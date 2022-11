Les bons résultats n’ont pas duré longtemps

Les assistants vocaux sont-ils tous condamnés ?

Insider s'est entretenu avec plus d'une douzaine d'employés, anciens et actuels, de l'équipe chargée du matériel de l'entreprise afin de se faire une idée plus précise de son état actuel. Ils ont décrit une division en crise. Alors qu'Alexa était autrefois l'un des projets à la croissance la plus rapide de l'entreprise, les pertes croissantes et les suppressions massives d'emplois soulignent la chute rapide de l'assistant vocal et de la division matérielle plus large d'Amazon. Les employés ont parlé sous couvert d'anonymat car ils n'étaient pas autorisés à parler à la presse.Lorsque l'assistant vocal Alexa a été lancé pour la première fois en novembre 2014, les publications l'ont appelé « l'ordinateur du futur ». Mais, près de 10 ans plus tard, l'assistant vocal n'a pas été à la hauteur des attentes d'Amazon. Au cours du premier trimestre de cette année, l'unité "Worldwide Digital" d'Amazon, qui comprend tout, des haut-parleurs intelligents Echo et de la technologie vocale Alexa au service de streaming Prime Video, a enregistré une perte d'exploitation de plus de 3 milliards de dollars, selon des données internes obtenues par Insider.La grande majorité des pertes de Worldwide Digital étaient liées à Alexa et à d'autres appareils d'Amazon, a déclaré une personne connaissant bien la division. La perte était de loin la plus importante parmi toutes les unités commerciales d'Amazon et doublait légèrement les pertes de ses magasins physiques et de son activité d'épicerie encore naissante. Si le modèle économique d'Amazon a traditionnellement toléré ce genre de mauvaises performances financières de la part de ses activités matérielles, ce n'est plus vrai. Alexa d'Amazon et l'équipe des appareils dans son ensemble sont maintenant la cible principale des plus grands licenciements de l'histoire de l'entreprise, selon un courriel interne vu par Insider.Cela met également en évidence l'échec du modèle commercial de l'entreprise, qui consiste à vendre les appareils au tarif de base et à récupérer les revenus des achats supplémentaires par la suite. « Alexa est un échec colossal de l'imagination. C'est une opportunité gâchée », a déclaré un ancien employé.Lorsqu'Alexa a été lancé, il a ouvert la voie à un nouveau modèle commercial pour l'entreprise. L'objectif n'était pas de vendre plus d'unités comme une entreprise de matériel informatique traditionnelle. Au lieu de cela, Amazon voulait que les acheteurs achètent plus de choses par le biais des appareils Echo en passant des commandes via l'assistant vocal. Comme le dit un document interne : « Nous voulons faire de l'argent quand les gens utilisent nos appareils, pas quand ils achètent nos appareils ».L'appareil Echo de première génération a été un succès surprise, avec plus de 5 millions d'appareils vendus au cours de ses deux premières années, selon Consumer Intelligence Research Partners. En 2016, l'appareil était même la vedette de la publicité du Super Bowl d'Amazon. Deux ans plus tard, l'équipe d'Alexa a presque doublé de taille avec plus de 10 000 employés.Le produit était également l'idée de Jeff Bezos, ce qui en a fait l'une des équipes les plus populaires d'Amazon. Le fondateur d'Amazon est resté impliqué dans le développement d'Alexa. Il a même personnellement examiné les campagnes de marketing par courriel du produit, a déclaré une personne directement impliquée dans le projet. Bezos était également le plus grand défenseur de l'équipe, la poussant à réduire le temps de réponse d'Alexa bien en dessous des normes de l'industrie. Il a également proposé des idées originales, comme le four à micro-ondes alimenté par Alexa, qui n'a pas duré longtemps.Quatre ans après son lancement, le produit était plongé dans la controverse. Des rapports indiquant qu'Alexa envoyait par erreur des enregistrements vocaux à la mauvaise personne ou que des employés d'Amazon écoutaient secrètement