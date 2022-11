FTX a déclaré samedi qu'elle avait lancé un examen stratégique de ses actifs mondiaux et se préparait à la vente ou à la réorganisation de certaines sociétés. Selon un dépôt devant le tribunal, une audience sur les motions dites de premier jour de FTX est prévue ce mardi devant un juge américain des faillites. La faillite rapide de FTX a marqué une chute stupéfiante pour l'un des acteurs les plus grands et les plus puissants du secteur des cryptomonnaies. Les premiers dépôts devant le tribunal ont révélé la semaine dernière qu'il pourrait y avoir plus d'un million de créanciers. Une situation qui a attiré le regard des régulateurs à travers le monde.La bourse a déclaré avoir été en contact avec le bureau du procureur des États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et des dizaines d'organismes de réglementation fédéraux, étatiques et internationaux au cours des 72 dernières heures. Plusieurs agences fédérales et d'État ont lancé ou élargi des enquêtes sur la société, dont le département américain de la Justice (DOJ), la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, la Commission des valeurs mobilières des Bahamas et la Financial Crimes Investigation Branch des Bahamas. Mais ce n'est pas tout.Dans un communiqué de presse, la police royale des Bahamas, où FTX est basé, a annoncé qu'elle enquête pour savoir si une quelconque faute criminelle a été commise en rapport avec l'implosion de la société. Les autorités bahamiennes ont pris le contrôle des actifs numériques détenus par FTX Digital Markets, l'unité de FTX basée aux Bahamas. La Commission des valeurs mobilières des Bahamas a annoncé jeudi soir qu'elle avait ordonné le transfert de tous les actifs numériques de FTX Digital Markets. Ces actifs auraient été transférés dans un portefeuille numérique contrôlé par le régulateur des Bahamas pour "conservation".FTX et ses sociétés affiliées ont déposé leur bilan dans le Delaware le 11 novembre dans l'une des plus grandes faillites du secteur des cryptomonnaies. FTX, qui était la troisième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies, a perdu de son prestige en seulement quelques jours. Il a été porté à la connaissance du public que Sam Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de la bourse de cryptomonnaies, a secrètement utilisé des milliards de dollars d'actifs de clients pour financer largement sa société de trading affiliée, Alameda Research. Ainsi, FTX a fini par manquer de liquidité à un moment donné, ce qui a provoqué son implosion.La société en difficulté s'est efforcée de lever des milliards de dollars de fonds pour pouvoir faire face aux demandes de retrait des clients, mais a finalement déposé le bilan. Bankman-Fried a démissionné de son poste et a été remplacé par John J Ray III, un spécialiste de la restructuration d'entreprise qui a supervisé les affaires de faillite d'Enron et de Nortel Networks. Il a déclaré qu'il n'avait jamais fait face à un tel "désordre dans sa longue carrière". Il a indiqué qu'un manque de contrôle des décaissements signifiait que la comptabilisation des dépenses était effectuée d'une manière qui n'était pas « appropriée pour une entreprise commerciale ».« Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi complète d'informations financières fiables comme cela s'est produit ici », note le liquidateur qui jouit de 40 d'expériences. Dans un rapport déposé devant le tribunal, Ray a déclaré qu'il avait observé chez FTX international, FTX US et Alameda Research de Bankman-Fried « une intégrité des systèmes compromise » ; « une surveillance réglementaire défectueuse » et une « concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe de personnes inexpérimentées et peu sophistiquées, potentiellement compromises ».Une déclaration qui souligne le chaos et la mauvaise gestion au cœur de ce qui était autrefois un acteur majeur du secteur des cryptomonnaies avec des liens profonds à Washington. La disparition de l'empire FTX de Bankman-Fried a plongé les marchés des cryptomonnaies dans une crise. Le dossier cinglant devant le tribunal fédéral des faillites du Delaware a brossé un tableau de la mauvaise gestion de Bankman-Fried chez FTX, une société qui a levé des milliards de dollars auprès d'investisseurs en capital-risque de premier plan tels que Sequoia, SoftBank et Temasek. Ray a également révélé comment FTX détruisait certaines preuves.Selon les observations de Ray, FTX n'a ​​pas tenu de livres, de registres ou de contrôles de sécurité appropriés pour les actifs numériques qu'il détenait pour les clients, s'est servi d'un logiciel pour dissimuler l'utilisation abusive des fonds des clients et a accordé un traitement spécial à Alameda. Ray a également précisé que les débiteurs (FTX et ses 130 sociétés affiliées) n'ont pas de service comptable et externalisent cette fonction. L'expert en restructuration a déclaré que la société ne disposait pas d'une « liste précise » de ses propres comptes bancaires, ni même d'un dossier complet des personnes qui travaillaient pour FTX.Toujours selon lui, FTX utilisait un compte de messagerie de groupe non sécurisé pour gérer les clés de sécurité de ses actifs numériques. Les fonds du groupe avaient été utilisés pour acheter des maisons et d'autres objets personnels pour le personnel et les conseillers, et les paiements ont été approuvés grâce à l'utilisation d'emojis personnalisés dans un chat en ligne. Ray a déclaré que l'un des problèmes majeurs était le manque de documents sur la prise de décision. Il a déclaré que Bankman-Fried utilisait souvent des plateformes de messagerie avec une fonction de suppression automatique « et encourageait les employés à faire de même ».Enfin, rappelons que FTX Digital Markets a demandé mardi dernier la protection du chapitre 15 de la loi américaine sur les faillites devant un tribunal de New York. Ce chapitre permet aux entreprises étrangères d'utiliser la loi américaine sur les faillites pour restructurer leur dette, ce qui est souvent le cas parce que la loi américaine offre de meilleures protections que celles d'autres pays. FTX US, la branche américaine de FTX, avait demandé la protection du chapitre 11 de cette loi lors de son dépôt de bilan le 11 novembre dernier.Quel est votre avis sur le sujet ?