Au total, plus de 3,2 milliards de dollars ont été transférés sous forme de paiements et de prêts aux fondateurs et aux employés clés de la société, a déclaré FTX dans un communiqué mercredi.Ces paiements ont été effectués principalement à partir du fonds spéculatif Alameda Research, a déclaré FTX, ajoutant qu'elle a fait ces divulgations en déposant des tableaux et des états des affaires financières auprès du tribunal des faillites.La bourse de crypto-monnaie a déclaré que les transferts n'incluaient pas plus de 240 millions de dollars dépensés pour acheter une propriété de luxe aux Bahamas, des dons politiques et caritatifs faits directement par les débiteurs de FTX, et des transferts substantiels à des unités non débiteurs aux Bahamas et dans d'autres juridictions.FTX s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en novembre, déclarant qu'elle n'était pas en mesure de rembourser complètement les clients qui avaient déposé des fonds sur sa bourse. Le nouveau PDG de FTX, John Ray, a déclaré que sa priorité était de récupérer les actifs pour rembourser les clients de FTX.Les procureurs ont accusé Bankman-Fried, 31 ans, d'avoir volé des milliards de dollars de fonds de clients de FTX pour combler les pertes d'Alameda Research et d'avoir fait des dizaines de millions de dollars de dons politiques illégaux pour acheter de l'influence à Washington, D.C. Il nie avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré qu'il était incapable de rembourser complètement les clients de FTX.Il nie avoir commis des actes répréhensibles et se bat pour ne pas être emprisonné dans l'attente de son procès pour fraude, prévu le 2 octobre.Source : John Ray, nouveau PDG de FTXQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'évolution générale de l'affaire FTX ?