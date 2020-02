Au sortir du mini G20 de Riyad, les dirigeants des pays représentés voudraient s'unir pour taxer les GAFA Et se partager la cagnotte de 100 milliards de dollars annoncée par l'OCDE 11PARTAGES 4 0 Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des 20 plus grandes économies du monde (membres du G20) sont réunis à Riyad, en Arabie Saoudite, pour discuter, entre autres, de l’avancée des travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les règles fiscales et la conduite à tenir face à l’épidémie de coronavirus (afin, notamment, de limiter l’impact de cette crise sur l’économie mondiale).





Pour rappel, la taxation des GAFA (terme utilisé pour désigner les acteurs de l’industrie numérique de la trempe de Google, Apple, Facebook, Amazon) est un sujet débattu au sein de l’Union européenne depuis plusieurs mois. Cependant, aucun accord n’a pu être trouvé jusqu’à ce jour. Les pays de l’UE n’ont pu ni valider la proposition de la Commission ni aboutir à un accord qui satisfait tout le monde. L’adoption du projet nécessite en effet l’unanimité des 28 pays de l’Union ; or le projet suscite depuis le début l’opposition



Cette situation a poussé plusieurs pays européens comme la France,



À ce propos, Bruno Le Maire, le ministre français des Finances, a confié que le mini G20 qui s’est tenu récemment à Riyad a été très utile pour établir un consensus sur ces règles fiscales mondiales. Selon lui, « pour la première fois, il existe un large consensus parmi les membres du G20 sur la nécessité d’avoir un nouveau système de taxation internationale » qui permettrait d’éviter « la prolifération de systèmes fiscaux différents ».





En octobre dernier,



Mais les efforts de l’organisation se sont heurtés à l’hostilité et aux « manœuvres protectionnistes » des États-Unis (le pays où se trouvent la plupart des GAFA) qui exigent notamment l’adoption d’une proposition relative au concept de « sphère de sécurité », un concept qui d’après ses détracteurs permettrait aux multinationales de choisir entre se conformer au nouvel ensemble de lois voulu par l’UE ou de s’en tenir aux réglementations existantes. Face à ces agissements, l’UE a demandé aux leadeurs de l’économie mondiale réunis à Riyad sous la bannière du





Malgré tout, les propositions de l’OCDE concernant le dossier brulant de la taxe GAFA mondiale ont, semble-t-il, été largement approuvées par les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales membres du G20 réunis à Riyad dimanche dernier. Les participants à ce sommet auraient également réaffirmé « leur engagement à parvenir à une solution consensuelle d’ici à la fin de 2020 ». Même le Japon, un allié de longue date des États-Unis, est favorable à cette initiative réglementaire réclamée par l’UE. Par la voix de son ministre des Finances, Taso Aso, le Japon a critiqué les propositions de réforme fiscale parallèles portées par les États-Unis, des propositions qui, selon lui, pourraient saper les efforts mondiaux visant à convenir de nouvelles lois pour la taxation des grandes entreprises technologiques.



« J’ai dit à mes homologues que le Japon est très préoccupé par la proposition de “sphère de sécurité” », a déclaré Aso à ce propos après la réunion du G20 avant d’expliquer : « cela diminuerait considérablement l’effet régulateur de ce que nous essayons de faire. C’est un point de vue exprimé par divers pays ».





Le secrétaire US au Trésor, Steven Mnuchin, de son côté a confirmé que la question était en cours de négociation avec l’OCDE et il espère qu’elle pourra être résolue d’ici la fin de l’année. Selon Mnuchin, les pays membres de l’OCDE seraient proches d’un accord global sur un taux d’imposition minimum qui contribuerait également à résoudre la question du lieu de paiement de l’impôt. Cependant, il a averti que certains aspects de la proposition fiscale dans sa forme finale pourraient nécessiter l’approbation du Congrès des États-Unis et que Washington riposterait aux taxes numériques votées par la France et d’autres pays si ces efforts échouaient.



À ce propos, Steven Mnuchin n’a pas manqué de préciser : « Nous avons été très cohérents en disant que nous pensons que la taxe sur les services numériques est de nature discriminatoire à l’encontre des entreprises numériques, et plus particulièrement d’une poignée d’entreprises américaines […] Le président a clairement indiqué que nous procédions à... les tarifications réciproques ».



Dans le cadre de cette initiative réglementaire de portée mondiale, notez qu’Angel Gurria de l’OCDE a déclaré dans un appel à l’unité apparemment adressé aux États qu’une « réponse coordonnée n’est pas la meilleure façon d’avancer, mais, compte tenu des alternatives, la seule façon d’avancer ». Le CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, a par ailleurs déclaré plus tôt ce mois qu’il serait prêt à payer plus d’impôts en Europe et accueillerait favorablement une solution globale de l’OCDE qui rendrait les prélèvements uniformes.



