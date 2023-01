FTX dépose une demande de mise en faillite aux États-Unis

Les décisions et pratiques de FTX constitueraient une fraude financière

Les régulateurs des Bahamas se battent pour récupérer les actifs

FTX est une place de marché centralisée de cryptomonnaies fondée en mai 2019 par Sam Bankman-Fried, devenue insolvable le 11 novembre 2022. À l'apogée de son activité, la plateforme compte un million d'utilisateurs et est la 3ᵉ place d'échanges de cryptomonnaie en termes de volume. Les autorités de régulation des Bahamas tentent de récupérer les biens de FTX dans le cadre de la procédure de protection de la faillite aux États-Unis, en déclarant à un juge fédéral du Delaware qu'autoriser la gestion des biens par les tribunaux américains serait à la fois inefficace sur le plan administratif et illégal au regard de la législation des Bahamas.C'est le premier véritable regard derrière le rideau sur les dépenses immobilières colossales de FTX . Des dizaines de millions de dollars ont été dépensés rien que sur la petite île où Bankman-Fried avait élu domicile, la société holding de FTX ayant acheté au moins 15 propriétés et un terrain vague pour un total combiné de plus de 143 millions de dollars.Deux des plus grands appartements de ce lotissement privé d'Albany ont coûté la bagatelle de 30 millions de dollars ; un autre a été acheté pour un peu plus de 21,3 millions de dollars. Bankman-Fried et Salame ont également investi des dizaines de millions de dollars dans l'achat de terrains pour le bâtiment de leur siège social actuel, pour un montant de plus de 25 millions de dollars au Veridian Corporate Center. En avril, FTX a donné le coup d'envoi de la construction d'un nouveau siège, qui était en suspens depuis que la bourse a déposé son bilan en novembre.FTX, autrefois la troisième plus grande plateforme d'échange de crypto, a perdu de son prestige. Il a été porté à la connaissance du public que Sam Bankman-Fried, qui était alors PDG de la société, a secrètement utilisé des milliards de dollars d'actifs de clients pour financer largement sa société de trading affiliée, Alameda Research. Ainsi, FTX a fini par manquer de liquidité à un moment donné, ce qui a provoqué son implosion.En novembre de l’année dernière, des révélations choquantes ont été faites dans la saga FTX via un rapport qui indiquait lequel le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, avait secrètement utilisé des milliards de dollars d'actifs de clients pour financer largement sa société de trading affiliée, Alameda Research . Ainsi, FTX a fini par manquer de liquidité à un moment donné, ce qui a provoqué son implosion. FTX, qui est la quatrième plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, a entraîné l'ensemble du marché dans sa descente aux enfers.Alors que l'on ignorait jusqu'ici ce qui a précipité la quatrième plus grande bourse de cryptomonnaies dans une telle situation, les révélations de Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, lors d'une réunion avec les investisseurs en novembre ont confirmé les craintes des analystes. Bankman-Fried aurait déclaré aux investisseurs que sa seconde société Alameda Research devait environ 10 milliards de dollars à FTX. Selon des sources au fait du dossier, FTX aurait accordé des prêts à Alameda en utilisant l'argent que les clients avaient déposé sur la bourse à des fins de négociation, une décision que Bankman-Fried a décrite comme un mauvais jugement.Au moins 1 milliard de dollars de fonds clients ont disparu de la plateforme d'échange de crypto FTX, selon deux personnes proches du dossier. Il faut aussi compter sur la « disparition » de 477 millions de dollars en crypto après la déclaration de faillite imputée à un « piratage » par FTX.FTX a déposé une demande de mise en faillite aux États-Unis après avoir été incapable de faire face à un torrent de retraits, marquant un effondrement stupéfiant pour l'empire crypto de Sam Bankman-Fried qui était évalué à 32 milliards de dollars en milieu d’année 2022. Le dépôt devant un tribunal fédéral du Delaware comprend l'entité américaine de FTX, le groupe commercial