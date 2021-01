Directrice des opérations de Facebook Sheryl Sandberg

Un impact de Facebook minimisé

Les dirigeants de Facebook promettent qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher la plateforme de devenir un outil pour une nouvelle vague de violence envisagée par les services secrets américains. Pourtant, dans le même temps, des propos évoquant la violence sont toujours d'actualité sur Facebook, et ces mêmes dirigeants minimisent l'importance du rôle joué par la plateforme dans les événements du Capitole américain.Quelques heures après que le président Trump a revendiqué la victoire aux élections de novembre, un groupe Facebook a été créé, appelé « Stop the Steal ». En un jour, il était passé à 300 000 membres, ont rapporté Shayan Sardarizadeh et Jessica Lussenhop à BBC Monitoring et BBC News Washington. De nombreux messages répétaient les propos de Trump ; certains ont plaidé pour la « guerre civile ». Plus tard dans la journée, Facebook a supprimé le groupe, « mais pas avant qu'il n'ait généré près d'un demi-million de commentaires, partages, likes et réactions ». Sa suppression a donné naissance à des dizaines d'autres groupes. Le 20 novembre, Sarah Emerson de OneZero a noté que deux groupes Facebook Stop the Steal, totalisant plus de 100 000 membres, étaient toujours actifs. Certains observateurs estiment qu'il y avait là les graines des éléments les plus anciens et les plus publics de la planification de ce qui est devenu la prise en otage du Capitole le 6 janvier.« Si vous n'êtes pas prêt à utiliser la force pour défendre la civilisation, soyez prêt à accepter la barbarie », a déclaré un membre du groupe Facebook « Red-State Secession » la veille de l'assaut, selon le New York Times: « Dans le groupe, des dizaines de personnes ont posté des commentaires comprenant des photographies d'armement – y compris des fusils d'assaut – qu'ils ont dit qu'ils prévoyaient d'apporter au rassemblement. Il y a également eu des commentaires faisant référence à « l’occupation » du Capitole et au fait de forcer le Congrès à annuler les élections de novembre que Joseph R. Biden Jr. avait gagnées.« Je pense que ces événements ont été en grande partie organisés sur des plateformes qui n'ont pas nos capacités pour arrêter la haine, et qui n'ont pas nos normes et n'ont pas notre transparence », a déclaré Sheryl Sandberg lundi à la conférence Reuters Next, cherchant à éviter que les retombées de l'émeute du Capitole n'éclaboussent Facebook. Ce n’est pas la première fois que Sandberg, le chef de l’exploitation de la société, a porté cette casquette (le visage public « raisonnable » de la société privée).La COO de Facebook, Sheryl Sandberg, a donné lundi une interview en direct à Reuters dans laquelle elle a déclaré que le président Donald Trump ne serait pas susceptible de rétablir son compte Facebook suite à la décision de la société de bloquer « indéfiniment » son compte. « Même le président n'est pas au-dessus des politiques que nous avons », a déclaré Sandberg. « Nous n'avons pas l'intention de le laisser [revenir] entrer ».Mais même si elle a réitéré que le président avait été interdit spécifiquement pour avoir soufflé sur les braises qui ont conduit à des discours violents sur la plateforme, Sandberg a minimisé le rôle que Facebook aurait pu jouer pour amener la foule au Capitole en premier lieu.« Nous savons que cela a été organisé en ligne », a déclaré Sandberg à Reuters. « Nous avons fermé QAnon, Proud Boys, Stop the Steal – tout ce qui parlait de violence possible la semaine dernière. Notre application n'est jamais parfaite, donc je suis sûre qu'il y avait encore des choses sur Facebook, [mais] je pense que ces événements ont été largement organisés sur des plateformes qui n'ont pas nos capacités pour arrêter la haine, qui n'ont pas nos normes et qui n'ont pas notre transparence. »Pourtant, elle a ajouté : « Certes, à ce jour, nous travaillons pour trouver une seule mention qui pourrait être liée à cela et nous allons nous assurer qu'elle soit supprimée le plus rapidement possible. »Les mots de Sandberg suivent un schéma familier dans tous les efforts de Relations Publiques de Facebook : ils embrassent et minimisent simultanément le pouvoir de l'entreprise. Pourtant, comme l'a rapporté Vice, « au moment même où Sandberg a fait ces commentaires, il y avait au moins 60 groupes "Stop the Steal" actifs sur Facebook, certains comptant des dizaines de milliers de membres et des millions d'interactions. » Le même jour, Sandberg a minimisé le rôle de Facebook au service des personnes armées qui ont tenté de prendre le Capitole, les personnes qui revendiquaient la responsabilité de l'organisation de la foule utilisaient Facebook et Instagram pour en planifier davantage.De même, un trio de rapports montrent clairement que, contrairement