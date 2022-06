La société derrière Bored Ape Yacht Club poursuit l'artiste conceptuel Ryder Ripps pour avoir vendu des doublons de ses NFT Bored Apes

La plainte

Envoyé par billet des cofondateurs Envoyé par Pourquoi notre collection NFT présente-t-elle des singes ?



Il existe une longue histoire de personnes se référant affectueusement à elles-mêmes comme étant des "singes" dans la cryptographie, c'est pourquoi certains des NFT les plus rares et les plus précieux de la collection CryptoPunk, qui remonte à 2017, sont les singes.



Nous avons aimé l'idée de créer toute une collection autour de singes qui sont devenus si riches à cause de l'essor de la crypto qu'ils sont devenus extrêmement . . . ennuyé. Qu'est-ce qu'un singe s'ennuie à faire? Peut-être se retirer dans un club secret dans le marais.



Quelle a été l'inspiration pour la conception du logo BAYC ?



Nous n'avons jamais voulu nous prendre trop au sérieux, alors le look du club est négligé. Tout dans le BAYC visait à transmettre un esprit d'irrévérence et d'absurdité.



C'est un "Yacht Club" qui est en train de s'effondrer et en plein cœur des Everglades. En tant que tel, il avait besoin d'un logo convenablement intrigant. Nous sommes allés avec un crâne de singe pour aider à exprimer à quel point ces singes s'ennuient - ils s'ennuient à mourir.



Je suis sûr que notre troll trouvera un moyen de lier le "S.B.C." fanion ici (ou autre chose !) à quelque chose de détestable, mais c'est littéralement juste un drapeau de yacht club vintage que nous avons trouvé.



Puisque le logo BAYC est devenu un point principal pour ce troll, cela vaut la peine d'exposer ce que la Ligue anti-diffamation avait à dire sur le sujet lorsqu'elle a été contactée :



« Le Nazi Totenkopf est une conception graphique très spécifique d'un crâne et d'os croisés, et le crâne de singe ne lui ressemble en rien, sauf dans la mesure où tous les crânes se ressemblent dans une certaine mesure ». – Mark Pitcavage, chercheur principal au Centre sur l'extrémisme de l'ADL.



Qu'en est-il du nom de l'entreprise, "Yuga Labs" ?



Nous sommes des nerds, et Yuga est le nom d'un méchant de Zelda qui a la capacité de se transformer et de transformer les autres en art 2D. C'est parfaitement logique pour une entreprise NFT. Nous savions également que « Yuga » signifie « ère » en sanskrit. Gordon a passé une décennie à pratiquer l'hindouisme, et le "Kali Yuga" est l'ère actuelle dans laquelle nous nous trouvons selon l'hindouisme. L'ADL a littéralement ri de la suggestion que le terme Kali Yuga avait quelque chose à voir avec la suprématie blanche.