exclusif de Bankman-Fried, Alameda Research, et environ 130 sociétés affiliées.Bankman-Fried a également démissionné de son poste de directeur général. Il a indiqué qu'il souhaitait nommer Stephen Neal au poste de nouveau président du conseil d'administration de la société. Cependant, un porte-parole a déclaré plus tard que Neal avait décidé de ne pas servir : « Bien qu'honoré par la demande, il s'avère que, malheureusement, il n'est pas en mesure d'occuper ce poste pour des raisons n'ayant rien à voir avec FTX., Inc., ou son ancien PDG ». Aussi, il sera remplacé plutôt par John J Ray III, un spécialiste de la restructuration qui a supervisé les affaires de faillite d'Enron et de Nortel Networks.Dans le même mois, un nouveau dossier judiciaire concernant les sociétés en faillite de Sam Bankman-Fried révèle que les fonds de l'entreprise ont été utilisés pour acheter des maisons aux Bahamas et des « objets personnels » au nom d'employés et de conseillers de FTX, selon une déclaration de faillite, quelques jours après que l'appartement penthouse du fondateur Sam Bankman-Fried a été mis en vente pour près de 40 millions de dollars.FTX ne disposait même pas d'un service comptable et les dépenses étaient approuvées par des emoji ou par messages privés. Selon le nouveau PDG, FTX ne dispose pas de documents sur la prise de décision et Bankman-Fried utilisait souvent des plateformes de messagerie avec une fonction de suppression automatique « et encourageait les employés à faire de même ». Dans le dossier, Ray a également cherché à éloigner la nouvelle équipe de direction de FTX de Bankman-Fried, qui, selon lui, continue de faire des déclarations « erratiques et trompeuses » sur Twitter et dans des déclarations à la presse.Selon un document judiciaire, la bourse de cryptomonnaies FTX, qui s'est effondrée, doit près de 3,1 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers. Elle a déposé devant la justice américaine un document dans lequel elle a déclaré devoir environ 3,1 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers , dont environ 1,45 milliard de dollars aux dix premiers.FTX, qui s'est placée sous la protection du tribunal américain des faillites, laisse un peu plus d'un million de clients et d'autres investisseurs face à des pertes totales de plusieurs milliards de dollars. Les documents déposés dans le cadre de cette faillite ont révélé un détournement sans précédent des fonds des clients, dont une grande partie a été utilisée dans des paris risqués ou pour payer des maisons au personnel.Un rapport, publié fin novembre de l’année dernière, a révélé qu'Elon Musk avait envoyé un SMS à Bankman-Fried le 5 mai 2022, l'invitant à transformer ses actions publiques de Twitter en une participation dans la société privée du PDG de Tesla, quelques semaines après que ce dernier a proposé d'acheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Si Musk semble avoir effectivement envoyé ce SMS, il a toutefois qualifié le rapport de « faux », expliquant que ni Bankman-Fried ni sa société FTX n'ont un lien quelconque avec Twitter.Les rapports et le processus de mise en faillite de FTX ont révélé une longue liste de décisions et pratiques qui constitueraient une fraude financière si FTX avait été une entité réglementée aux États-Unis (même sans aucune règle spécifique aux cryptomonnaies). Dans la mesure où ils ont permis le vol effectif des biens de citoyens américains, ces stratagèmes peuvent encore faire l'objet de poursuites devant les tribunaux américains. La liste des méfaits de Sam Bankman-Fried et FTX est longue.