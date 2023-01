Un David devant les Goliath que sont Twitter et Facebook

Un rachat par Kanye West qui n'aura pas mis long feu

Parler se décrit comme politiquement indépendant, mais le site, peu modéré, est devenu populaire auprès des utilisateurs conservateurs qui ont été soit bannis des grands sites, soit en désaccord avec les politiques de vérification des faits et de modération de plateformes comme Twitter et Facebook. Parler est l'une des nombreuses plateformes de médias sociaux favorables à la droite à émerger sous l'ère de Donald Trump. L'accent mis par Parler sur la liberté d'expression en a fait un pôle d'attraction pour les théoriciens de la conspiration. La plateforme a été accusée d'avoir aidé les organisateurs d'émeutes à planifier et à coordonner la prise d'assaut du Capitole qui a eu lieu le 6 janvier 2021.Il faut dire que Parler a été fondée en 2018 au plus fort de la guerre de l'ancien président Donald Trump contre les plateformes de médias sociaux en raison de leur prétendue discrimination à l'égard des utilisateurs conservateurs. La plateforme s'est présentée comme une alternative de « liberté d'expression » aux plateformes plus courantes comme Facebook et Twitter, offrant ce qu'elle a présenté comme des politiques de modération anti-censure.L'application a gagné en popularité tout au long du cycle de l'élection présidentielle de 2020, enregistrant plus de 7 000 nouveaux utilisateurs par minute à son apogée en novembre de cette année-là. Mais à la suite de l'émeute meurtrière du 6 janvier au Capitole des États-Unis, Apple et Google ont expulsé l'application de leurs magasins d'applications après avoir critiqué son utilisation pour planifier et coordonner l'attaque. Ces décisions ont empêché les nouveaux utilisateurs de télécharger l'application, stoppant ainsi la croissance des utilisateurs.Parler est revenu au magasin d'Apple quatre mois après son interdiction une fois qu'il a fourni une liste de politiques de modération remaniées. Mais à ce moment-là, la propre plateforme de médias sociaux de Trump faisait l'objet de rumeurs de lancement, et une poignée d'applications rivales, comme Gettr et Rumble, étaient entrées sur le marché des médias sociaux « sans censure ».La croissance des utilisateurs de Parler est restée anémique alors que des concurrents émergeaient.Pour mémoire, en janvier 2021, Amazon a refusé de continuer à fournir ses services d’hébergement cloud au site après que le géant de la technologie a déterminé que Parler n'en faisait pas assez pour modérer et supprimer les incitations à la violence. Parler a été coupé en raison de son «*manque de volonté et de son incapacité à retirer des serveurs d'Amazon Web Services les contenus qui menacent la sécurité publique, par exemple, l'incitation et la planification du viol, de la torture et de l'assassinat de fonctionnaires et de citoyens*», a déclaré Amazon.L'application avait également été retirée de l'App Store d'Apple et du Play Store de Google , rendant le téléchargement de l'application sur les smartphones impossible pour les nouveaux utilisateurs.Parler a cherché à réduire sa dépendance à l'égard des technologies d'autres entreprises en établissant sa propre infrastructure en interne. Tirant parti de son historique de mise hors ligne, la société a annoncé en septembre dernier qu'elle formait une nouvelle entreprise, Parlement Technologies, qui hébergerait sa plateforme sociale et une nouvelle activité de services cloud « non résiliables ». Parlement Technologies a acquis l'infrastructure cloud en achetant Dynascale, une société basée en Californie, pour 16 millions de dollars de nouveau financement. En lançant sa division infrastructure internet, Parlement Technologies a souligné sa volonté de soutenir la liberté d'expression selon sa perspective.Parler a pris de l'importance après l'élection présidentielle américaine de 2020, lorsque des politiciens conservateurs et des stars des médias ont commencé à défendre Parler comme une alternative à Facebook et Twitter et aux politiques de modération de contenu respectives de ces plateformes. Le 9 novembre 2020, Parler comptait plus de 5 millions d'utilisateurs actifs, soit une multiplication par huit par rapport à la semaine précédente, selon une déclaration de l'époque de John Matze, son PDG de l'époque.Mais certains de ces comptes sont depuis devenus inactifs. Après la récente annonce de vente de Parler, la société a envoyé des e-mails à des centaines de VIP, dont certains ont ensuite déclaré aux médias qu'ils avaient peu d'associations avec le site.Parler a compté environ 1,3 million de visites sur le site au mois d'août, selon le traceur d'analyse de site Web Similarweb. Cela se compare aux 6,8 milliards de visites du site de Twitter en août et aux 18,2 milliards de Facebook.Même d'autres applications alternatives comme Gettr de Gettr Usa Inc. et Truth Social de Trump Media & Technology Group Corp. (fondée par l'ancien président Donald Trump) ont devancé Parler par des marges importantes en termes de visites de sites. En août, Truth Social a enregistré 9 millions de visites sur le site et Gettr en a enregistré 