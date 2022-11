Le contexte

FTX a déposé une demande de mise en faillite aux États-Unis après avoir été incapable de faire face à un torrent de retraits, marquant un effondrement stupéfiant pour l'empire crypto de Sam Bankman-Fried qui était évalué à 32 milliards de dollars il y a quelques mois à peine.Le dépôt devant un tribunal fédéral du Delaware vendredi comprend l'entité américaine de FTX, le groupe commercial exclusif de Bankman-Fried, Alameda Research, et environ 130 sociétés affiliées.L'effondrement de FTX survient après un tourbillon de 10 jours au cours desquels Bankman-Fried cherchait désespérément des milliards de dollars pour sauver son entreprise après que les clients se soient précipités pour retirer leurs actifs de l'entreprise suite à des inquiétudes concernant sa santé financière et les liens entre la bourse et Alameda, également fondée par Bankman-Fried.Bankman-Fried a également démissionné de son poste de directeur général. Il a indiqué qu'il souhaitait nommer Stephen Neal au poste de nouveau président du conseil d'administration de la société. Cependant, un porte-parole a déclaré plus tard que Neal avait décidé de ne pas servir : « Bien qu'honoré par la demande, il s'avère que, malheureusement, il n'est pas en mesure d'occuper ce poste pour des raisons n'ayant rien à voir avec FTX., Inc., ou son ancien PDG ». Aussi, il sera remplacé plutôt par John J Ray III, un spécialiste de la restructuration qui a supervisé les affaires de faillite d'Enron et de Nortel Networks.« Le soulagement immédiat du chapitre 11 est approprié pour donner au groupe FTX l'opportunité d'évaluer sa situation et de développer un processus pour maximiser les recouvrements pour les parties prenantes », a déclaré Ray. « Le groupe FTX dispose d'atouts précieux qui ne peuvent être gérés efficacement que dans le cadre d'un processus organisé et conjoint. Je veux assurer à chaque employé, client, créancier, partie contractante, actionnaire, investisseur, autorité gouvernementale et autre partie prenante que nous allons mener cet effort avec diligence, minutie et transparence », a poursuivi Ray.Il a ajouté que les parties prenantes doivent comprendre que les événements évoluent rapidement, que la nouvelle équipe n'est engagée que depuis peu et qu'elle doit examiner les documents déposés au dossier de la procédure au cours des prochains jours pour plus d'informations.Quand une entreprise n'est pas en mesure d'assumer sa dette ou de payer ses créanciers, l'entreprise ou ses créanciers peuvent déposer une demande pour être placée sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites auprès d'un tribunal fédéral. Placé sous la protection du chapitre 11, le débiteur garde, dans la plupart des cas, le contrôle de ses opérations, mais est soumis à la surveillance du tribunal, contrairement au chapitre 7, où l'entreprise est mise en faillite et cesse ses activités. Dans ce cas, un mandataire vend alors la totalité de ses actifs, et distribue le produit aux créanciers à concurrence du montant de la dette, puisque le montant résiduel est rétrocédé aux propriétaires de l'entreprise.Les révélations de Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, lors d'une réunion avec les investisseurs cette semaine ont confirmé les craintes des analystes. Bankman-Fried aurait déclaré aux investisseurs que sa seconde société Alameda Research devait environ 10 milliards de dollars à FTX. Selon des sources au fait du dossier, FTX aurait accordé des prêts à Alameda en utilisant l'argent que les clients avaient déposé sur la bourse à des fins de négociation, une décision que Bankman-Fried a décrite comme un mauvais jugement.FTX et Alameda sont deux sociétés distinctes. Mais un rapport paru le mois dernier cite un "document financier privé" selon lequel une grande partie du bilan d'Alameda était détenu en jeton FTT, émis par la bourse pour offrir aux utilisateurs une réduction sur les frais de négociation. Cela suggère que plus d'un tiers des 14,6 milliards de dollars d'actifs d'Alameda sont détenus dans une cryptomonnaie créée par FTX. Cela signifierait que FTX et Alameda ne sont guère indépendantes l'une de l'autre, mais aussi que les deux sociétés auraient des fondations très fragiles. Dans un tweet qu'il a publié lundi, Bankman-Fried a nié ces allégations.Mais des personnes ayant connaissance de la réunion avec les investisseurs ont rapporté que Bankman-Fried a effectivement utilisé des milliards de dollars d'actifs de clients de FTX pour financer Alameda. Selon ces sources, FTX disposait de 16 milliards de dollars d'actifs clients au total et a donc prêté plus de la moitié de ses fonds clients à sa société sœur Alameda. En outre, ces sources rapportent également qu'Alameda a contracté des prêts supplémentaires auprès de plusieurs autres sociétés financières. Elles affirment qu'à la date de lundi, Alameda devait 1,5 milliard de dollars de prêts à des contreparties extérieures à FTX.FTX a interrompu les retraits de ses clients au début de la semaine après avoir été frappé par des demandes de retrait d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars le