LIVE: Speaking with @elonmusk about how we can harness the opportunities and mitigate the risks of AI for the good of civilization. https://t.co/XiAQwOXzcP — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 18, 2023

L’annonce que “X” deviendrait un service payant peut paraître surprenante. Cependant, Musk imagine “X” comme un domaine où les utilisateurs paient un abonnement mensuel symbolique, différent de l’expérience Twitter habituelle. On ignore encore le prix et les fonctionnalités de l’abonnement le plus simple, mais cette nouvelle a créé une opportunité de transformation du paysage des médias sociaux.Combattre les « spambots » est l’un des principaux objectifs d’Elon Musk pour Twitter après avoir acquis le réseau social pour 44 milliards de dollars. Les robots spammeurs sur Twitter sont des comptes automatisés qui imitent l'activité de personnes réelles sur le site, mais sont programmés pour se livrer à des activités malveillantes allant de la diffusion de fausses informations à la promotion de stratagèmes lucratifs.Dans une interview du 14 avril à TED 2022, Musk a cité ce problème comme la première chose qu'il changerait en tant que nouveau propriétaire de Twitter. « Une priorité absolue que j'aurais serait d'éliminer les spambots et les scambots, ainsi que les armées de bots qui sont sur Twitter », a-t-il déclaré. « Ils rendent le produit bien pire ».Pour déterminer le pourcentage de bots sur Twitter, Elon Musk a utilisé un outil qui avait déjà qualifié son propre compte de bot. Un des concepteurs du Botometer, un outil Web que Elon Musk a utilisé pour mesurer le taux de spam de Twitter dans un dossier judiciaire, aurait dit que le calcul de Musk « n’a aucun sens ». Kai-Cheng Yang, doctorant à l’Université de l’Indiana, « a contesté la méthode employée par l’équipe de Musk et a dit à la BBC qu’ils ne l’avaient pas contacté avant d’utiliser l’outil », d’après un article de la BBC.Toutefois, un lanceur d'alertes a affirmé que Musk avait raison au sujet des bots. Dans un document de 84 pages, le lanceur d'alerte va plus loin et décrit Twitter comme une entreprise sans vision de ses problèmes et sans leadership pour les résoudre. Il dresse un tableau désastreux des opérations informatiques de Twitter, affirmant que plus de 50 % des 500 000 serveurs du centre de données de l'entreprise utilisent des noyaux ou des systèmes d'exploitation non conformes, que plus de 30 % des appareils des employés ont désactivé les mises à jour logicielles et de sécurité, et que la gestion des appareils mobiles et la détection des menaces internes sont déficientes.Il se pourrait également qu'environ la moitié des quelque 10 000 employés de Twitter aient accès aux systèmes de production en direct et aux données des utilisateurs.La discussion aurait été organisée à la suggestion de Musk, alors certains l'ont perçue comme une tentative de Musk de chercher « une couverture politique à un moment où l'antisémitisme est en hausse sur X ». En retour, pour Netanyahou, cette conférence semble avoir été l'occasion de détourner l'attention des manifestations de masse contre les tentatives de Netanyahou d'affaiblir la Cour suprême d'Israël. Au lieu de cela, il pourrait être vu en train de promouvoir son dévouement à faire d'Israël un leader de la technologie - et peut-être même signaler que Musk pourrait envisager d'investir dans la technologie du pays.L'événement diffusé en direct a commencé par un tête-à-tête entre Musk et Netanyahu qui a attiré plus de 735 000 vues. Si la majeure partie de ce tête-à-tête a porté sur l'IA, que Musk a qualifiée de « potentiellement la plus grande menace civilisationnelle » et que Netanyahu a qualifiée de « bénédiction et de malédiction », les deux hommes ont également discuté de leurs points de vue sur l'antisémitisme et de la manière dont Musk traite les discours haineux sur la plateforme X.« Je connais votre engagement en faveur de la liberté d'expression », a déclaré Netanyahu après une vingtaine de minutes d'entretien. « Mais je connais aussi votre opposition à l'antisémitisme. Vous en avez parlé. Vous avez tweeté à ce sujet. Et tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que vous trouverez dans les limites du premier amendement la capacité de mettre fin non seulement à l'antisémitisme, ou de le faire reculer du mieux que vous pouvez, mais aussi à toute haine collective de personnes. » Selon un rapport de l'UE, Twitter supprime moins de discours haineux et prend beaucoup de temps pour les révisions.En moyenne, environ 1 300 tweets ont fait état d'insultes contre les personnes de couleur qui apparaissent continuellement et quotidiennement sur l'application, juste avant qu'Elon Musk n'en prenne le contrôle. Ce chiffre est ensuite passé à 3 880 après son acquisition de la plateforme . Le chiffre est passé à 4650 lorsque Musk a fait ses déclarations sur le fait que la haine était si faible sur l'application.Les insultes à l'encontre de la population transgenre ont donc augmenté depuis que Twitter a un nouveau dirigeant, ce qui représente environ 5100 tweets par jour, selon une étude du Center for Countering Digital Hate. Ces données ont été mises en avant par Brandwatch, qui est considéré comme un outil de premier plan pour déterminer les analyses sur les médias sociaux. Elles comprennent également des tweets provenant de différents endroits du globe.Musk a souligné les chiffres impressionnants qui caractérisent actuellement “X” tout en décrivant avec passion son objectif. Les activités de “X” sont simplement énormes, avec un nombre ahurissant de 550 millions d’utilisateurs mensuels qui alimentent un flux quotidien de 100 à 200 millions de messages. Cependant, ces chiffres importants dissimulent un grave problème : la présence de bots sur le réseau. Les statistiques montrées par Musk montrent une hausse impressionnante de 140 % par rapport à ce que Twitter avait déclaré comme étant pertinent.Les statistiques présentées par Musk représentent une augmentation remarquable de 140 % par rapport à ce que Twitter a déclaré comme « utilisation quotidienne moyenne monétisable » en mai 2022, juste avant la prise de contrôle par Musk. Tout en témoignant de l'influence de Musk, cette croissance exponentielle souligne également le besoin urgent de résoudre les problèmes liés aux bots qui ont affecté X.Alors, pourquoi les personnes extérieures au monde de la technologie devraient-elles s'inquiéter de ce passage à une plateforme payante ? Certains analystes voient deux réponses à cette question. Tout d'abord, cette décision pourrait changer la donne pour les annonceurs. Un X payant pourrait impliquer une audience plus perspicace et plus engagée, réduisant potentiellement les désagréments associés aux interactions générées par des robots. En principe, cela pourrait se traduire par des taux de conversion plus élevés et un meilleur retour sur investissement pour les annonceurs.Cependant, le second aspect pose un problème. Alors que X s'aventure sur le terrain du payant, on peut craindre que certains utilisateurs optent pour d'autres plateformes gratuites comme Threads. Cette migration pourrait potentiellement réduire la base d'utilisateurs de X, diminuant ainsi la portée et l'efficacité des annonceurs de X.Source : Tweet de Benjamin NetanyahuQuels sont selon vous, les avantages et les inconvénients de rendre X payant pour les utilisateurs et les annonceurs ?Quels peuvent être les défis techniques et éthiques liés à la détection et à la suppression des bots sur X ?Êtes-vous pour ou contre la volonté de Musk de rendre X payant ?