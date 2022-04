GitLab va limiter les comptes gratuits GitLab SaaS à 5 utilisateurs par espace de noms à compter du 22 juin 2022

impactent moins de 2*% des utilisateurs de l'offre gratuite dans 0,3*% des espaces de noms

ne s'applique pas aux abonnements SaaS payants et autogérés, aux utilisateurs autogérés de niveau gratuit et aux membres de nos programmes communautaires - y compris GitLab pour les utilisateurs Open Source, Education et Startups

GitLab est une entreprise qui fournit une plateforme DevOps qui permet de développer, de sécuriser et d'exploiter des logiciels sur une seule plateforme. La plateforme permet la collaboration entre différentes équipes (les développeurs, les opérations, la sécurité, les équipes commerciales) pour obtenir des résultats commerciaux. L'objectif ultime de DevOps est de permettre aux équipes de collaborer et de travailler ensemble pour raccourcir le cycle de vie du développement et passer de la livraison de logiciels sur une base périodique lente à des mises à jour rapides et continues. La stratégie de GitLab repose sur le développement agile, l'itération et le développement continu (CD) et l'itération/intégration continue (CI).L'image ci-dessous montre les parties prenantes impliquées dans une équipe DevOps typique et toutes les étapes nécessaires pour créer un logiciel dans le modèle de données unifié. GitLab fournit une pile complète de produits et centralise tout ce dont une équipe informatique et commerciale aurait besoin pour livrer des projets. Son produit couvre tous les principaux domaines de développement logiciel.GitLab est le plus souvent utilisé pour coordonner le travail entre les équipes de développeurs de logiciels qui développent du code en collaboration.Dans un billet de blog, Sid Sijbrandij, cofondateur, PDG et président du conseil d'administration de GitLab a annoncé des modifications à venir des limites d'utilisateurs sur le niveau gratuit de GitLab SaaS :« Nous continuons à chercher des moyens de faire de DevOps une réalité pour les équipes et les organisations de toutes tailles. Pour que les utilisateurs puissent démarrer avec DevOps, apprendre GitLab et développer des projets personnels et de petite taille, de l'idée à la production avec un investissement minimal ou nul, GitLab propose le niveau gratuit. Pour les projets plus importants avec de nombreux utilisateurs ou nécessitant une assistance, GitLab propose des niveaux payants Premium et Ultimate. Pour les projets open source, les startups et l'utilisation éducative, GitLab propose un ensemble de programmes communautaires adaptés à chaque cas d'utilisation spécifique.« Nous explorons également en permanence des moyens de devenir plus efficaces en tant qu'entreprise. Pour nous assurer que nous pouvons continuer à offrir le niveau gratuit aux petites équipes, nous limitons le nombre d'utilisateurs par espace de noms sur le niveau gratuit à 5 utilisateurs. Ces changements nous permettent d'investir davantage dans la recherche et le développement pour l'innovation produit de la plateforme GitLab DevOps. Ces changements:« Les organisations et les utilisateurs concernés par ce changement doivent envisager de passer à un niveau payant pris en charge ou de passer à l'option de déploiement autogéré qui n'a pas cette limite. GitLab Premium et Ultimate incluent des fonctionnalités essentielles pour les équipes en croissance et les projets à grande échelle, telles que le support prioritaire, le CI/CD avancé, la gestion avancée des autorisations, la sécurité et la conformité. Ces fonctionnalités permettent aux entreprises d'expédier plus rapidement sans sacrifier la qualité ».Source : GitLab Que pensez-vous du DevOps en général ?Quelle plateforme de DevOps utilisez vous ?Est-ce votre plateforme DevOps préférée ? Si oui, pourquoi ?Que pensez-vous de GitLab ?Que pensez-vous de la décision de GitLab sur les comptes gratuits ?