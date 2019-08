Que pensez-vous de cette décision ? Que pensez-vous de cette décision ?

Les commerçants / admins de blogs ou sites , ne réfléchissent pas.La première question à se poser dans ce genre de cas en temps que professionnel c'est :1 > ou va la donnée ?2 > elle va chez le presta machin truc avec qui on a un accord écrit > ok on envoie .elle va chez Facebook > on envoie pas .3 > le prestataire envoie des mails pour du sondages ou du suivi de colis > besoin identifierFacebook collecte massivement pour faire quoi ? > Profiling ? BDD clients / prospects ?Mettre un bouton Facebook / autoriser la connexion avec un compte Facebook =envoyer des données dans un but non définienvoyer des données potentiellement à la concurrence ( pour avoir travaillé avec des services pratiquant le brokking cette pratique reste encore assez tabou ... )envoyer des informations sans accords signés (contrat de service papier, interlocuteur direct, vulgaire case à cocher ... )envoyer les données de son entreprise, de ces clients à un prestataire sans rien recevoir en contre partie (payement d'une location ... ) est tout simplement une hérésie .Un professionnel peut se faire doublement avoir > payer le service que propose Facebook , en bout de chaine la retour sur investissement du nombre de client qui augmente n'est pas au rendez vous ... Pourquoi payer pour se faire "louer" ces clients ?Demain je vais voir un brokker pour qu'il loue mon fichier , c'est lui qui me paye , on se mets d'accord au passage avec la commission au milieu pour le service rendu. C'est n'est pas a moi à aller payer pour faire louer .Cela reviendrait à dire qu'un propriétaire doit payer son locataire , et qu'avec des arrangements opaques au final vous ne payez rien car vous avez réussi à gagner 50 € par ci , 100 € par la ... Comme il y a des vides juridiques , ce n'est pas illégal , encore moins légal ... surtout immoral et déloyal.La décision du tribunal peut paraitre surprenante, ils ont raison.Le modèle économique de Facebook est très fragile car il repose sur des prévisions et estimations . Vous payez X € , on vous garantit Y € à la place . Si les prévisions de Facebook ne marchent pas , vous perdez du CA. Généralisez un biais à grande échelle et vous avez un situation catastrophique. Facebook "parait rentable" car ils brassent du milliard d'€ et de data ...On estime que la capitalisation de Facebook est de 500 milliards , pour environ 2 milliards de profil > soit 250 € le profil client ... C'est pas grand chose.Dans d'autres secteurs les profils peuvent rapporter beaucoup plus .