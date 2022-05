Suppression des spambots, une épée de Damoclès ?

Le conseil d'administration de Twitter a annoncé ce 25 avril 2022 avoir accepté une offre du milliardaire Elon Musk qui a proposé de racheter la société de médias sociaux et de la privatiser, a annoncé la société lundi. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Twitter recevront 54,20 $ pour chaque action ordinaire de Twitter qu'ils détiennent à la clôture de la transaction proposée. Le prix d'achat représente une prime de 38 % par rapport au cours de clôture de Twitter le 1er avril 2022, qui était le dernier jour de bourse avant que Musk ne divulgue sa participation d'environ 9 % dans TwitterBret Taylor, président indépendant du conseil d'administration de Twitter, a déclaré : « Le conseil d'administration de Twitter a mené un processus réfléchi et complet pour évaluer la proposition d'Elon en mettant délibérément l'accent sur la valeur, la certitude et le financement. La transaction proposée offrira une prime en cash substantielle, et nous pensons qu'elle est la meilleure voie à suivre pour les actionnaires de Twitter ».Parag Agrawal, PDG de Twitter, a déclaré : « Twitter a un objectif et une pertinence qui ont un impact sur le monde entier. Profondément fier de nos équipes et inspiré par le travail qui n'a jamais été aussi important ».Elon Musk n'a jamais caché son agacement face aux faux comptes qui pullulent sur la plateforme, notamment pour diffuser des arnaques aux cryptomonnaies. Par exemple, il a précédemment déclaré qu'il souhaitait se débarrasser des « spambot de crypto » - des comptes de spam faisant la promotion de ce qui semble être des escroqueries basées sur la cryptomonnaie; nombre d'escrocs utilisent d'ailleurs le nom et l'image du fondateur de Tesla pour mieux berner leurs victimes.Musk a qualifié le problème de spam sur Twitter de « problème le plus ennuyeux » lié à l'utilisation du service. Il a même publiquement supplié Twitter de faire quelque chose à ce sujet. « Combien de temps cela doit-il durer ? » a-t-il demandé en février.« Nous allons défaire les robots diffusant des spams et authentifier les comptes tenus par de véritables êtres humains », a-t-il indiqué.Les robots spammeurs sur Twitter sont des comptes automatisés qui imitent l'activité de personnes réelles sur le site, mais sont programmés pour se livrer à des activités malveillantes allant de la diffusion de fausses informations à la promotion de stratagèmes lucratifs. Dans une interview du 14 avril à TED 2022, Musk a cité ce problème comme la première chose qu'il changerait en tant que nouveau propriétaire de Twitter. « Une priorité absolue que j'aurais serait d'éliminer les spambots et les scambots, ainsi que les armées de bots qui sont sur Twitter », a-t-il déclaré. « Ils rendent le produit bien pire ».« Si j'avais un Dogecoin pour chaque arnaque à la cryptomonnaie que j'ai vue, nous aurions 100 milliards de Dogecoin », a-t-il déclaré.Bien que Twitter ait déjà mis en place des politiques destinées à lutter contre les robots spammeurs, la sécurité reste un défi persistant pour la plateforme. Musk s'est engagé à résoudre le problème en authentifiant « tous les vrais humains » sur le site, mais n'a pas précisé comment il envisageait d'y parvenir.Pendant ce temps, le propre nombre de followers de Musk est considérablement augmenté par de faux comptes. Sur les 87,9 millions d'abonnés actuels de Musk, SparkToro estime qu'environ 48 % sont des faux, c'est-à-dire des comptes « inaccessibles et qui ne verront pas les tweets du compte » (soit parce qu'ils sont du spam, des bots, de la propagande, etc., soit parce qu'ils ne sont pas plus actif sur Twitter).D'une manière plus générale, SparkToro affirme que : « La plupart des comptes Twitter ont un nombre important de faux abonnés. Dans nos recherches, 5 à 30*% des abonnés sont faux*: ce sont des bots, des comptes de spam, des utilisateurs inactifs, des comptes créés pour diffuser de la propagande ou d'autres utilisateurs non engagés/non réels. Si vous comptez sur le nombre d'abonnés comme mesure de l'influence et de la portée potentielles, vous pourriez surestimer considérablement un compte. Cet outil audite un échantillon de 2 000 abonnés aléatoires pour un compte donné et exécute des diagnostics qui se sont avérés fortement corrélés avec ces types de faux abonnés ».Musk aurait donc près de 7 % de faux abonnés en plus que la médiane de 41 % qui compte des abonnés de taille similaire, rapporte SparkToro. En analysant plus de 25 facteurs corrélés avec le spam, les bots et les comptes de mauvaise qualité, l'outil d'audit a constaté que les comptes qui figurent sur un nombre anormalement petit de listes, les comptes qui n'ont pas d'URL ou une URL non résolutive dans leur profil, et les comptes qui ont un nombre étrangement petit d'abonnés étaient parmi les traits les plus fréquemment observés d'un échantillon de 2 000 comptes aléatoires parmi les 100 000 comptes les plus récents qui ont suivi Musk.Même ainsi, ces statistiques ne sont pas en dehors de la norme pour des personnalités éminentes de Twitter comme Musk. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, et l'ancien président Barack Obama, par exemple, affichent des pourcentages de faux abonnés de 46 % et 44 % pour leurs abonnés respectifs de 58,4 millions et 131,7 millions, tandis que des célébrités comme Kim Kardashian (72,2 millions d'abonnés) et Cristiano Ronaldo (99,5 millions followers) figurent à environ 45% et 43%.L'outil de SparkToro ne peut plus accéder aux données de l'ancien président Donald Trump, mais il estimait en 2018 que 61% de ses 54,8 millions de followers à l'époque étaient des faux. Le nombre de followers de Trump est passé à près de 89 millions au moment où il a été définitivement banni de Twitter en janvier 2021.Comme beaucoup des objectifs nobles de Musk pour Twitter, exterminer les spambots ne sera pas facile, et l'un des meilleurs indicateurs de son succès pourrait être une baisse considérable de son propre nombre de followers.Source : SparkToro Près de la moitié des comptes qui suivent Musk sont des faux, cela vous semble-t-il crédible ? Dans quelle mesure ?