7,2 millions, selon Similarweb.De plus, après l'acquisition de DynaScale, Parlement Technologies a tenté de vendre Parler à un acheteur consentant. Un acheteur potentiel a déclaré que la plateforme ne comptait qu'environ 50 000 utilisateurs actifs quotidiens en octobre 2022.Les plateformes qui sont plus spécialisées ont tendance à être plus difficiles à développer, a déclaré Eric Dahan, PDG et cofondateur d'Open Influence, une société de marketing d'influence qui travaille avec des créateurs de contenu : « Je ne le vois pas vraiment avoir une adoption massive, mais je le vois avoir un public de niche très actif », a-t-il déclaré. « Il est vraiment difficile de lancer une plateforme sociale. Et il est encore plus difficile d'en maintenir une nouvelle, car ces plateformes existantes ont tellement de résistance. Il doit donc y avoir quelque chose d'intrinsèquement unique dans l'ensemble de fonctionnalités [de Parler] ».En plus du contenu, les plateformes de médias sociaux monétisées dépendent généralement de la publicité. La base d'annonces de Parler ressemblerait probablement à celle des annonceurs qui peuplent les ondes des émissions de radio ou de télévision de droite, a déclaré Will Duffield, analyste de la parole et de la gouvernance d'Internet au Cato Institute, un groupe de réflexion sur la liberté d'expression basé à Washington, D.C.« De nombreuses entreprises servent la droite qui pourraient avoir l'impression d'être victimes de discrimination sur Twitter », a déclaré Duffield. « Et donc vous n'avez pas besoin de beaucoup plus que cela - des suppléments et des publicités sur les armes à feu... Je pense qu'il y a beaucoup de place pour des plateformes de niche financées par la publicité ».Fin octobre, le traceur d'analyse de site Web Similarweb estimait que Parler génère entre 2 et 5 millions de dollars par an grâce à sa publicité, ses ventes de marchandises et son marché de jetons non fongibles.Un marché de la publicité en ligne de plus en plus difficile affecte également les plateformes de médias sociaux grand public telles que Twitter et Snapchat, qui ont augmenté le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens, mais ont encore du mal à monétiser leurs fonctionnalités principales.Kanye West, le musicien désormais connu sous le nom Ye, a amorcé l'opération de rachat de Parler le 17 octobre. L'acquisition a été annoncée par Parler dans un communiqué de presse, qui précisait alors que la plateforme a conclu avec Ye un accord de principe qui devrait être finalisé dans le courant de l'année 2021. « Dans un monde où les opinions conservatrices sont considérées comme controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement », a déclaré Ye dans le communiqué de presse Dans un communiqué de presse, George Farmer, PDG de Parlement Technologies, a déclaré que l'opération allait « changer le monde, et changer la façon dont le monde pense à la liberté d'expression ». Il a ajouté : « Ye fait une avancée révolutionnaire dans l'espace médiatique de la liberté d'expression et n'aura plus jamais à craindre d'être retiré des médias sociaux. Une fois de plus, Ye prouve qu'il a une longueur d'avance sur les médias traditionnels. Le Parlement sera honoré de l'aider à atteindre ses objectifs ».Le propriétaire de Parler a annoncé la fin de l'accord peu après que Kanye West après qu'il ait déclaré « Je vois de bonnes choses chez Hitler » lors d'une apparition dans l'émission Infowars d'Alex Jones. Kanye West a été également suspendu de Twitter peu après avoir posté une image d'une croix gammée à l'intérieur de l'étoile de David.Dans une déclaration envoyée par courriel à plusieurs organismes de presse, Parlement Technologies a déclaré qu'elle « a convenu mutuellement avec Ye de mettre fin à l'intention de vente de Parler. Cette décision a été prise dans l'intérêt des deux parties à la mi-novembre. Parler continuera à poursuivre les opportunités futures de croissance et l'évolution de la plateforme pour notre communauté dynamique ».Parler et Ye avaient annoncé un accord de fusion le 17 octobre dernier. L'accord a été conclu après que Ye ait fait des publications antisémites qui ont fait verrouiller son compte Twitter, le mettant en mode lecture seule tout en le laissant visible au public. Le compte Twitter de Ye a été débloqué fin octobre, au moment où l'acquisition de Twitter par Elon Musk était finalisée. Musk a soutenu Ye publiquement, mais a déclaré que le déblocage du compte avait eu lieu avant l'acquisition et que Twitter « ne m'a pas consulté ni informé ».On ne sait pas combien de personnes sont actuellement employées pour travailler sur la plateforme de médias sociaux Parler ni où elle se dirige à partir d'ici. Au moment de la publication, l'entreprise n'a plus qu'un seul poste à pourvoir sur son site Web*: gérer les installations de son centre de données à Los Angeles.Que pensez-vous de Parler ?Le réseau social est-il désormais une coque vide vouée à disparaître ? Dans quelle mesure ?Que pensez-vous de la stratégie visant à s'éloigner de la dépendance des grandes entreprises technologiques en rachetant à coup de millions de dollars Dynascale malgré une croissance anémique des utilisateurs déjà bien peu nombreux ?