Les six chefs d'accusation retenus contre Singh comprennent la conspiration en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières, la conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent et la conspiration en vue de violer les lois sur le financement des campagnes électorales. FTX a sombré dans la faillite en novembre après que la bourse de cryptomonnaies, fondée par Bankman-Fried, n'a pas pu répondre aux demandes de retrait des clients.Alors que l'on ignorait jusqu'ici ce qui a précipité la quatrième plus grande bourse de cryptomonnaies dans sa chute, les révélations de Sam Bankman-Fried, lors d'une réunion avec les investisseurs en novembre, ont confirmé les craintes des analystes. Pour préparer sa chute, FTX aurait puisé dans les comptes de ses clients pour financer des paris risqués.Bankman-Fried aurait déclaré aux investisseurs que sa seconde société Alameda Research devait environ 10 milliards de dollars à FTX. Selon des sources au fait du dossier, FTX aurait accordé des prêts à Alameda en utilisant l'argent que les clients avaient déposé sur la bourse à des fins de négociation, une décision que Bankman-Fried a décrite comme un mauvais jugement.« Le plaidoyer de culpabilité d'aujourd'hui souligne une fois de plus que les crimes de FTX étaient vastes dans leur portée et leurs conséquences », a déclaré le procureur américain de Manhattan, Damian Williams, dans un communiqué. « Ils ont ébranlé nos marchés financiers avec une fraude de plusieurs milliards de dollars. Et ils ont corrompu nos politiques avec des dizaines de millions de dollars de contributions illégales aux campagnes électorales. Ces crimes exigent une justice rapide et certaine et c'est exactement ce que nous recherchons dans le district sud de New York. »La Securities and Exchange Commission (SEC), ainsi que la Commodity Futures Trading Commission (CFT) ont toutes deux déposé des plaintes civiles contre Singh. La SEC a déclaré dans un communiqué que Singh coopère avec l'enquête en cours de l'agence, et il a accepté séparément de régler avec la CFTC. FTX a déposé une demande de mise en faillite aux États-Unis après avoir été incapable de faire face à un torrent de retraits, marquant un effondrement stupéfiant pour l'empire crypto de Sam Bankman-Fried qui était évalué à 32 milliards de dollars il y a quelques mois à peine. Le dépôt devant un tribunal fédéral du Delaware vendredi comprend l'entité américaine de FTX, le groupe commercial exclusif de Bankman-Fried, Alameda Research, et environ 130 sociétés affiliées.L'effondrement de FTX survient après un tourbillon d'une dizaine de jours au cours desquels Bankman-Fried cherchait désespérément des milliards de dollars pour sauver son entreprise après que les clients se soient précipités pour retirer leurs actifs de l'entreprise suite à des inquiétudes concernant sa santé financière et les liens entre la bourse et Alameda, également fondée par Bankman-Fried.Bankman-Fried a également démissionné de son poste de directeur général. Il a indiqué qu'il souhaitait nommer Stephen Neal au poste de nouveau président du conseil d'administration de la société. Cependant, un porte-parole a déclaré plus tard que Neal avait décidé de ne pas servir : « Bien qu'honoré par la demande, il s'avère que, malheureusement, il n'est pas en mesure d'occuper ce poste pour des raisons n'ayant rien à voir avec FTX, ou son ancien PDG ». Aussi, il sera remplacé plutôt par John J Ray III, un spécialiste de la restructuration qui a supervisé les affaires de faillite d'Enron et de Nortel Networks.Bankman-Fried, le fondateur de FTX, a été inculpé en décembre de huit chefs d'accusation de fraude et de complot. Les procureurs affirment qu'il a volé des milliards de dollars de dépôts de clients de FTX pour combler les pertes de son fonds spéculatif Alameda Research, et qu'il a menti aux investisseurs et aux prêteurs sur la situation financière de ses sociétés.Il a plaidé non coupable. Les procureurs fédéraux de Manhattan ont exhorté à plusieurs reprises les personnes ayant connaissance d'actes répréhensibles commis par FTX à se manifester. Le plaidoyer de Singh intervient après que deux des plus proches associés de Bankman-Fried ont accepté en décembre de coopérer avec les procureurs. Caroline Ellison, qui était la directrice générale d'Alameda, et Gary Wang, qui était le directeur technique de FTX, ont plaidé coupables respectivement de sept et quatre accusations criminelles.L'ancien principal avocat de FTX, Daniel Friedberg, a également coopéré avec les procureurs, mais n'a pas été informé qu'il faisait l'objet d'une enquête criminelle, aurait déclaré à Reuters début janvier une