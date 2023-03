Cette semaine, le FBI a rapporté que la fraude en ligne a atteint de nouveaux sommets l'année dernière, portée par les escroqueries liées aux investissements dans les cryptomonnaies. « Le paysage cybernétique actuel offre de nombreuses possibilités aux criminels et aux adversaires de cibler les réseaux américains, d'attaquer nos infrastructures essentielles, de demander des rançons pour notre argent et nos données, de faciliter des systèmes d'escroqueries à grande échelle et de menacer notre sécurité nationale », a déclaré Timothy Langan, directeur exécutif adjoint du FBI, dans le rapport publié cette semaine dans le Wall Street Journal (WSJ).Les pertes totales occasionnées par les escrocs en ligne auraient atteint 10,3 milliards de dollars l'année dernière, contre 6,9 milliards de dollars en 2021. Toutefois, le nombre total de plaintes enregistrées par l'IC3 semble avoir légèrement diminué par rapport à 2021. Selon le rapport du FBI, en 2022, les pertes occasionnées par les escroqueries liées à investissement ont plus que doublé par rapport à l'année précédente et étaient la fraude la plus couramment signalée. La fraude à l'investissement dans les cryptomonnaies aurait grimpé en flèche pour atteindre 2,57 milliards de dollars l'année dernière, contre 907 millions de dollars en 2021.Le FBI a déclaré que les Américains âgés de 60 ans et plus ont signalé avoir perdu 3,1 milliards de dollars à cause des escrocs, soit environ 30 % du total des pertes. Le rapport indique que les opérations d'hameçonnage représentent le plus grand nombre d'escroqueries, avec plus de 300 000 plaintes. Pour rappel, l'hameçonnage fait généralement référence à l'utilisation par un acteur de la menace (un escroc dans le cas présent) de courriels, de messages textuels et d'appels téléphoniques non sollicités censés provenir d'une organisation légitime (comme Google, Meta, Microsoft, etc.) et qui demandent des informations personnelles ou financières.Les attaques par ransomware - où les acteurs de la menace installent des logiciels malveillants sur l'ordinateur d'une victime pour lui bloquer l'accès ou récupérer ses données personnelles jusqu'au paiement d'une rançon - auraient légèrement diminué par rapport à 2021. En 2022, le FBI aurait reçu 2 385 plaintes liées aux ransomwares, avec des pertes ajustées de plus de 34,3 millions de dollars. « L'IC3 a constaté une augmentation d'une autre tactique d'extorsion utilisée pour faciliter les ransomwares. Les auteurs de la menace poussent les victimes à payer en les menaçant de publier les données volées si elles ne paient pas la rançon », a déclaré le FBI.L'agence déconseille aux gens de payer une rançon à des escrocs et les invite à signaler tout incident directement à l'IC3. Elle affirme que les fraudes liées aux centres d'appel ont représenté plus d'un milliard de dollars de pertes en 2022, les escrocs provenant souvent d'Inde. « Les centres d'appel ciblent massivement les personnes âgées, ce qui a des effets dévastateurs. Près de la moitié des victimes déclarent avoir plus de 60 ans (46 %), et subissent 69 % des pertes (plus de 724 millions de dollars) », a déclaré le FBI. Les chiffres publiés par le FBI reflètent ceux d'un rapport publié l'été dernier, montrant que la situation ne cesse de s'aggraver.La fraude liée aux investissements dans les cryptomonnaies aurait évolué de façon exponentielle au cours de ces dernières années. Comme l'a rapporté la FTC (Federal Trade Commission) des États-Unis en juin de l'année dernière, plus de 46 000 Américains ont déclaré avoir perdu plus d'un milliard de dollars en cryptomonnaie dans des escroqueries depuis le début de l'année 2021. Les pertes de 2021 seraient près de 60 fois supérieures à celles de 2018, avec une perte individuelle médiane de 2 600 dollars. La FTC note que les cryptomonnaies que les gens ont utilisées pour payer les escrocs étaient le bitcoin (70 %), le tether (10 %) et l'ether (9 %).La FTC explique que la cryptomonnaie présente plusieurs caractéristiques attrayantes pour les escrocs, ce qui peut contribuer à expliquer pourquoi les pertes signalées en 2021 ont été près de soixante fois supérieures à celles de 2018. « Il n'y a pas de banque ou d'autres autorités centralisées pour signaler les transactions suspectes et tenter d'arrêter une fraude avant qu'elle ne se produise. Les transferts de cryptomonnaie ne peuvent pas être inversés - une fois que l'argent est parti, il est impossible de le récupérer. Et la plupart des gens ne connaissent pas encore le fonctionnement de la cryptomonnaie », a déclaré le régulateur américain.« Ces considérations ne sont pas propres aux transactions en cryptomonnaie, mais elles font toutes le jeu des escrocs », précise la FTC. Les rapports indiquent que les médias sociaux et la cryptomonnaie sont une combinaison combustible pour la fraude. Près de la moitié des personnes qui ont déclaré avoir perdu des cryptomonnaies à cause d'une escroquerie depuis 2021 ont dit que cela avait commencé par une annonce, un article ou un message sur une plateforme de médias sociaux. Les principales plateformes mentionnées dans ces plaintes étaient Instagram (32 %), Facebook (26 %), WhatsApp (9 %) et Telegram (7 %).Les pertes financières spécifiquement liées aux crimes basés sur les NFT juste jusqu'en mai de cette année seraient déjà plus de 600 % supérieures à celles de toute l'année 2021, l'espace voyant deux fois plus de piratages et des casses de plus en plus importants. Pour de nombreuses victimes, il y a peu d'espoir de récupérer leur art perdu. Les places de marché sur lesquelles les NFT sont vendus - les bourses de cryptomonnaie - ne peuvent pas annuler ou inverser les transactions frauduleuses comme le ferait une banque traditionnelle ou une société de cartes de crédit ; l'objectif de la cryptomonnaie était de supprimer ce type d'intermédiaires financiers.Les fausses opportunités d'investissement étaient de loin le type d'escroquerie le plus courant. En 2021, 575 millions de dollars de pertes en cryptomonnaie signalées à la FTC seraient liés à de fausses opportunités d'investissement. Les investisseurs ont déclaré à la FTC que les sites Web et les applications d'investissement leur permettraient de suivre la croissance de leur cryptomonnaie, mais les applications étaient fausses, et lorsqu'ils ont essayé de retirer leur argent, ils n'ont pas pu. Selon le rapport de la FTC, les escroqueries à la romance seraient la deuxième source la plus courante de pertes liées à la cryptomonnaie.Elles seraient suivies par les escroqueries à l'usurpation d'identité d'entreprises et de gouvernements, qui, selon le régulateur américain, peuvent souvent commencer par de faux messages prétendant provenir d'entreprises technologiques comme Amazon ou Microsoft. Le rapport estime que les consommateurs les plus jeunes étaient plus susceptibles de se faire avoir par des escroqueries à la cryptomonnaie. La FTC indique en outre que les personnes âgées de 20 à 49 ans étaient trois fois plus susceptibles que les groupes plus âgés de déclarer avoir perdu des cryptomonnaies aux mains d'un escroc.Source : le rapport du FBI (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?