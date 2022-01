Moins de groupes politiques ont été retirés de Facebook entre le jour du scrutin et le 6 janvier

Les dirigeants de Facebook ont minimisé le rôle de l'entreprise dans l'attaque du 6 janvier et ont résisté aux appels, y compris de son propre conseil de surveillance, pour une enquête interne complète. La société doit également fournir toutes les informations demandées par la commission du Congrès qui étudie l'attaque du 6 janvier. Facebook a déclaré qu'il continuait à négocier avec la commission.Drew Pusateri, un porte-parole de Meta, la société mère nouvellement renommée de Facebook, a déclaré qu'elle n'était pas responsable de la violence du 6 janvier. Il a plutôt pointé du doigt Trump et d'autres personnes qui ont exprimé les mensonges qui ont déclenché le siège du Capitole. « L'idée que l'insurrection du 6 janvier n'aurait pas eu lieu sans Facebook est absurde. L'ancien président des États-Unis a poussé un récit selon lequel l'élection a été volée, notamment en personne à une courte distance du Capitole ce jour-là. La responsabilité de la violence qui s'est produite le 6 janvier incombe à ceux qui ont attaqué notre Capitole et à ceux qui les ont encouragés », a déclaré Pusateri.Pour déterminer l'ampleur des messages attaquant la victoire de Biden, le Washington Post et ProPublica ont obtenu un ensemble de données unique de 100 000 groupes et leurs messages, ainsi que des informations et des images, compilées par CounterAction, une société qui étudie la désinformation en ligne. Le Post et ProPublica ont utilisé l'apprentissage automatique pour réduire cette liste à 27 000 groupes publics qui présentaient des signes évidents d'intérêt pour la politique américaine. Sur les plus de 18 millions de messages postés dans ces groupes entre le jour du scrutin et le 6 janvier, l'analyse a recherché des mots et des phrases permettant d'identifier les attaques contre l'intégrité de l'élection.Le chiffre de plus de 650 000 messages attaquant l'élection et la moyenne de 10 000 par jour est presque certainement un sous-dénombrement. L'analyse de ProPublica/Washington Post n'a examiné que les messages d'une partie de tous les groupes publics et n'a pas pris en compte les commentaires, les messages des groupes privés ou les messages des profils individuels. Seul Facebook a accès à toutes les données pour calculer le véritable total et il ne l'a pas fait publiquement.Facebook a fortement encouragé les groupes depuis que le PDG Mark Zuckerberg en a fait une priorité stratégique en 2017. Mais ceux qui sont axés sur la politique américaine sont devenus si toxiques, affirment d'anciens employés de Facebook, que l'entreprise a créé un groupe de travail, dont l'existence n'a pas été signalée précédemment, spécifiquement pour les surveiller avant le jour de l'élection 2020. Le groupe de travail a supprimé des centaines de groupes au contenu violent ou haineux dans les mois précédant le 3 novembre 2020, selon l'enquête de ProPublica/Post.Pourtant, peu après le vote, Facebook a dissous le groupe de travail et a supprimé d'autres mesures d'application intensive. Les résultats de cette décision sont apparus clairement dans les données examinées par ProPublica et The Post : au cours des neuf semaines de plus en plus tendues qui ont précédé le 6 janvier, les groupes ont été inondés de messages attaquant la légitimité de l'élection de Biden, tandis que le rythme des suppressions a sensiblement ralenti. Les suppressions n'ont pas repris avant la semaine du 6 janvier, mais même à ce moment-là, de nombreux groupes et leurs messages sont restés sur le site pendant des mois, alors que les partisans de Trump continuaient à dénoncer des fraudes électorales et à faire pression sur les États pour qu'ils effectuent des audits du vote ou imposent de nouvelles restrictions au vote.Dates de retrait d'environ 2 000 groupes politiques publics américains entre août 2020 et mars 2021« Facebook a perdu de vue son objectif dans l'intervalle entre le jour du scrutin et le 6 janvier. De nombreux contenus contraires à la loi sont apparus sur la plateforme alors qu'ils ne l'auraient pas été autrement », a déclaré un ancien employé de l'équipe chargée de l'intégrité qui a travaillé au sein du groupe de travail et qui, comme d'autres, s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat pour discuter de questions internes sensibles.Pusateri a nié que l'entreprise ait relâché ses efforts pour combattre les affichages violents et faux sur l'élection après le vote. Il n'a pas fait de commentaires sur les résultats quantitatifs de l'enquête de ProPublica/Post. « L'idée que nous ayons privé de priorité notre travail d'intégrité civique de quelque manière que ce soit est tout simplement fausse. Nous l'avons intégré dans une équipe d'intégrité centrale plus importante afin de nous permettre d'appliquer le travail que cette équipe a initié pour les élections à d'autres défis comme