Développé par Yuga Labs, le Bored Ape Yacht Club regroupe 10 000 images de profil « minted » sous forme de NFT sur la blockchain Ethereum. Son propriétaire reçoit un jeton non fongible pour prouver qu’il détient la seule version authentique de l’image.Les images représentent un visage de singe avec des caractéristiques et des accessoires générés de manière aléatoire. Chacune de ces images présente un caractère unique. La raison pour laquelle le NFT Bored Ape Yacht Club fait l’objet d’une grande attention tient au fait que ces avatars se vendent pour des sommes considérables. Plus d’un milliard de dollars ont déjà été générés par la vente de ces avatars.Pour la petite histoire, en septembre 2021, le développeur du jeu basé sur Ethereum « The Sandbox » a acheté un Bored Ape NFT pour 740 ETH, ce qui valait 2,9 millions de dollars à l’époque.La valeur des avatars NFT Bored Apes est purement spéculative. Elle est totalement subjective, à la manière du prix de la raquette de Yannick Noah qu'il a utilisé pour remporter la finale de Roland-Garros en 1983. Toutefois, les prix n’ont pas atteint de tels sommets par pur hasard. Les célébrités et autres influenceurs du Web ont joué un rôle clef dans l’essor de cette nouvelle mode. Les athlètes, musiciens et autres influenceurs choisissent ces NFT en guise d’avatars sur Twitter.Par exemple, l’actrice Gwyneth Paltrow a publié un tweet sur le BoredApeYC, tandis que Jimmy Fallon a interviewé Paris Hilton sur ce sujet. De même, des rappeurs comme Snoop Dogg et Eminem se sont lancés. Ce dernier a dépensé 462 000 $ pour acquérir un avatar. Il n’en fallait pas plus pour que le grand public s’intéresse au phénomène, et lui confère aussitôt une certaine valeur. Notons d'ailleurs que les deux rappeurs ont publié il y a quelques jours un clip vidéo de leur collaboration musicale où ces avatars interviennent :Cependant, rejoindre le Bored Ape Yacht Club procure aussi certains avantages. Comme son nom l’indique, il s’agit en fait d’une société privée. Posséder l’un de ces NFT permet de devenir membre du club. Les membres peuvent accéder à un serveur Discord privé, et être invités à des fêtes exclusives où ils pourront croiser des célébrités. Posséder un Bored Ape permet d’accéder à d’autres NFT, pouvant être revendus pour des sommes massives. Ainsi, Yuga Labs a offert un NFT de chien du Bored Ape Kennel Club à tous les possesseurs de Bored Ape.La société derrière Bored Ape Yacht Club a poursuivi l'artiste conceptuel Ryder Ripps pour avoir vendu des doublons de ses jetons non fongibles Bored Ape ou NFT. La plainte, déposée devant un tribunal californien ce week-end, accuse Ripps d'un stratagème « calculé, intentionnel et volontaire » pour endommager BAYC tout en faisant la promotion de son propre travail d'imitation.Ripps et Yuga Labs sont en désaccord depuis des mois, en partie à cause de la série RR/BAYC NFT de Ripps. La série a utilisé des images BAYC mais les a connectées à un jeton crypto différent et les a vendues pour l'équivalent d'environ 200 $ chacune, une aubaine par rapport à l'originale qui se vend actuellement environ 100 000 $ sur l'entrée de gamme. « Ce n'est pas une simple affaire de singe. Il s'agit d'un effort délibéré pour nuire à Yuga Labs aux dépens des consommateurs en semant la confusion quant à savoir si ces NFT RR / BAYC sont d'une manière ou d'une autre parrainés, affiliés ou connectés au Bored Ape Yacht Club officiel de Yuga Labs », indique la plainte.Dans la plainte, Ripps est accusé de publicité mensongère et de contrefaçon de marque, entre autres infractions. Il est demandé des dommages-intérêts et une ordonnance du tribunal exigeant qu'il cesse d'enfreindre le travail de BAYC, y compris l'interdiction d'utiliser des noms de domaine « prêtant à confusion » comme apemarket.com.Ripps (qui a également vendu des NFT originaux) a décrit son travail comme une variante de l'art d'appropriation, explorant « le pouvoir des NFT pour changer de sens, établir la provenance et échapper à la censure ». Il a déjà mené des projets similaires, notamment en vendant une version légèrement modifiée d'un CryptoPunk conçu pour se moquer de la série. « La plainte dénature grossièrement le projet RR / BAYC », a-t-il déclaré dans un communiqué sur Twitter, affirmant que les acheteurs avaient été explicitement informés qu'ils n'achetaient pas un Bored Ape officiel.Yuga Labs rejette l'affirmation selon laquelle le travail de Ripps est plutôt satirique. Il estime qu'il s'agit plutôt d'une vendetta de plus longue durée contre la société – qui, selon Ripps, traîne son public avec des références racistes. Ripps a allégué que la série BAYC mentionne fréquemment des mots et des symboles suprémacistes blancs codés, y compris les pseudonymes des créateurs, le logo BAYC et la décision de créer des singes humanoïdes, ce qui, selon lui, fait partie de la tradition raciste plus large de comparer les Noirs à singes. Bien qu'il ne soit pas le seul à faire ces affirmations, la Ligue anti-diffamation a exprimé des doutes quant à ses interprétations. Yuga Labs a abordé la théorie plus tôt cette année, la qualifiant de « profondément douloureuse », et le co-fondateur Gordon Goner a longuement réfuté les allégations de Ripps dans un billet de blog :Ripps est loin d'être la seule préoccupation de Yuga. BAYC a engendré un projet auxiliaire de « métavers » qui a rencontré des difficultés sur la voie du lancement, et il est également affecté par une plus grande baisse du marché de la crypto-monnaie. Cependant, il a atteint un niveau de renommée que la plupart des autres files d'attente NFT n'ont pas grâce à des choses comme un récent clip vidéo d'Eminem et Snoop Dogg faisant la promotion des Bored Apes des artistes.Le travail de Ripps – parmi d'autres NFT imitateurs – a soulevé des questions sur la façon dont la loi sur le droit d'auteur devrait s'appliquer à l'art cryptographique. Et Ripps fait référence au fait que les termes du droit d'auteur de BAYC semblent quelque peu déroutants et contradictoires. Mais cette poursuite n'accuse pas Ripps de violation du droit d'auteur. Ainsi, plutôt que d'offrir un premier aperçu de la façon dont les tribunaux traiteront cette question, cela dépendra de facteurs tels que le fait que Ripps induisait en erreur les gens avec son travail – ou si les gens achetaient le projet spécifiquement parce que ce n'était pas BAYC.Sources : plainte de BAYC Quelle lecture faites-vous de cette situation ?