personne connaissant bien le dossier. Plusieurs autres anciens dirigeants de FTX ont aussi engagé des avocats pour discuter d'une éventuelle coopération avec les procureurs.En dehors des pertes liées à l'effondrement de la bourse FTX, les investisseurs en cryptomonnaies pourraient de plus avoir du mal à entrer en possession de l'argent qu'ils ont placé sur d'autres plateformes. La plateforme d'échange de cryptomonnaies BlockFi a annoncé qu'il ne pouvait plus exercer ses activités comme d'habitude et a interrompu les retraits de ses clients après l'effondrement de FTX. La bourse AAX a déclaré qu'elle suspendait « les retraits afin d'éviter la fraude et l'exploitation ». En outre, le fonds de cryptomonnaies Ikigai a déclaré avoir perdu une partie de l'argent des investisseurs dans FTX. Il a par ailleurs suspendu les retraits.L'effondrement de FTX a révélé de nombreuses irrégularités dans la façon dont les fonds spéculatifs et les bourses de cryptomonnaies gèrent l'argent des clients. Avant la débâcle, FTX était considérée comme l'un des lieux d'échange de cryptomonnaies les plus sûrs au monde. FTX était classée comme la quatrième plus grande bourse de cryptomonnaies, raison pour laquelle sa chute brutale a de lourdes conséquences. Elle était utilisée par un grand nombre de fonds spéculatifs, ce qui signifie que plusieurs gestionnaires peuvent avoir de l'argent bloqué sur la bourse. Eh bien, certains fonds ont commencé par avouer cela à leurs investisseurs.La plateforme d'échange de cryptomonnaies BlockFi a déclaré vendredi qu'elle ne pouvait pas mener ses activités comme d'habitude et qu'elle limiterait son activité à la suite de l'effondrement de FTX. La société a déclaré dans un tweet que le « manque de clarté » autour de la situation actuelle de FTX signifiait qu'elle allait mettre en pause les retraits des clients. Elle a également demandé aux clients de ne pas effectuer de dépôts sur son portefeuille ou ses comptes d'intérêt. BlockFi n'a pas fourni davantage de précision, laissant les investisseurs dans un flou total quant à la question de savoir si leurs actifs étaient bloqués sur FTX.Singh était un ami proche du jeune frère de Bankman-Fried au lycée, écrit Bankman-Fried dans un billet de blog supprimé. Après avoir travaillé chez Alameda, Singh est devenu le directeur de l'ingénierie de FTX en 2019, selon CNBC. En 2020, Singh a modifié le logiciel de FTX pour exempter Alameda de la vente automatique de ses actifs si elle perdait trop d'argent emprunté, a rapporté Reuters en décembre.Cette exemption permettait à Alameda de continuer à emprunter à FTX, quel que soit le montant de la garantie de ses prêts. « Faites très attention à ne pas liquider », a écrit Singh dans un commentaire dans le code de la plateforme, qui a été vu par Reuters. La Commission américaine des valeurs mobilières et de l'échange, qui a déposé des accusations de fraude civile contre Bankman-Fried, a déclaré que le changement de code a donné à Alameda une « ligne de crédit pratiquement illimitée » à FTX.Deux des accusations criminelles contre Singh sont liées à la fraude électronique et une autre à la conspiration en vue de commettre une fraude sur les matières premières. Sam Bankman-Fried et d'autres cadres de FTX ont reçu des milliards de dollars de prêts secrets de la part d'Alameda Research, le magnat de la crypto, a déclaré l'ancienne chef du fonds spéculatif à un juge lorsqu'elle a plaidé coupable pour son rôle dans l'effondrement de la bourse.Caroline Ellison, ancienne directrice générale d'Alameda Research, a déclaré qu'elle s'était mise d'accord avec Bankman-Fried pour cacher aux investisseurs, aux prêteurs et aux clients de FTX que le fonds spéculatif pouvait emprunter des sommes illimitées à la bourse, selon une transcription de son audience de plaidoyer du 19 décembre qui a été rendue publique vendredi.« Nous avons préparé certains bilans trimestriels qui dissimulaient l'étendue des emprunts d'Alameda et les milliards de dollars de prêts qu'Alameda avait accordés aux dirigeants de FTX et aux parties liées », a déclaré Ellison au juge Ronnie Abrams du tribunal fédéral de Manhattan, selon la transcription. Les documents judiciaires déposés l'année dernière par FTX dans le cadre de sa faillite indiquent que l'entreprise pourrait avoir plus d'un million de créanciers. En outre, les régulateurs du monde entier s'intéressent de près à ces événements et plusieurs d'entre eux ont ouvert une enquête. Les documents fournissent de nouveaux détails sur l'échelle tentaculaire et la complexité de la faillite de FTX, un effondrement spectaculaire qui a précipité plusieurs autres entreprises dans la faillite.