Le mémo de 122 pages qui a circulé parmi les membres de commission d’enquête consigne les preuves et les allégations concernant la manière dont une quinzaine de réseaux sociaux ont joué un rôle important dans l’organisation et la planification de l’insurrection du Capitole à Washington.Selon le Washington Post, la commission a «Le document explique comment certains médias sociaux ont servi de porte-voix aux contenus extrémistes en lien avec les événements tragiques du Capitole. Il rapporte également que ces entreprises technologiques ont contourné volontairement leurs propres règles pour éviter de pénaliser les conservateurs à l’origine des incitations de haine sur les plateformes. En l’occurrence, le mémo décrit comment des plateformes comme Facebook et Twitter, des sites de streaming comme YouTube et Twitch et des réseaux marginaux de tailles plus modestes comme Parler , Gab et 4chan ont permis d’organiser l’insurrection.», ont indiqué les membres de la commission dans le document. «Toutefois, les dirigeants de la commission ont refusé d’approfondir le sujet dans leur rapport final de 845 pages, car selon trois personnes familières avec la question qui ont parlé sous couvert d’anonymat, la commission était «».Peu de preuves sur l’implication des médias sociaux ont donc été présentées lors de la phase publique de l’enquête. Celle-ci a été centrée exclusivement sur les agissements de M. Trump avant les événements du 6 janvier.En effet, la représentante Liz Cheney (R-Wyo), coprésidente de la commission, a orienté les travaux de la commission d’enquête pour que le rapport reste focalisé sur M. Trump. La représentante démocrate Zoe Lofgren du district de Californie du Nord dont fait partie la Silicon Valley a également insisté pour que le comité ne mette pas davantage l’accent sur les entreprises de médias sociaux dans le rapport public.Les conclusions relatives aux médias sociaux n’ont donc pas fait l’objet d’un chapitre ni d’une annexe autonome mais «», selon Mme Lofgren.Quelques semaines après la publication du rapport, certaines preuves ont filtré et ont montré que la commission d’enquête du 6 janvier avait publié des centaines de pages de transcriptions d’entretiens avec des anciens employés des entreprises de médias sociaux.Ces transcriptions ont indiqué que les entreprises utilisaient «Anika Collier Navaroli, l’un des membres de l’équipe chargée de la politique de sécurité de Twitter, a reproché aux cadres de son entreprise, y compris à l’ancien dirigeant Del Harvey, de bloquer les changements de règles qui auraient permis aux modérateurs d’être plus proactifs concernant les appels à la violence du 6 janvier. Le 19 décembre 2020, son équipe a commencé à signaler à l’entreprise les discussions sur les troubles civils publiés sur la plateforme et le 29 décembre, plusieurs départements, dont le sien, ont averti que l’entreprise ne disposait pas d’un plan de réponse coordonné.Lorsque les membres de la commission ont demandé si Twitter avait adopté des mesures après avoir pris connaissance de ces avertissements, Navaroli a répondu que «».Par ailleurs, selon les témoignages des employés de Twitter devant la commission des représentants, ils «» L’équipe de Navaroli était donc dans l’incapacité d’examiner comment les autres utilisateurs avaient considéré les tweets de M. Trump, alors que le nombre de ses partisans s’élevait à 88 millions.Trump «», a témoigné Navaroli. Et « ...», a déclaré un ancien employé, qui a témoigné devant la commission sous le pseudonyme de J. Johnson.Le mémo de la commission d’enquête indique par ailleurs comment l’extrémisme et la rhétorique se sont propagés sur les autres plateformes pendant les jours qui ont précédé le 6 janvier.Dans les heures qui ont suivi l’appel de M. Trump sur Twitter pour que les gens se rassemblent à Washington, le service de chat Discord a dû fermer un serveur parce que les partisans de l'ancien président ont utilisé la plateforme pour planifier la manière dont ils pourraient introduire des armes dans l'enceinte du Capitole, indique le mémo.Rachel Beckerman, directrice de la communication de la politique mondiale de la société, a déclaré que «».La commission a également indiqué dans son rapport que la «» La porte-parole de YouTube, Ivy Choi, a répondu que «».», a déclaré Mme Choi dans un communiqué.Le rapport de la commission pointe également du doigt Reddit pour sa lenteur à supprimer le forum « r/The-Donald » qui a été utilisé par les modérateurs pour diffuser de la publicité pour TheDonald.win, un site de soutien au président Trump qui hébergeait des contenus violents concernant l'insurrection du 6 janvier.Cameron Njaa, porte-parole de Reddit, a déclaré que «Brian Fishman, l'ancien responsable des organisations dangereuses de Facebook a indiqué devant la commission que «» Fishman a rajouté que l'entreprise aurait dû être plus agressive pour retirer les publications « Stop the Steal » avant les émeutes du 6 janvier, mais qu'une action plus large aurait conduit à supprimer «».», indique le Washington Post.», divulgue le mémo.Mais le rapport de la commission n'a proposé qu'une recommandation floue sur la manière de réglementer les médias sociaux, indiquant que les comités du Congrès «».Source : Mémo de la commission d'enquête (PDF)