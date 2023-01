À la suite des élections de mi-mandat de 2022, nous vous écrivons pour exhorter Meta à maintenir son engagement à maintenir hors de sa plateforme les contenus de déni électoral dangereux et infondés. À cette fin, nous exhortons également Meta et ses dirigeants à poursuivre la suspension du compte Facebook de l'ancien président Donald Trump au-delà de janvier, et à surveiller attentivement et à contrer la diffusion de fausses informations électorales nuisibles, y compris le gros mensonge sur l'élection présidentielle de 2020, sur Facebook.Après chaque cycle électoral, les plateformes de médias sociaux comme Meta modifient ou annulent souvent certaines politiques de désinformation, car elles sont temporaires et spécifiques à la saison électorale. Le faire dans le contexte actuel, où la désinformation électorale érode continuellement la confiance dans l'intégrité du processus électoral, serait une erreur tragique. Meta doit s'engager à appliquer de solides politiques de désinformation électorale tout au long de l'année, car nous assistons toujours à la diffusion de mensonges sur le vote et les élections précédentes sur votre plateforme.Meta a déjà pris des mesures concrètes pour lutter contre les mensonges et la désinformation concernant les élections, comme l'ajout par Facebook d'étiquettes sur les publications liées aux élections promouvant des informations fiables en 2020 et 2021, ce qui était une étape importante pour contrer la prolifération de la désinformation électorale sur la plateforme. Nous avons également soutenu la décision de Meta de suspendre le compte Facebook de l'ancien président Trump pour avoir « entretenu un récit infondé de fraude électorale et fait des appels persistants à l'action », créant ainsi « un environnement où un risque grave de violence était possible », selon le Facebook Oversight Board. Ce risque persiste et n'a certainement pas diminué depuis la suspension du compte de de l'ancien président.Pour que Meta maintienne de manière crédible une politique d'intégrité électorale légitime, il est essentiel que votre entreprise maintienne la suspension du compte de l'ancien président Trump. Nous comprenons que la suspension initiale de son compte expire en janvier, et que Meta prendra alors une décision concernant l'avenir de son compte. Lors de la suspension initiale du compte, la déclaration de Facebook indiquait: "Si nous déterminons qu'il existe toujours un risque sérieux pour la sécurité publique, nous prolongerons la restriction pour une période déterminée et continuerons à réévaluer jusqu'à ce que ce risque ait diminué." Deux ans plus tard, nous pouvons voir sans équivoque que Trump propage toujours le Grand Mensonge et sape ainsi notre démocratie. En effet, il a exprimé son soutien au pardon des personnes impliquées dans l'attaque du 6 janvier contre la police, s'il en avait jamais l'occasion.Trump a continué à publier sur Truth Social du contenu électoral préjudiciable qui violerait probablement les politiques de Facebook, et nous avons toutes les raisons de croire qu'il ramènerait une rhétorique conspiratrice similaire sur Facebook, s'il en avait l'occasion. Le jour des élections cette année, Trump a perpétré de faux récits électoraux, y compris des affirmations infondées selon lesquelles « la situation du vote par correspondance à Detroit est VRAIMENT MAUVAISE... Protestez, protestez, protestez ! » De même, il a posté que « le comté de Maricopa en Arizona ressemble à une CATASTROPHE complète pour l'intégrité des électeurs. De même que Detroit (bien sûr !), la Pennsylvanie et d'autres endroits. Ce n'est pas couvert par les Fake News Media! » Un message ultérieur a affirmé: « l'Arizona a même dit "d'ici la fin de la semaine! - Ils veulent plus de temps pour tricher ! Kari Lake DOIT gagner ! »