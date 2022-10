Une activité propulsée par son concept élitiste et surtout par les célébrités

Envoyé par billet des co-fondateurs Envoyé par Pourquoi notre collection NFT présente-t-elle des singes ?



Il existe une longue histoire de personnes se référant affectueusement à elles-mêmes comme étant des "singes" dans la cryptographie, c'est pourquoi certains des NFT les plus rares et les plus précieux de la collection CryptoPunk, qui remonte à 2017, sont les singes.



Nous avons aimé l'idée de créer toute une collection autour de singes qui sont devenus si riches à cause de l'essor de la crypto qu'ils sont devenus extrêmement . . . ennuyé. Qu'est-ce qu'un singe s'ennuie à faire? Peut-être se retirer dans un club secret dans le marais.



Quelle a été l'inspiration pour la conception du logo BAYC ?



Nous n'avons jamais voulu nous prendre trop au sérieux, alors le look du club est négligé. Tout dans le BAYC visait à transmettre un esprit d'irrévérence et d'absurdité.



C'est un "Yacht Club" qui est en train de s'effondrer et en plein cœur des Everglades. En tant que tel, il avait besoin d'un logo convenablement intrigant. Nous sommes allés avec un crâne de singe pour aider à exprimer à quel point ces singes s'ennuient - ils s'ennuient à mourir.



Je suis sûr que notre troll trouvera un moyen de lier le "S.B.C." fanion ici (ou autre chose !) à quelque chose de détestable, mais c'est littéralement juste un drapeau de yacht club vintage que nous avons trouvé.



Puisque le logo BAYC est devenu un point principal pour ce troll, cela vaut la peine d'exposer ce que la Ligue anti-diffamation avait à dire sur le sujet lorsqu'elle a été contactée :



« Le Nazi Totenkopf est une conception graphique très spécifique d'un crâne et d'os croisés, et le crâne de singe ne lui ressemble en rien, sauf dans la mesure où tous les crânes se ressemblent dans une certaine mesure ». – Mark Pitcavage, chercheur principal au Centre sur l'extrémisme de l'ADL.



Qu'en est-il du nom de l'entreprise, "Yuga Labs" ?



Nous sommes des nerds, et Yuga est le nom d'un méchant de Zelda qui a la capacité de se transformer et de transformer les autres en art 2D. C'est parfaitement logique pour une entreprise NFT. Nous savions également que « Yuga » signifie « ère » en sanskrit. Gordon a passé une décennie à pratiquer l'hindouisme, et le "Kali Yuga" est l'ère actuelle dans laquelle nous nous trouvons selon l'hindouisme. L'ADL a littéralement ri de la suggestion que le terme Kali Yuga avait quelque chose à voir avec la suprématie blanche.

