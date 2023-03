Le bitcoin a perdu la moitié de sa valeur depuis un pic de 69 000 dollars

La chute du « roi de la crypto » Sam Bankman-Fried

La faillite et le démantèlement de FTX : un événement important dans le monde financier

Les faillites affectent les autres monnaies, les investisseurs et les autres entreprises

La faillite et l'effondrement de l’une des principales plateformes de cryptomonnaies FTX a des conséquences massives dans l'industrie financière en pleine évolution. Les procureurs américains ont accusé le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, de plusieurs crimes financiers et de violations du financement des campagnes électorales, notamment de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Selon la plainte publiée par la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC), Sam Bankman-Fried a orchestré des années de fraude en détournant les fonds des investisseurs vers son fonds spéculatif privé et en utilisant ces fonds pour réaliser des investissements à risque, des achats immobiliers somptueux et des dons politiques importants.Jon Cunliffe, qui est gouverneur adjoint pour la stabilité financière à la Banque, a également déclaré que la récente volatilité de la valeur des cryptomonnaies constituait une menace. La valeur du bitcoin, la plus grande monnaie numérique du monde, a plongé de près de 70 % l'année dernière.Cunliffe a déclaré que le monde des cryptomonnaies n'était pas, à l'heure actuelle, « suffisamment important ou interconnecté avec la finance traditionnelle pour menacer la stabilité du système financier ». « Nous ne devrions pas attendre qu'elle soit importante et connectée pour développer les cadres réglementaires nécessaires pour prévenir un choc cryptographique qui pourrait avoir un impact déstabilisant beaucoup plus important.« L'expérience dans d'autres domaines de la numérisation a démontré la difficulté d'adapter la réglementation sur les nouvelles technologies et les nouveaux modèles d'affaires après qu'ils ont atteint une échelle systémique », a-t-il déclaré à un public lors d'un événement de la Warwick Business School.Cette déclaration intervient alors que le Royaume-Uni est sur le point d'approuver les lois contenues dans le projet de loi sur les services et les marchés financiers, qui est actuellement au Parlement. Le projet de loi introduira une réglementation pour les jetons stables - un actif cryptographique adossé à un actif tel qu'une monnaie - et la commercialisation des actifs cryptographiques.Dans une enquête publiée en juin 2022, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis rapporte que plus de 46 000 personnes ont déclaré avoir perdu plus d'un milliard de dollars en cryptomonnaie à cause d'escroqueries depuis le début de l'année 2021. Les pertes de 2021 seraient près de 60 fois supérieures à celles de 2018, avec une perte individuelle médiane de 2 600 dollars. La FTC note que les principales cryptomonnaies que les gens ont utilisées pour payer les escrocs étaient le bitcoin (70 %), le tether (10 %) et l'ether (9 %).La FTC explique que la cryptomonnaie présente plusieurs caractéristiques attrayantes pour les escrocs, ce qui peut contribuer à expliquer pourquoi les pertes signalées en 2021 ont été près de soixante fois supérieures à celles de 2018. « Il n'y a pas de banque ou d'autres autorités centralisées pour signaler les transactions suspectes et tenter d'arrêter une fraude avant qu'elle ne se produise. Les transferts de cryptomonnaie ne peuvent pas être inversés - une fois que l'argent est parti, il est impossible de le récupérer. Et la plupart des gens ne connaissent pas encore le fonctionnement de la cryptomonnaie », a déclaré le régulateur américain.« Ces considérations ne sont pas propres aux transactions en cryptomonnaie, mais elles font toutes le jeu des escrocs », précise la FTC. Les rapports indiquent que les médias sociaux et la cryptomonnaie sont une combinaison combustible pour la fraude. Près de la moitié des personnes qui ont déclaré avoir perdu des cryptomonnaies à cause d'une escroquerie depuis 2021 ont dit que cela avait commencé par une annonce, un article ou un message sur une plateforme de médias sociaux. Les principales plateformes mentionnées dans ces plaintes étaient Instagram (32 %), Facebook (26 %), WhatsApp (9 %) et Telegram (7 %). La catastrophe du marché des cryptomonnaies a fait perdre plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, né le 6 mars 1992 à Stanford en Californie, aussi connu par ses initiales