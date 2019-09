Les ventes mondiales de smartphones ont continué à baisser au deuxième trimestre de 2019 Selon un nouveau rapport de Gartner 5PARTAGES 9 0 Alors que le couple smartphone et réseaux sociaux ne cesse de façonner les adolescents d'aujourd'hui, les ventes de smartphones restent toujours en chute au second trimestre de 2019. En effet, les ventes de smartphones aux utilisateurs finaux sont une fois de plus à la baisse, mais cette fois, de 1,7 % à l’échelle mondiale au deuxième trimestre de 2019 selon Gartner.



Pour certains, la dégringolade du marché pourrait être attribuée au recul des ventes en Chine et aux États-Unis. L'annonce de l'interdiction de Huawei a entraîné une forte baisse des ventes de smartphones de Huawei sur le marché mondial au deuxième trimestre de 2019, bien que les ventes se soient légèrement améliorées à la suite du report de l'interdiction.



Apple a vendu un peu plus de 38 millions d'iPhone au deuxième trimestre, ce qui représente une baisse de 13,8 %. « Trop peu d'avantages supplémentaires empêchent les utilisateurs d'iPhone existants de remplacer leurs smartphones », a déclaré Anshul Gupta, directeur de la recherche chez Gartner.



Huawei et Samsung ont enregistré les plus fortes augmentations de leurs ventes annuelles au deuxième trimestre de 2019, de 16,5 % et 3, 8 %, respectivement. Parmi les cinq premiers pays en termes de ventes de smartphones, la Chine occupait la première place avec 101 millions de ventes de smartphones au deuxième trimestre de 2019, en hausse de 0,5 % d'une année sur l'autre. Avec davantage de modèles de smartphones 5G disponibles au deuxième trimestre, les fournisseurs en Chine ont dû vider leur stock de modèles de smartphones 4G haut de gamme. Réalisant 10,8 millions de ventes de téléphones intelligents au cours de la même période.



Les résultats de cette étude semblent contrastés avec ceux obtenus par la société française d'études et de conseil institut BVA. Elle révèle qu’utiliser son mobile pour entretenir ses relations amicales semble indispensable pour neuf adolescents sur dix. Un objet connecté entre les mains des jeunes Français de plus en plus tôt : onze ans en moyennes, contre 13 ans pour la génération précédente.





La cause de la baisse des ventes serait-elle dans les dangers du smartphone ?



Une étude de l’université de l’Illinois de 2016 relie dépression et usage du smartphone. Ces recherches révèlent que l’utilisation élevée des technologies de l'information et de la communication (TIC) est associée à des niveaux plus élevés d'anxiété, de dépression et de détresse psychologique globale.



Une autre étude dévoile un lien étroit entre réseaux sociaux et dépression. D’après des chercheurs, les adolescents qui fréquentent les réseaux sociaux plus de 5 heures par jour sont plus en proie à des symptômes dépressifs. Selon cette étude, 78 % des adolescents utilisent leur smartphone afin d'alimenter leurs réseaux sociaux, comme Snapchat, Facebook, Instagram ou encore Tic Toc, l'application de playback aux 2,5 millions d'utilisateurs en France.



Source : EClinicalMedicine, ScienceDirect



Et vous ?



Que pensez-vous de ces tendances ?



Pour redresser la pente, la plupart des constructeurs misent sur l’avènement de la 5G et l’essor des smartphones pliables. Ces innovations, vont-elles convaincre les consommateurs de repasser à la caisse ?



Que pensez-vous d'une limitation de l'utilisation des smartphones par les adolescents ?



Quels conseils donneriez-vous aux parents ?



