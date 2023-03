GitLab Inc. a publié hier son rapport annuel regroupant ses résultats financiers du quatrième trimestre 2023, ainsi que ceux de son année fiscale qui s’est achevée au 31 janvier 2023. Pour le quatrième trimestre 2023, l’entreprise a réalisé une croissance de 58 % de chiffres d’affaires en enregistrant dans ses livres comptables un revenu de 122,9 millions de dollars. Et pour toute l’année fiscale 2023, l’entreprise a comptabilisé un revenu total de 423,4 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 68 % de l’année 2022 à l’année 2023. Face à ces résultats encourageants, Brian Robins, directeur financier de GitLab Inc. a déclaré « nos résultats du quatrième trimestre démontrent notre concentration continue sur la croissance tout en améliorant l’économie de l’unité de l’entreprise ». Et d’ajouter que « nous voyons des opportunités importantes à venir et nous sommes confiants dans la valeur que GitLab offre aux clients. » Toutefois, un chiffre d’affaires en croissance ne signifie pas forcément des bénéfices. En effet, la société a enregistré une perte de 38,7 millions de dollars, ou 26 centimes par action, au quatrième trimestre, contre une perte de 45,8 millions de dollars, ou 32 centimes par action, il y a un an. La perte ajustée, qui exclut les dépenses de rémunération à base d’actions et d’autres éléments, était de 3 centimes par action, contre 16 centimes par action il y a un an.Il faut souligner que GitLab Inc. est une entreprise à open core fondée en 2014 Dmitriy Zaporozhets et par Valery Sizov dans le but d’étendre le développement de son logiciel GitLab qui est une plateforme DevSecOps et de collaboration fournissant des fonctionnalités de Wiki, un système de suivi des bogues, l’intégration continue et la livraison continue. Cette entreprise tire ses racines du projet open source GitLab qui a été lancé en 2011 pour aider une équipe de programmeurs à collaborer. Fort de son succès, l’entreprise a réussi à lever 1,5 million de dollars en 2015 auprès de l’accélérateur Y Combinator. Dans la même année, elle a lancé un financement de série A et a réussi à attirer 4 millions de dollars auprès du capital-risque Khosla Ventures. En septembre 2016, elle a lancé un autre tour de financement de série B dans lequel elle a réussi à collecter 20 millions de dollars auprès de plusieurs entreprises, dont August Capital. Le mois suivant, dans une nouvelle campagne de financement de série C, elle a amassé 20 millions de dollars auprès de plusieurs entreprises dont GV, une entreprise d’investissement d’Alphabet Inc. En 2018 et 2019, elle réussit à attirer respectivement des investissements de 100 millions de dollars et 268 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs dont ICONIQ Capital, Goldman Sachs et bien d’autres encore. Mais en 2018 déjà, GitLab Inc. a commencé à être considérée comme la première licorne partiellement ukrainienne avec une valorisation estimée à 1,1 milliard de dollars malgré le fait qu’elle fut encore une start-up privée. Enfin, en octobre 2021, l’entreprise a fait officiellement son entrée en bourse avec des actions qui se négociaient jusqu’à 77 dollars l’unité.Depuis sa fondation, GitLab Inc. a promu le travail à distance et est connue pour être l’une des plus grandes entreprises entièrement distantes au monde. Elle compte plus de 1800 employés répartis dans plus de 60 pays, sans aucun bureau fixe . Sa plateforme GitLab enregistre environ 30 millions d’utilisateurs, dont 1 million d’utilisateurs sous licence actifs et plus de 3 300 contributeurs au code. Toutefois, malgré les efforts de GitLab Inc. pour maintenir l’entreprise sur la bonne voie, le contexte économique difficile auquel toutes les entreprises doivent faire face a poussé le PDG de l’entreprise Sid Sijbrandij à annoncer le mois dernier une réduction de ses effectifs de 7 % , ce qui représente environ 130 postes.Pour le premier trimestre 2024, la société prévoit une perte ajustée au premier trimestre de 14 centimes à 15 centimes par action sur des revenus de 117 à 118 millions de dollars. Et sur toute l’année 2024, l’entreprise prévoit un chiffre d’affaires de 529 à 533 millions de dollars pour une perte ajustée de 24 centimes à 29 centimes par action. Cela équivaut à une croissance d’environ 25 % d’une année à l’autre. Même si ces prévisions sont honorables, elles sont bien en deçà des attentes du marché qui en espérait bien plus. En effet, si l’on se projette en arrière, l’on note avec ces estimations que l’entreprise envisage de ne pas être à même de maintenir une croissance similaire ou supérieure à celle qui vient de s’achever. De 2021 à 2022, la croissance des revenus était de 66 %. De 2022 à 2023, elle est passée à 68 %. 25 % de croissance pour 2024 est largement en deçà des espérances du marché financier. Dès l’annonce de ses prévisions, la valeur boursière des actions de l’entreprise a chuté et se négociait à moins de 30 % de sa valeur initiale, c’est-à-dire autour de 44 dollars l’unité jusqu’à la clôture.Pour éviter de continuer à perdre de l’argent, GitLab Inc a annoncé il y a environ une semaine qu’à partir du 3 avril, son niveau de service premium passerait de 19 $ à 29 $ par mois . Si pour l’entreprise, cela pouvait permettre de renflouer les caisses, cela pourrait également avoir un effet inattendu comme de pousser certains utilisateurs à aller voir ailleurs. « Le prix de Gitlab était auparavant de l’ordre de 4 $/mois et il a connu une croissance incroyable », fait remarquer Greg sur la toile. Il ajoute au sujet de GitLab Inc. qu’ils « ont augmenté leurs tarifs à 19 $/mois et connaissent maintenant une croissance lente. En avril, ils relancent à 29 $/mois, sans savoir ce qu’ils pensent qu’il va se passer. De plus, pour tous ceux qui regardent activement, ils doivent se demander s’il y aura une autre hausse de prix qui se fera une fois que vous serez sur leur plateforme ». Enfin, fait remarquer Greg, « Github Enterprise ne coûte que 21 $/mois et pour la plupart des utilisateurs, il possède les mêmes fonctionnalités que GitLab. Le principal différenciateur de GitLab a longtemps été l’intégration continue, mais maintenant Github a son propre équivalent (Actions) ». Pour Greg, avec cette hausse de prix, GitLab ne restera qu’avec les utilisateurs Gitlab existants ou les utilisateurs qui souhaitent un ensemble de fonctionnalités d’entreprise qui n’existe pas sur Github et le souhaitent sur une seule plateforme ». Autrement dit, l’entreprise risque de connaître une perte de clients.Source : Google Que pensez-vous de ces résultats financiers ? De quoi craindre pour l’avenir de GitLab ?Pensez-vous que la valeur de l’entreprise pourra remonter à son niveau initial de 77 dollars l’unité avec les réformes entreprises ?Quels commentaires faites-vous de la hausse de prix annoncée par GitLab ?