à la position de la COO de Facebook Sheryl Sandberg, des individus utilisaient Facebook pour planifier la violence avant l'insurrection de la semaine dernière au Capitole américain (et que les utilisateurs le font encore aujourd'hui).Le New York Times a publié un rapport sur des individus, dont au moins un qui a assisté au rassemblement du 6 janvier au Capitole, qui ont été radicalisés spécifiquement sur Facebook et Instagram. En termes simples, de nombreux utilisateurs, dont le contenu antérieur avait tendance à être anodin, ont vu des pics d'engagements massifs (bien plus de likes et de commentaires) de la part d'autres utilisateurs lorsqu'ils ont commencé à partager des théories du complot alléguant que l'élection de 2020 avait été « volée » ou autre contenu de style Qanon.De nombreux utilisateurs « ont été radicalisés du jour au lendemain », selon la revue NYT. « Il y a dix ans, leur présence en ligne ne ressemblait en rien à leur présence d'aujourd'hui. Un voyage à travers leurs flux offre un aperçu de la façon dont Facebook récompense les exagérations et les mensonges ».Les data scientists et les dirigeants de l'entreprise savaient que la violence proliférait sur Facebook et Instagram avant et pendant les événements du 6 janvier, selon le Wall Street Journal. Les rapports de contenu violent sur les plateformes cet après-midi « ont connu une croissance multipliée par plus de 10 par rapport à la matinée », selon des documents internes examinés par les journalistes du WSJ.Au cours de l'après-midi chaotique, rapporte le WSJ, le directeur de la technologie de Facebook, Mike Schroepfer, a exhorté les employés à « s'accrocher », tandis que l'entreprise cherchait à « permettre des discussions pacifiques et à s'organiser sans appeler à la violence ».Certains employés, cependant, n'ont pas été touchés par cet appel à la patience. « Avec tout le respect que je vous dois, n'avons-nous pas eu assez de temps pour comprendre comment gérer le discours sans permettre la violence ? », aurait rétorqué un employé. « Nous alimentons ce feu depuis longtemps et nous ne devrions pas être surpris qu’il soit désormais hors de contrôle. »La rhétorique violente sur Facebook reste un problème majeur aujourd'hui, rapporte Reuters, avec des menaces proliférant contre la prochaine investiture du président élu Joe Biden.Un porte-parole de Facebook, qui a demandé à ne pas être nommé pour « des raisons de sécurité », a déclaré à Reuters que l'insurrection au Capitole semblait être un « événement galvanisant ». « Les signaux suivis par Facebook incluaient des dépliants numériques faisant la promotion des événements, certains d'entre eux présentant des appels aux armes ou les insignes de milices ou de groupes haineux », rapporte Reuters.Dans le cadre de ses « préparatifs » pour le jour de l'inauguration, Facebook a annoncé lundi qu'il interdirait l'expression "Stop the steal", un cri de ralliement utilisé par ceux qui ne croient pas (ou ne veulent pas) croire au fait que Joe Biden a remporté l'élection (un groupe qui comprend le président Trump).La société a ajouté :« Nous avons mis en place des mesures d'urgence avant les élections américaines, par exemple ne pas recommander de groupes civiques auxquels les gens adhèrent. La semaine dernière, nous en avons mis en œuvre plusieurs autres, notamment en augmentant l'obligation pour les administrateurs de groupe d'examiner et d'approuver les publications avant leur publication, en désactivant automatiquement les commentaires sur les publications dans les groupes qui commencent à avoir un taux élevé de discours de haine ou de contenu incitant à la violence, et utiliser l'IA pour rétrograder davantage le contenu qui enfreint probablement nos politiques. Nous maintenons ces mesures en place. »Cependant, Facebook ne parvient manifestement pas à aller après « la moindre mention » ou déclaration qui pourrait provoquer ou contribuer à de nouvelles violences, malgré ses efforts accrus.Les médias américains ont indiqué qu'une recherche rapide des « événements » Facebook à Washington et ses environs, prévus pour la semaine prochaine, a mis en évidence plusieurs rassemblements et manifestations qui semblent conçus pour interférer avec l'inauguration de Biden. Certains sont prévus pendant le week-end, dans les jours précédant l'événement, tandis que d'autres appellent les participants à se rassembler au Capitole le 20 janvier, jour de l'inauguration.La même recherche rapide et superficielle de cinq minutes a également mis en évidence une demi-douzaine de groupes privés qui disent avoir l'intention de réunir des « patriotes » pour marcher sur Washington pendant la semaine de l'inauguration, ainsi qu'un groupe public où des membres postaient des contenus menaçants comme une photo de la Présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Calif.), avec des messages violents.Source : ReutersQu'en pensez-vous ?