SBF, est un homme d'affaires et investisseur américain. Il est le fondateur de l'entreprise FTX, plateforme centralisée d'échange de cryptomonnaies, et de son entreprise sœur Alameda Research, toutes deux basées aux Bahamas dans les mêmes bâtiments et enregistrées à Antigua-et-Barbuda. Les faillites de FTX et Alameda Research à la fin de l'année 2022 créent un scandale financier international et conduisent à des arrestations et inculpations, notamment pour fraude.FTX a déposé une demande de mise en faillite aux États-Unis après avoir été incapable de faire face à un torrent de retraits, marquant un effondrement stupéfiant pour l'empire crypto de Sam Bankman-Fried qui était évalué à 32 milliards de dollars il y a quelques mois à peine. Le dépôt devant un tribunal fédéral du Delaware vendredi comprend l'entité américaine de FTX, le groupe commercial exclusif de Bankman-Fried, Alameda Research, et environ 130 sociétés affiliées.L'effondrement de FTX survient après un tourbillon d'une dizaine de jours au cours desquels Bankman-Fried cherchait désespérément des milliards de dollars pour sauver son entreprise après que les clients se soient précipités pour retirer leurs actifs de l'entreprise suite à des inquiétudes concernant sa santé financière et les liens entre la bourse et Alameda, également fondée par Bankman-Fried.Bankman-Fried a par ailleurs démissionné de son poste de directeur général. Il a indiqué qu'il souhaitait nommer Stephen Neal au poste de nouveau président du conseil d'administration de la société. Cependant, un porte-parole a déclaré plus tard que Neal avait décidé de ne pas servir : « Bien qu'honoré par la demande, il s'avère que, malheureusement, il n'est pas en mesure d'occuper ce poste pour des raisons n'ayant rien à voir avec FTX, ou son ancien PDG ». Aussi, il sera remplacé plutôt par John J Ray III, un spécialiste de la restructuration qui a supervisé les affaires de faillite d'Enron et de Nortel Networks. L'ancien responsable de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh , a plaidé coupable à des accusations criminelles à New York le 28 février. En 2020, Singh a modifié le logiciel de FTX pour éviter à Alameda de voir ses actifs vendus automatiquement si elle perdait trop d'argent emprunté. Son plaidoyer intervient après que deux des plus proches collaborateurs de Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, ont accepté de coopérer en décembre dernier. Nishad Singh devient ainsi le dernier membre de l'ancienne équipe dirigeante de Sam Bankman-Fried à accepter un accord.Les six chefs d'accusation retenus contre Singh comprennent la conspiration en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières, la conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent et la conspiration en vue de violer les lois sur le financement des campagnes électorales. FTX a sombré dans la faillite en novembre après que la bourse de cryptomonnaies, fondée par Bankman-Fried, n'a pas pu répondre aux demandes de retrait des clients.Singh était un ami proche du jeune frère de Bankman-Fried au lycée, écrit Bankman-Fried dans un billet de blog supprimé. Après avoir travaillé chez Alameda, Singh est devenu le directeur de l'ingénierie de FTX en 2019, selon CNBC. En 2020, Singh a modifié le logiciel de FTX pour exempter Alameda de la vente automatique de ses actifs si elle perdait trop d'argent emprunté, a rapporté Reuters en décembre.Cette exemption permettait à Alameda de continuer à emprunter à FTX, quel que soit le montant de la garantie de ses prêts. « Faites très attention à ne pas liquider », a écrit Singh dans un commentaire dans le code de la plateforme, qui a été vu par Reuters. La Commission américaine des valeurs mobilières et de l'échange, qui a déposé des accusations de fraude civile contre Bankman-Fried, a déclaré que le changement de code a donné à Alameda une « ligne de crédit pratiquement illimitée » à FTX.Deux des accusations criminelles contre Singh sont liées à la fraude électronique et une autre à la conspiration en vue de commettre une fraude sur les matières premières. Sam Bankman-Fried et d'autres cadres de FTX ont reçu des milliards de dollars de prêts secrets de la part d'Alameda Research, le magnat de la crypto, a déclaré l'ancien chef du fonds spéculatif à un juge lorsqu'elle a plaidé coupable pour son rôle dans l'effondrement de la bourse.Le vice-doyen de la Rutgers Law School, Yuliya Guseva, coauteur de Regulation of Cryptoassets, et le professeur distingué Douglas Eakeley, fondateur et codirecteur du Rutgers Center for Corporate Law and Governance, expliquent l'importance de la faillite, ses conséquences potentielles et pourquoi le Congrès doit intervenir maintenant.