dimanche. La crise a forcé FTX à se démener pour trouver un investissement d'urgence. Les problèmes de liquidité de FTX ont eu un effet de contagion sur l'ensemble du secteur. Le bitcoin résiste à la tempête, mais il a tout de même perdu plus de 17 % au cours des cinq derniers jours. Mais le grand "B" est dans le "vert" depuis 24 heures, gagnant 3 %. Il a dégringolé jusqu'à 15 682 dollars mercredi matin, soit une baisse d'environ 8 %, après une précédente perte de 8 % la veille.La chute a été beaucoup plus dure pour les altcoins, l'ETH ayant perdu près de 18 % au cours des cinq derniers jours. Solana, une cryptomonnaie soutenue par Bankman-Fried est également en chute libre ces derniers jours. Solana a perdu un peu plus de 40 % de sa valeur au cours des sept derniers jours. FTX cherche un moyen d'éviter la faillite et a conclu un accord mardi pour être rachetée par son rival Binance, mais la plus grande bourse de cryptomonnaies s'est retirée de l'accord le jour suivant. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que les problèmes de FTX étaient "au-delà du contrôle de Binance ou de sa capacité à aider".« À la suite de notre étude de due diligence, ainsi qu’aux récentes informations au sujet des fonds des clients mal gérés et les enquêtes présumées des agences américaines, nous avons décidé de ne pas poursuivre l’acquisition potentielle de FTX », a déclaré la société dans un tweet. Il reste à voir si le krach du marché des cryptomonnaies s'aggrave jusqu'à atteindre de nouveaux seuils de marché. Dans ce cas, la question la plus importante serait de savoir quelle est la solution alternative à la crise de liquidité de FTX. En outre, la bourse pourrait attirer l'attention des autorités réglementaires compte tenu de l'ampleur de l'impact.L'incapacité de FTX à remplir les demandes de retrait des clients a choqué les investisseurs en cryptomonnaies et a gravement terni la réputation de Bankman-Fried, qui avait embrassé la réglementation des monnaies numériques et s'est présenté comme un entrepreneur en cryptomonnaies animé par l'éthique et la philanthropie. « Une bourse ne devrait vraiment pas avoir de problèmes lorsque ses clients veulent récupérer leurs placements. Il ne devrait pas faire quoi que ce soit avec ces actifs. Ils devraient littéralement rester là pour que les gens puissent les utiliser », a déclaré Frances Coppola, une économiste basée au Royaume-Uni.Bankman-Fried s'était même retrouvé en couverture du magazine Fortune en septembre et était présenté comme le potentiel futur Warren Buffett, le célèbre homme d’affaires américain devenu, en 2022, le cinquième homme le plus riche de la planète. Cependant, Bankman-Fried a nui à sa propre réputation en maintenant les clients dans une totale ignorance de ce qui se passait réellement sur la plateforme et des raisons pour lesquelles FTX n'avait plus de liquidités. Alors que les questions fusaient sur la santé de FTX lundi, Bankman-Fried a tweeté : « FTX a suffisamment de fonds pour couvrir tous les avoirs des clients ».« Nous n'investissons pas les actifs des clients (même dans les bons du Trésor) », a-t-il ajouté. Il a ensuite supprimé ce tweet. Ces déclarations étaient apparemment fausses et jeudi matin, Bankman-Fried a déclaré dans un tweet qu'Alameda mettait fin à ses activités de négociation. Ces révélations suggèrent que la racine de la chute de FTX réside dans sa relation avec Alameda, une entreprise connue pour ses stratégies de trading agressives financées par de l'argent emprunté. Certains traders se sont montrés méfiants à l'égard de cette affiliation, craignant qu'il y ait conflit d'intérêts pour une bourse d'être attachée à une entreprise de trading.En un peu plus de trois ans, FTX avait obtenu une valorisation de 32 milliards de dollars et avait courtisé une liste d'investisseurs de premier ordre, dont Paradigm, SoftBank, Sequoia Capital et Temasek de Singapour. Les sociétés de capital-risque Sequoia et Paradigm ont ces derniers jours réduit leur investissement à zéro.Bankman-Fried, qui était l'un des visages les plus connus dans l'industrie de la crypto, avait ces derniers jours cherché 6 à 8 milliards de dollars pour endiguer une crise de liquidité. Le trentenaire s'était excusé jeudi pour la crise qui a englouti son entreprise : « Je suis désolé. J'ai merdé et j'aurais dû faire mieux ».FTX Digital Markets Ltd, la filiale bahamienne du groupe, n'est pas visée par la procédure de faillite. La Securities Commission des Bahamas a pris des mesures jeudi contre l'entité. Aucun actif appartenant à la filiale ne peut être transféré sans l'approbation d'un liquidateur provisoire.LedgerX, une bourse à terme américaine réglementée et une filiale en Australie font partie des autres unités non incluses dans le dossier. Les activités australiennes du groupe ont été placées sous administration tandis que les organismes de surveillance japonais ont suspendu indéfiniment les opérations locales de la plate-forme internationale de FTX.Source : communiqué de presse FTX Que pensez-vous des cryptomonnaies dans l'absolu ?Cette situation est-elle susceptible d'affecter encore plus la confiance dans les crypto ou alors considérez-vous les crypto comme une escroquerie ?