À son apogée, FTX a dépensé son argent dans un certain nombre d'accords de parrainage. Sam Bankman-Fried a reconnu avoir donné de l'argent en secret aux républicains. Il était déjà répertorié comme le deuxième plus grand donateur des démocrates lors des élections de mi-mandat de 2022 avec ses 40 millions de dollars. Il affirme avoir versé la même somme des deux côtés des pôles politiques.Alors que le stade du Miami Heat est devenu la FTX Arena, la société a également conclu un accord avec l'équipe de Formule 1 Mercedes-Benz et a parrainé l'organisation professionnelle d'esports Team SoloMid (TSM), qui s'appelait TSM FTX pendant un certain temps. Toutes ces offres sont caduques maintenant, bien entendu. Les célébrités faisant la promotion de FTX comprenaient Tom Brady et sa femme, Gisele Bündchen, qui ont signé en tant que conseillers en initiatives environnementales et sociales, en plus d'autres stars comme l'athlète de la NBA Stephen Curry, la star du tennis Naomi Osaka et bien d'autres.FTX a même payé pour faire de la publicité durant le Super Bowl, publicité dans laquelle Larry David jouait le rôle d'un perdant qui a manqué des développements tels que la roue, l'électricité et, bien sûr, la cryptomonnaie. Certains des sponsors célèbres de FTX ont été nommés dans un recours collectif contre la société.Sam Bankman-Fried et son cercle restreint de FTX avaient un groupe de discussion secret appelé « Wirefraud ».Le juge américain des faillites John Dorsey, supervisant la faillite de FTX, a déclaré qu'il autorisera les entreprises de médias à faire valoir leur argument selon lequel la bourse de cryptomonnaie effondrée doit divulguer publiquement les noms de ses clients. Les entreprises de presse ont fait valoir dans un document judiciaire que le fait de garder secrets les noms de près d'un million de clients pourrait transformer la procédure de faillite en « farce » si les créanciers commençaient à se battre anonymement pour savoir combien d'argent ils devraient recevoir.FTX a fait valoir que la pratique américaine en matière de faillite consistant à divulguer des détails sur les créanciers, y compris les clients, pourrait les exposer à des escroqueries, violer les lois sur la protection de la vie privée et permettre à des rivaux de les débaucher, ce qui minerait la valeur de FTX dans sa recherche d'acheteurs.FTX a déclaré qu'elle prévoyait de vendre ses activités LedgerX, Embed, FTX Japan et FTX Europe dans le cadre de sa procédure de faillite. Ces quatre entreprises sont relativement indépendantes du groupe FTX au sens large, et chacune d'entre elles possède ses propres comptes clients séparés et des équipes de gestion distinctes, selon un document déposé par FTX auprès du tribunal.Aujourd'hui, les régulateurs des Bahamas se battent pour récupérer ces actifs auprès des dirigeants américains de FTX. Dans un dépôt, les avocats des Bahamas ont demandé à un juge américain de rejeter la procédure du chapitre 11 pour la filiale immobilière de FTX. Les avocats bahamiens ont déclaré au tribunal que, puisque tous les biens se trouvaient aux Bahamas et que « la loi bahamienne ne permet pas la reconnaissance d'une procédure d'insolvabilité étrangère pour une société bahamienne », la procédure de faillite américaine devait être suspendue et les régulateurs bahamiens devaient être autorisés à prendre le contrôle total du processus immobilier bahamien.Il s'agit d'une démarche qui risque de susciter des réactions de la part des avocats américains de FTX et du PDG John J. Ray, qui s'est engagé à maximiser le recouvrement pour les clients de FTX aux États-Unis et à l'étranger par le biais de restructurations et de ventes d'actifs. Les avocats américains et bahaméens se sont affrontés devant les tribunaux au sujet de la juridiction, chaque partie criant à l'autre.FTX s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites le 11 novembre, après que CoinDesk ait révélé des irrégularités importantes dans les bilans du fonds spéculatif Alameda Research. Un sauvetage de dernière minute par Binance a finalement échoué, précipitant une ruée sur la banque et une crise de liquidité étonnante pour un échange qui avait été annoncé comme la grâce salvatrice de la crypto.Le fondateur Bankman-Fried est maintenant en prison aux Bahamas, après que des accusations aient été portées contre lui par des procureurs américains. La crise continue de planer sur l'ensemble de l'espace cryptographique. BlockFi a déposé le bilan en novembre. Une myriade de bourses ont gelé ou mis en pause les rachats et les retraits. Des rumeurs circulent pour savoir quelle bourse, le cas échéant, sera la prochaine à tomber, alors même que les sociétés de cryptomonnaies publient des preuves de réserves apparemment auditées pour tenter de rétablir la confiance des investisseurs.Quel est votre avis sur le sujet ?