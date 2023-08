MoonPay : un service de confiance conçu pour aider les super-riches et les célébrités

Développé par Yuga Labs, le Bored Ape Yacht Club regroupe 10 000 images de profil « minted » sous forme de NFT sur la blockchain Ethereum. Son propriétaire reçoit un jeton non fongible pour prouver qu’il détient la seule version authentique de l’image.Les images représentent un visage de singe avec des caractéristiques et des accessoires générés de manière aléatoire. Chacune de ces images présente un caractère unique. La raison pour laquelle le NFT Bored Ape Yacht Club fait l’objet d’une grande attention tient au fait que ces avatars se vendent pour des sommes considérables. Plus d’un milliard de dollars ont déjà été générés par la vente de ces avatars.Yuga décrit sa collection de 10 000 NFT de Bored Ape comme des « objets de collection numériques uniques vivant sur la blockchain Ethereum » qui font office de « carte de membre du Yacht Club ». Après la vente aux enchères, le prix des actifs numériques de Bored Ape a atteint un nouveau sommet et n'a cessé d'augmenter pendant des mois. Il a culminé à plus de 420 000 dollars en avril 2022, mais a chuté à environ 90 000 dollars six semaines plus tard, selon CoinGecko.La valeur des avatars NFT Bored Apes est purement spéculative. Elle est totalement subjective, à la manière du prix de la raquette de Yannick Noah qu'il a utilisé pour remporter la finale de Roland-Garros en 1983. Toutefois, les prix n’ont pas atteint de tels sommets par pur hasard. Les célébrités et autres influenceurs du Web ont joué un rôle clef dans l’essor de cette nouvelle mode. Les athlètes, musiciens et autres influenceurs choisissent ces NFT en guise d’avatars sur Twitter.Pour que la promotion des NFT de BAYC et l'intérêt qu'ils suscitent paraissent authentiques (et non le résultat d'une promotion payante), la société avait besoin d'un moyen de payer discrètement les célébrités qui l'accompagnaient. Pour ce faire, Oseary a fait appel à une autre partie de son réseau : les défendeurs MoonPay. La société de capital-risque d'Oseary, Sound Ventures, a été l'un des premiers investisseurs dans MoonPay, avec, entre autres, les défendeurs Justin Bieber, Paris Hilton, Jimmy Fallon, Gwyneth Paltrow, Serena Williams, Austin Post, Thomas Pentz, Calvin Broadus, Jr, Kevin Hart, Alexander Pall, Andrew Taggart, Wardell Stephen Curry II, Nayvadius Cash, et Abel Tesfaye.La promotion des cryptomonnaies par des célébrités pose de nombreux problèmes. Comme l'a déclaré précédemment la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, « les célébrités et autres utilisent les réseaux de médias sociaux pour encourager le public à acheter des actions et d'autres investissements. » Ces appuis peuvent être illégaux s'ils ne divulguent pas la nature, la source et le montant de toute compensation payée, directement ou indirectement, par la société en échange de l’appui. La SEC enquête sur Yuga Labs pour savoir si ses NFT Bored Ape Yacht Club Ethereum et le jeton ApeCoin sont des titres non enregistrésSelon The Atlantic : « La publicité des célébrités - pour un produit, une marque, une idée, une coupe de cheveux - existe depuis des lustres, mais elle a pris une ampleur particulière ces dernières années, les stars ayant développé leurs propres canaux de publicité directe sur les médias sociaux. Pour les personnes qui ont quelque chose à vendre, la base de fans d'une célébrité constitue un public facile et réceptif.La société derrière Bored Ape Yacht Club a poursuivi l'artiste conceptuel Ryder Ripps pour avoir vendu des doublons de ses jetons non fongibles Bored Ape ou NFT. La plainte, déposée devant un tribunal californien en juin 2022, accuse Ripps d'un stratagème « calculé, intentionnel et volontaire » pour endommager BAYC tout en faisant la promotion de son propre travail d'imitation.MoonPay prétend être un service de confiance conçu pour aider les super-riches et les célébrités à acheter des NFT « 'sans tous les tracas liés à la création d'un portefeuille, à l'achat de crypto, à l'utilisation de ce crypto pour acheter un NFT et ensuite en prendre la garde' ». En vérité, les Défendeurs exécutifs et Oseary ont utilisé leurs liens avec MoonPay et son service comme un moyen secret de rémunérer les Défendeurs promoteurs pour leurs promotions des NFT de BAYC sans le divulguer aux investisseurs peu méfiants.Les plaignants, Johnny Johnson, Ezra Boekweg, Mario Palombini et Adam Titcher, intentent cette action au nom de tous les investisseurs qui ont acheté des jetons non fongibles de Yuga (NFT) ou des jetons ApeCoin (ApeCoin) entre le 23 avril 2021 et aujourd'hui (la « période visée par le recours »), et qui ont été lésés par cette action. Les plaignants tentent d'obtenir la certification d'un groupe composé de « tous les investisseurs qui ont acheté des jetons non fongibles ("NFT") ou des jetons ApeCoin ("ApeCoin") de Yuga entre le 23 avril 2021 et aujourd'hui ». Il y avait plus de 103 000 titulaires de comptes de titres Yuga au 1er décembre 2022, selon la poursuite.« Alors que les défendeurs exécutifs ont gagné des centaines de millions de dollars, les investisseurs se sont retrouvés avec des NFT valant une fraction de leur valeur artificiellement gonflée », indique la version originale de la plainte en décembre. L'investissement dans la collection NFT phare de Yuga, le, a prétendument permis aux investisseurs de devenir membres de l' « écosystème Bored Ape » (c'est-à-dire la marque globale et sa relation synergique avec les produits financiers de Yuga et les applications connexes). Le message marketing sous-jacent était simple : « rejoindre le club » (c'est-à-dire acheter un NFT de Yuga) confère aux investisseurs un statut et leur donne accès à des événements, des avantages et d'autres opportunités d'investissement lucratives exclusives aux détenteurs de produits financiers de Yuga.Comme dit précédemment, la perception de l'exclusivité de l'adhésion au Yacht Club de Bored Ape était motivée par l'appui de célébrités très influentes. Mais ce prétendu intérêt et endossement des NFT de BAYC était une imposture fabriquée par Oseary et MoonPay à la demande de la Société et des Défendeurs exécutifs. Alors que les Défendeurs promoteurs ont publiquement vanté leurs "achats" de NFT de BAYC, la vérité est qu'ils ont reçu les NFT gratuitement (souvent avec une compensation supplémentaire) en échange de la promotion des NFT de BAYC auprès d'un public peu méfiant.En outre, les défendeurs exécutifs Aronow, Solano, Atalay et Ali ont dissimulé leur contrôle de Yuga afin d'éviter tout contrôle et de faciliter ce stratagème. Cette conspiration entre les Défendeurs exécutifs et Oseary, menée avec l'aide des Défendeurs du Conseil d'administration d'Ape DAO, des Défendeurs promoteurs et des Défendeurs MoonPay, leur a rapporté des millions. Pendant ce temps, les investisseurs se sont retrouvés avec des pertes énormes.Yuga et les autres défendeurs ont jusqu'au 12 septembre pour déposer des requêtes de rejet de la plainte.Sources : Plainte de Johnny Johnson, Ezra Boekweg, Mario Palombini et Adam Titcher, Quel est votre avis sur le sujet ?