donc en général de s’appuyer sur la technique Pomodoro : elle consiste à déterminer le temps imparti pour effectuer un travail et à faire des pauses régulières après une durée définie.. Cela permet d’évacuer le stress tout en restant concentré sur l’objectif à atteindre et le temps réservé pour le travail. Le temps de pause sera peut-être le moment de profiter de l’un des plus gros avantages de travailler à domicile : le lit n’est pas éloigné ; ça peut donc être l’occasion de s’adonner à un peu de méditation.Lorsqu'on passe beaucoup de temps assis à travailler pendant des heures, faire un certain type d'exercice (étirements, course, vélo ou des pompes) aide à mieux se sentir, à avoir de l'énergie et, dans l'ensemble, à avoir l'endurance nécessaire pour en faire plus. Il n'est pas nécessaire de faire un entraînement complet en une ou deux heures. On peut faire 15 à 30 minutes d'exercices courts juste pour faire circuler le sang. Pas besoin d'une salle de gym pour cela. Le sol de votre salon pourrait faire l'affaire. L'extérieur est également un endroit idéal pour faire de l'exercice. C'est aussi un bon moment pour amener votre famille ou vos amis avec vous afin de passer du temps de qualité tout en s'amusant.L’activité sportive doit venir en complément d’une alimentation de qualité : cela sous-entend boire de l’eau au lieu de soda, manger régulièrement et intégrer des légumes et hydrates de carbone dans le régime alimentaire. En sus, il est impératif pour le développeur en télétravail de bien dormir : avoir une quantité et une qualité suffisante de sommeil. S’appuyer sur des applications comme Flux pour l’adaptation de la luminosité de l’écran à l’heure de la journée.Quelles sont vos astuces pour rester efficace tout en travaillant à distance en cette période de pandémie mondiale ?