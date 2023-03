Le Chief Product Officer (ou CPO), souvent membre du Comité de Direction, est un poste-clé pour la croissance économique d’une entreprise. Le « Directeur Produit » (pour sa version française) est responsable du département Produit. Contrairement à un Head Of Product ou à un VP Product, le CPO n’a pas à rendre de compte à un autre dirigeant.



Évolution et avantages de GitLab Premium



En tant que première augmentation de prix de GitLab en plus de cinq ans, ce nouveau prix pour GitLab Premium reflète l'évolution de GitLab du contrôle de source et CI [ndlr. Continuous Integration] à la plate-forme DevSecOps la plus complète. Au cours des cinq dernières années, GitLab Premium a ajouté plus de 400 fonctionnalités, ce qui a permis d'améliorer les temps de cycle, l'expérience des développeurs et une meilleure collaboration pour nos clients.

Conclusion

Certaines réactions d'internautes

Envoyé par Internaute 1 Envoyé par J'adore gitlab mais ils approchent rapidement d'un point d'inflexion qui semble arriver à toutes les entreprises après une introduction en bourse. En particulier ceux qui sortent des portes avec des prix élevés et voient ensuite leur prix chuter d'une falaise lorsque le marché s'ajuste aux valorisations surgonflées.



Nous étions des clients premium de longue date et avons négocié sur Ultimate avec un représentant de mon ancien lieu de travail et ils n'étaient pas du tout flexibles sur les licences en volume, en particulier avec les engagements de temps.



Pour un engagement de 1 an contre 3 ans, ils n'avaient AUCUNE flexibilité de prix et leur seule vente était, "si vous achetez 3 ans, vous n'avez pas à négocier avec nous l'année prochaine, n'est-ce pas agréable ?"



J'ai une chemise Gitlab Original et j'espère que le genre de choses qui m'ont fait aimer gitlab restera.

Envoyé par Internaute 2 Envoyé par Cette situation est inévitable. Au moment où vous vendez votre entreprise au public, le profit des acheteurs l'emportera sur les performances et la durée de vie de l'entreprise. Ils ont acheté leur part et ils veulent leur retour. La croissance infinie est impossible, mais la croissance infinie est paradoxalement nécessaire pour que les gens continuent d'acheter tout au long de la vie de l'entreprise. Dès que la croissance s'arrête, les achats s'arrêtent et le cours des actions stagne. Si la croissance stagne trop longtemps, les gens vendront leurs actions puisque sa valeur aura déjà atteint un sommet. Et si les gens continuent de vendre sans acheter, les choses pourraient mal tourner pour l'entreprise.



Même si l'entreprise elle-même peut survivre à la perte de cette source de revenus, la rémunération des PDG est souvent liée à la valeur des actions, alors ils font tout ce qu'ils peuvent pour la maintenir, et peuvent même être renvoyés par le conseil d'administration pour l'avoir laissée trop glissée. C'est finalement pourquoi les entreprises sont souvent esclaves de la valeur de leur action, quelles que soient les choses merdiques qu'elles peuvent avoir à faire pour la gonfler, comme faire grimper les prix de leur clientèle fidèle ou réduire les avantages et geler les salaires de leur main-d'œuvre.



Il ne suffit pas d'être rentable. Il ne suffit pas de conserver votre part de marché, aussi massive soit-elle. Vous devez continuellement trouver des moyens d'offrir une valeur croissante à vos actionnaires.