Yuga Labs prêt à coopérer

La Securities and Exchange Commission des États-Unis enquête sur Yuga Labs pour savoir si ses NFT Bored Ape Yacht Club Ethereum et le jeton ApeCoin sont des titres non enregistrés, selon un rapport de Bloomberg.Le rapport, qui cite une source anonyme, affirme que le gendarme de la bourse cherche à savoir si la startup crypto a enfreint la loi fédérale en émettant des NFT qui agissent comme des actions, ainsi qu'en explorant la distribution du jeton ApeCoin basé sur Ethereum qui a été lancé plus tôt cette année. Yuga Labs n'a pas encore été accusé d'actes répréhensibles et l'enquête ne mènera pas nécessairement à des accusations, selon le rapport.Développé par Yuga Labs, le Bored Ape Yacht Club regroupe 10 000 images de profil « minted » sous forme de NFT sur la blockchain Ethereum. Son propriétaire reçoit un jeton non fongible pour prouver qu’il détient la seule version authentique de l’image.Les images représentent un visage de singe avec des caractéristiques et des accessoires générés de manière aléatoire. Chacune de ces images présente un caractère unique. La raison pour laquelle le NFT Bored Ape Yacht Club a fait l’objet d’une grande attention tient au fait que ces avatars se sont vendus pour des sommes considérables. Plus d’un milliard de dollars ont déjà été générés par la vente de ces avatars.Pour la petite histoire, en septembre 2021, le développeur du jeu basé sur Ethereum « The Sandbox » a acheté un Bored Ape NFT pour 740 ETH, ce qui valait 2,9 millions de dollars à l’époque.La valeur des avatars NFT Bored Apes est purement spéculative. Elle est totalement subjective, à la manière du prix de la raquette de Yannick Noah qu'il a utilisé pour remporter la finale de Roland-Garros en 1983. Toutefois, les prix n’ont pas atteint de tels sommets par pur hasard. Les célébrités et autres influenceurs du Web ont joué un rôle clef dans l’essor de cette nouvelle mode. Les athlètes, musiciens et autres influenceurs choisissent ces NFT en guise d’avatars sur Twitter.Par exemple, l’actrice Gwyneth Paltrow a publié un tweet sur le BoredApeYC, tandis que Jimmy Fallon a interviewé Paris Hilton sur ce sujet. De même, des rappeurs comme Snoop Dogg et Eminem se sont lancés. Ce dernier a dépensé 462 000 $ pour acquérir un avatar. Il n’en fallait pas plus pour que le grand public s’intéresse au phénomène, et lui confère aussitôt une certaine valeur. Notons d'ailleurs que les deux rappeurs ont publié un clip vidéo de leur collaboration musicale où ces avatars interviennent :Cependant, rejoindre le Bored Ape Yacht Club procure aussi certains avantages. Comme son nom l’indique, il s’agit en fait d’une société privée. Posséder l’un de ces NFT permet de devenir membre du club. Les membres peuvent accéder à un serveur Discord privé, et être invités à des fêtes exclusives où ils pourront croiser des célébrités. Posséder un Bored Ape permet d’accéder à d’autres NFT, pouvant être revendus pour des sommes massives. Ainsi, Yuga Labs a offert un NFT de chien du Bored Ape Kennel Club à tous les possesseurs de Bored Ape.D'après les analystes, acheter un BAYC - comme l'ont fait des célébrités telles que Madonna et Paris Hilton - peut être considéré comme un croisement entre un club de membres et un système d'investissement. Les acheteurs font souvent la publicité de leur adhésion en mettant leur NFT comme photo de profil sur les médias sociaux. Il faut dire que les NFT de la collection Bored Ape Yacht Club se vendent toujours autour de 300 000 dollars en moyenne.En mars, le jeton ApeCoin a été lancé. Il a été attribué initialement aux détenteurs de NFT de la collection BAYC ainsi qu'aux fondateurs du projet. Selon les données de Coinbase, en avril, sa capitalisation s'élevait déjà à 3,4 milliards de dollars. Raoul Pal, un ancien cadre de Goldman Sachs, a écrit dans un billet de blog que les attentes concernant ce jeton l'ont encouragé à dépenser environ 400 000 dollars de la cryptomonnaie éther pour un NFT de Bored Ape. « Les jetons sociaux sont le BIG thing », a-t-il écrit.« Il est bien connu que les décideurs politiques et les régulateurs ont cherché à en savoir plus sur le nouveau monde du Web3. Nous espérons nous associer au reste de l'industrie et aux régulateurs pour définir et façonner l'écosystème en plein essor », a déclaré Yuga Labs dans un communiqué. « En tant que leader dans l'espace, Yuga s'engage à coopérer pleinement à toute demande de renseignements en cours de route ».Le Bored Ape Yacht Club est l'un des projets NFT les plus réussis à ce jour, avec la collection principale de 10 000 NFT se vendant initialement au public pour 190 $ d'Ethereum l'unité. Cette vente a rapporté à Yuga environ 1,9 million de dollars. Les projets de suivi et de retombées, le Mutant Ape Yacht Club et le jeu métavers Otherside, ont ensuite rapporté respectivement 96 millions de dollars et 319 millions de dollars.BAYC a également généré près de 2,5 milliards de dollars de volume de transactions secondaires, selon les données de CryptoSlam. Mutant Ape Yacht Club et Otherside ont ajouté 3,35 milliards de dollars supplémentaires de volume de transactions secondaires à ce décompte. Yuga Labs perçoit une redevance de 2,5*% sur chacune de ces ventes.En outre, les détenteurs de Bored Ape NFT ont bénéficié de divers avantages passés, notamment le Bored Ape Kennel Club, le Mutant Ape Yacht Club et les NFT Otherside, ainsi qu'une attribution d'ApeCoin lors du lancement de ce jeton en mars.Officiellement, ApeCoin n'a pas été créé ou lancé par Yuga Labs (il a été publié par la Fondation Ape, qui est dirigée par un conseil d'administration qui comprend d'éminents constructeurs Web3 comme le co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian et la directrice de FTX Ventures Amy Wu).Cette approche a apparemment été choisie en raison de préoccupations réglementaires, bien que Bloomberg rapporte que la SEC enquête toujours sur le lancement et la distribution du jeton. Yuga Labs et ses fondateurs ont grandement bénéficié du lancement d'ApeCoin, qui a un prix actuel d'environ 4,75 dollars par jeton et une capitalisation boursière d'un peu plus de 1,5 milliard de dollars.Le prix d'ApeCoin a chuté peu de temps après la publication du rapport et est maintenant en baisse d'environ 9 % au cours des dernières 24 heures selon les données de CoinGecko.La SEC a intensifié son examen minutieux des marchés de la cryptographie et du NFT sous la direction du président Gary Gensler, qui a été nommé à ce poste en avril 2021. Gary Gensler estime que presque toutes les crypto-monnaies, en dehors du bitcoin, pourraient être qualifiées de valeurs mobilières, et il a pris un certain nombre de mesures récentes, notamment en désignant neuf jetons cotés sur Coinbase comme des valeurs mobilières, en plus de mener un procès contre Ripple, l’émetteur du XRP.Source : rapportQue pensez-vous des NFT en général et de BAYC en particulier ?Que pensez-vous du jeton Apecoin ?Comprenez-vous pourquoi la SEC cherche à savoir si les NFT Bored Ape Yacht Club Ethereum et le jeton ApeCoin sont des titres non enregistrés ?Quelles implications potentielles si la réponse était affirmative ?Que pensez-vous de l'approche du président de la SEC qui a désigné les jetons cotés sur Coinbase comme des valeurs mobilières ?