les questions liées à la santé par exemple. Leur travail se poursuit à ce jour », a-t-il déclaré.L'enquête révèle également un problème dans la façon dont Facebook gère ses groupes. D'anciens employés disent que les groupes sont essentiels à la capacité de l'entreprise à maintenir une base d'utilisateurs américains stagnante aussi engagée que possible et à stimuler ses revenus, qui ont atteint près de 86 milliards de dollars en 2020. Mais ils disent qu'à mesure que les groupes sont devenus plus centraux pour les résultats de Meta, les efforts d'application de la société ont été faibles, incohérents et fortement dépendants du travail des administrateurs de groupe non rémunérés pour faire le travail intensif de révision des messages et de suppression de ceux qui violent les politiques de l'entreprise. De nombreux groupes comptent des centaines de milliers, voire des millions de membres, ce qui accroît considérablement la difficulté de contrôler les messages.Les administrateurs étant eux-mêmes imprégnés de théories conspirationnistes sur les élections ou, par exemple, sur la sécurité des vaccins COVID-19, il est rare qu'une mise en application fiable ait lieu, affirment les anciens employés. Ils affirment que les outils automatisés, qui recherchent des termes particuliers indiquant des violations de la politique, sont inefficaces et facilement contournés par les utilisateurs qui orthographient simplement mal les mots clés. « Les groupes sont un désastre », a déclaré Frances Haugen, une ancienne membre de l'équipe chargée de l'intégrité civique de Facebook qui a déposé une plainte pour dénonciation contre l'entreprise et a témoigné devant le Congrès en mettant en garde contre les effets néfastes de l'entreprise sur la démocratie dans le monde, ainsi que d'autres problèmes.Un grand nombre des messages de groupe identifiés dans l'analyse relevaient de ce qu'un rapport interne de Facebook datant de mars définissait comme des « récits non violents nuisibles ». Il s'agit de contenus qui n'enfreignent pas les règles de Facebook, mais dont la prévalence peut amener les gens à « agir de manière nuisible pour eux-mêmes, pour les autres ou pour la société en général ». Le rapport avertit que ces récits nuisibles auraient pu avoir « des impacts négatifs substantiels, y compris contribuer matériellement à l'émeute du Capitole et potentiellement réduire l'engagement civique collectif et la cohésion sociale dans les années à venir ».Pusateri a refusé de commenter des messages spécifiques, mais a déclaré que la société n'avait pas de politique interdisant les messages ou les commentaires qui attaquent la légitimité de l'élection. Il a ajouté que l'entreprise dispose d'une équipe dédiée à l'intégrité des groupes et d'une initiative permanente visant à protéger les personnes qui utilisent les groupes.Les responsables de Facebook ont noté que des contenus plus extrêmes ont afflué sur les petites plateformes de médias sociaux au cours de la période précédant l'attaque du Capitole, y compris des plans détaillés pour apporter des armes ou construire des potences ce jour-là. Mais Trump a également utilisé Facebook comme une plateforme clé pour ses mensonges sur l'élection jusqu'à ce qu'il soit banni. Et la dépendance de Facebook à l'égard des groupes pour stimuler l'engagement a donné à ces mensonges une portée inégalée. Ce phénomène, combiné à l'affaiblissement de l'application de la loi après l'élection, a fait de Facebook un vecteur essentiel de diffusion des idées qui ont alimenté la violence le 6 janvier.Les critiques et les anciens employés disent que cela souligne également un problème récurrent de la plateforme depuis sa création 2004 : l'entreprise ne reconnaît la nécessité de faire respecter la loi qu'après qu'un problème a causé de graves dommages, souvent sous la forme d'un chaos et d'une violence dans le monde réel.La réponse aux attaques contre la légitimité de l'élection présidentielle américaine de 2020 a été lente, les responsables de l'entreprise débattant entre eux de l'opportunité et de la manière de bloquer les mensonges sur l'élection qui se métastasaient rapidement. Les données montrent qu'ils n'ont agi de manière agressive et complète qu'après que les partisans de Trump se sont frayé un chemin dans le Capitole, envoyant les législateurs fuir pour sauver leur vie.L'enquête de ProPublica/Post « est une nouvelle et très importante illustration de la tendance malheureuse de l'entreprise à traiter les problèmes de sécurité sur sa plateforme de manière réactive. Et cela signifie presque par définition que l'entreprise sera moins efficace, car elle ne pourra pas se projeter dans l'avenir et prévenir les problèmes avant qu'ils ne se produisent », a déclaré Paul Barrett, directeur adjoint du Center for Business and Human Rights de la Stern School of Business de l'université de New York.Sources : Craig Silverman et Jeff Kao de ProPublica, Craig Timberg et Jeremy B. Merrill de The Washington PostQuel est votre avis sur le sujet ?