« FTX était l'une des plus grandes bourses de cryptomonnaies au monde. Sam Bankman-Fried jouissait d'un statut de célébrité en tant que "parangon de la crypto". FTX opérait par le biais d'un réseau de plus de 130 entités affiliées, qui ont presque toutes déposé le bilan - y compris Alameda Research, sa branche de négociation. Le dépôt de bilan indique que FTX pourrait avoir plus de 100 000 créanciers et estime que son actif et son passif se situent entre 10 et 50 milliards de dollars », déclare Douglas Eakeley.Les procédures promettent d'être cauchemardesques, impliquant de nouvelles questions de droit et de multiples défis pour parvenir à une comptabilité précise des faits sous-jacents. John J. Ray, le nouveau PDG de FTX (un expert en faillite expérimenté) a révélé que les livres et les registres du conglomérat FTX sont en désordre et peu fiables.Le Wall Street Journal a rapporté que FTX pourrait avoir prêté des milliards de dollars de dépôts de ses clients à Alameda. FTX a également signalé qu'il avait été piraté. Enfin, il existe un différend juridictionnel important : une grande partie des opérations de FTX étaient menées aux Bahamas par FTX Digital Markets Ltd. La Commission des valeurs mobilières des Bahamas a lancé une procédure de liquidation pour récupérer les actifs et les dépôts qui peuvent ou non être soumis au tribunal des faillites américain. (Digital Markets ne fait pas partie de la procédure américaine, car les Bahamas l'avaient déjà mise en liquidation).Les sociétés de cryptomonnaies Celsius Network, BlockFi et Voyager Digital ont également déposé récemment leur bilan.« Les faillites de plusieurs cryptomonnaies prêteurs sont directement liées à l'effondrement de FTX. D'une part, avant de sombrer, FTX a offert de servir de chevalier blanc, son PDG agissant comme s'il était une réincarnation de JP Morgan dans le monde de la crypto, d'autre part, des entreprises telles que BlockFi étaient directement exposées à FTX et à des entités affiliées. FTX semble être l'un des principaux créanciers de BlockFi. Ces interconnexions au sein de l'industrie de la cryptomonnaie et leur nature opaque exacerbent les risques financiers, opérationnels et de liquidité », a déclaré Yuliya Guseva.« Hypothétiquement, si les prix des crypto-actifs avaient augmenté, ces problèmes auraient été moins graves. La réalité, cependant, est que l'effondrement de FTX a coïncidé avec un ralentissement du marché des cryptomonnaies », poursuit-il. Une question plus large est de savoir comment réglementer les prêteurs de cryptomonnaies. La SEC, par exemple, a conclu un accord avec BlockFi au début de 2022.Dans l'ordonnance, BlockFi a accepté de demander un enregistrement en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement. Le problème sous-jacent, cependant, est que lorsqu'un modèle d'entreprise est basé sur une classe d'actifs intrinsèquement volatile et nouvelle, la réglementation des valeurs mobilières et l'enregistrement n'empêchent pas les entreprises de s'effondrer. « Les faillites des crypto-prêteurs démontrent la nécessité d'une approche réglementaire meilleure et différente », soutient Yuliya Guseva.Il n'y a pas eu de changements dans les réglementations parce que ce qui est nécessaire est une action du Congrès pour autoriser ces changements. Pas plus tard que le 3 octobre, le Financial Stability Oversight Council a souligné que l'une des lacunes les plus critiques dans la réglementation des activités liées aux cryptoactifs aux États-Unis était « la surveillance fédérale directe limitée du marché au comptant des cryptoactifs qui ne sont pas des titres. »Un débat fait rage depuis des années pour savoir si les crypto-monnaies et les plateformes sur lesquelles elles sont échangées doivent être réglementées comme des marchandises par la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) ou la SEC. Les deux régulateurs ont demandé à plusieurs reprises au Congrès d'étendre leurs compétences pour réglementer ce marché "au comptant" des crypto-monnaies. Deux projets de loi bipartisans en instance au Congrès (le Digital Commodities Consumer Protection Act of 2022 (DCCPA) et le Responsible Financial Innovation Act) conféreraient à la CFTC la compétence de réglementer ce marché.Quel est votre avis sur le sujet ?Même si la réglementation des cryptomonnaies n'en est qu'à ses débuts, y a-t-il eu des changements de réglementation en raison des faillites ? Si non, que devraient faire les régulateurs fédéraux ensuite ?