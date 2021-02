Parler est au centre de la controverse depuis qu'Amazon Web Services, Apple et Google ont déconnecté le réseau social le mois dernier pour son manque de modération du contenu lié à l'émeute du Capitole du 6 janvier. Parler, qui a déclaré avoir plus de 12 millions d'utilisateurs lorsqu'il a été mis hors ligne, est devenu particulièrement populaire auprès des partisans de Trump l'année dernière et est apparu comme un lieu commun pour discuter des accusations de fraude électorale sans fondement après la défaite de Trump aux élections de novembre 2020. Le point de basculement pour beaucoup de ses partenaires pour retirer le soutien technique est venu après l'attaque du 6 janvier sur le Capitole américain, quand les utilisateurs sur Parler ont glorifié l'émeute.Amazon a refusé de continuer à fournir ses services d’hébergement cloud au site après que le géant de la technologie a déterminé que Parler n'en faisait pas assez pour modérer et supprimer les incitations à la violence. Parler a été coupé en raison de son « manque de volonté et de son incapacité à retirer des serveurs d'Amazon Web Services les contenus qui menacent la sécurité publique, par exemple, l'incitation et la planification du viol, de la torture et de l'assassinat de fonctionnaires et de citoyens », a déclaré Amazon dans une requête le mois dernier.L'application avait également été retirée de l'App Store d'Apple et du Play Store de Google , rendant le téléchargement de l'application sur les smartphones impossible pour les nouveaux utilisateurs.Parler se décrit comme politiquement indépendant, mais le site, peu modéré, est devenu populaire auprès des utilisateurs conservateurs qui ont été soit bannis des grands sites, soit en désaccord avec les politiques de vérification des faits et de modération de plateformes comme Twitter et Facebook. Après avoir été hors service pendant plus d’un mois, les utilisateurs peuvent à nouveau publier des "parleys" sur leur réseau préféré.Cependant, Parler reste dans une position incertaine. Apple et Google n'ont pas rétabli son application dans leurs magasins en ligne, et il est toujours en train de se battre dans un procès en cours contre Amazon, où un juge a semblé peu sympathique à ses revendications. Le site utilisait également la version gratuite de la plateforme d'authentification des utilisateurs Okta, avant de voir son service annulé. « Bien que nous soutenions des organisations de tout le spectre politique, notre plateforme ne sera pas utilisée pour des menaces de violence et d'activités illégales », a déclaré Okta à l'époque.Une commission de surveillance du Congrès enquête également pour savoir si Parler a des liens financiers avec des entités russes, affirmant que le réseau social « a permis à la désinformation russe de prospérer » avant les élections américaines de 2020. La commission de surveillance et de réforme de la Chambre des représentants examine également un rapport de BuzzFeed selon lequel Parler a offert à Donald Trump, alors qu’il était encore président, une participation de 40 % en échange d’une utilisation exclusive de la plateforme. Les négociations « ont finalement déraillé à cause des événements du 6 janvier », selon ce rapport. La présidente de la commission de surveillance, Carolyn Maloney, a demandé des documents sur le financement et les opérations de Parler.Le conseil d'administration de l'entreprise Parler, soutenue par la donatrice du Parti républicain Rebekah Mercer, a licencié John Matze de son poste de PDG il y a quelques semaines. « Je tiens à remercier tout le monde chez Parler, les partisans de Parler et surtout les employés extraordinaires de Parler qui ont travaillé sans relâche pour soutenir notre vision commune. Ce n'est pas un adieu. Juste un si long moment pour l'instant », a-t-il écrit sur son compte LinkedIn.Matze a envoyé un mémo au personnel de la société dans lequel il a déclaré que le conseil d'administration de la société, contrôlée par Mercer, l'a licencié. Il ajoute qu’il n'a pas participé à la décision, et que la raison du licenciement reste inconnue. « Le 29 janvier 2021, le conseil d'administration de Parler, contrôlé par Rebekah Mercer, a décidé de mettre immédiatement fin à mon poste de PDG de Parler. Je n'ai pas participé à cette décision », a déclaré Matze dans son mémo.« Au cours des derniers mois, j'ai rencontré une résistance constante à ma vision du produit, à ma forte conviction en la liberté d'expression et à mon point de vue sur la façon dont le site Parler devrait être géré », a-t-il écrit. « Par exemple, j'ai plaidé pour une plus grande stabilité des produits et ce que je crois être une approche plus efficace de la modération du contenu ». « J'ai travaillé des heures interminables et mené des batailles constantes pour faire fonctionner le site Parler, mais à ce stade, l'avenir de Parler n'est plus entre mes mains », a ajouté Matze.Cette fois-ci, Parler semble avoir banni son cofondateur et ancien PDG. John Matze a déclaré qu'il pensait avoir été banni après avoir fait plusieurs publications et commentaires sur la plateforme la semaine dernière. Des captures d'écran que Matze a partagées sur une chaîne Telegram ont montré que son compte avait été rendu « privé » vendredi après avoir publié un message demandant à ses 722 000 abonnés Parler ce qu'ils pensaient de la « juste valeur marchande » de l'entreprise. Plus tôt la semaine dernière, il avait publié un message sur Parler demandant à ses abonnés de le rejoindre sur Telegram, une application de messagerie populaire.« Je sais que c'est un blocage parce que je sais comment fonctionne l'architecture », a déclaré Matze à BuzzFeed News par SMS. « Je ne peux plus me connecter ». Après que BuzzFeed News a contacté un porte-parole de Parler à propos de la situation, le réseau social a débloqué le compte, selon Matze, qui a fourni une capture d'écran. Le porte-parole n'a fait aucun commentaire.Dans d'autres commentaires faits vendredi avant le blocage de son compte, Matze a félicité d'anciens collègues pour « avoir fait un excellent travail » qui a permis de remettre Parler en ligne, leur disant de « continuer à tout déchirer ».Matze a refusé de commenter la signification de son message sur l’évaluation de la société. Matze a déclaré au Wall Street Journal qu'il avait été licencié pour avoir tenté de mettre en œuvre plus de modération de contenu pour ramener Parler dans les magasins d'applications. Dans une déclaration plus tôt ce mois-ci, Amy Peikoff, responsable des politiques chez Parler, a qualifié la qualification de Matze de son licenciement de « trompeuse », mais n'a pas dit ce qui était inexact.Source : John Matze