des conversations privées ont alimenté les inquiétudes concernant la vie privée. Et les premières fissures dans le modèle économique du produit ont commencé à apparaître. En interne, l'équipe s'inquiète de la qualité de l'engagement des utilisateurs. À cette époque, Alexa recevait un milliard d'interactions par semaine, mais la plupart de ces conversations étaient triviales, des commandes pour jouer de la musique ou demander la météo. Cela signifiait moins d'opportunités de monétisation. Amazon ne peut pas gagner de l'argent si Alexa vous dit la météo - et jouer de la musique via l'Echo ne donne à Amazon qu'une petite partie des recettes.En 2018, la division était déjà un gouffre financier. Cette année-là, le New York Times a rapporté qu'elle avait perdu environ 5 milliards de dollars. Cette année, selon un employé familier de l'équipe chargée du matériel, l'entreprise est en passe de perdre environ 10 milliards de dollars sur Alexa et d'autres appareils.Lors d'une réunion générale en 2019, Limp a reconnu ces préoccupations. Pour qu'Alexa atteigne le « prochain niveau », a-t-il dit, il faut améliorer à la fois l'engagement des utilisateurs et la sécurité. « Nous pouvons faire les deux choses : augmenter l'engagement et s'assurer que les clients ont confiance dans les interactions avec elle. C'est un avenir très, très brillant à mesure que nous avançons », a déclaré Limp.Pourtant, les employés ont déclaré qu'Alexa continuait à avoir des difficultés financières. Alors que le produit se classait parmi les articles les plus vendus sur Amazon, la plupart des appareils se vendaient au prix de base. Fin 2019, l'entreprise a effectivement gelé l'embauche pour l'équipe, ont déclaré trois anciens employés. Bien qu'ils remplissent les rôles, l'entreprise n'a pas élargi le groupe par de nouvelles embauches. Le moral des employés a également commencé à s'effondrer alors que le projet, autrefois prometteur, était clairement en perte de vitesse.L'équipe a essayé d'utiliser une variété de paramètres pour mesurer le véritable impact financier d'Alexa. Elle a même engagé une équipe d'experts pour suivre le comportement des utilisateurs d'Alexa et d'Echo sur Amazon, et déterminer dans quelle mesure ils étaient susceptibles de dépenser davantage sur Amazon.com ou de souscrire à l'abonnement Prime. Mais même ainsi, sa contribution financière était souvent en deçà des attentes, ont déclaré plus d'une demi-douzaine d'employés à Insider.En 2020, l'intérêt de Bezos pour Alexa a commencé à s'estomper. Il a cessé de commenter les campagnes d'emails, et l'équipe a discrètement cessé d'envoyer des mises à jour exécutives à son sujet, a déclaré un employé impliqué dans le marketing. D'autres opportunités de monétisation de l'appareil étaient également tombées à l'eau. Peu après le lancement du premier appareil Echo, la société a lancé l'application Skills, un outil permettant de créer des raccourcis activés par la voix pour appeler des taxis ou commander des pizzas. Au début, des entreprises comme Uber, Disney et Domino's Pizza ont tiré parti de l'outil, mais il n'a pas réussi à générer de l'engagement. En 2020, l'équipe a cessé d'afficher des objectifs de vente en raison du manque d'utilisation, selon un employé.Les tentatives de construire une communauté de développeurs autour de Skills n'ont pas non plus réussi à prendre. La conférence de développeurs Alexa Live, par exemple, a vu les inscriptions continuer à baisser ces dernières années, a déclaré un employé familier de la conférence.Alexa n'a pas pu non plus faire face à la concurrence de Google et d'Apple, qui ont doublé la mise sur cette technologie. Aux États-Unis, Google Assistant est actuellement en tête avec 81,5 millions d'utilisateurs, suivi d'Apple Siri avec 77,6 millions d'utilisateurs, selon Insider Intelligence. Alexa occupe désormais la troisième place, avec 71,6 millions d'utilisateurs.Nous devons nous poser la question : Le temps est-il compté pour les assistants vocaux de Big Tech ? Tout le monde semble avoir des difficultés avec eux. Google a exprimé des problèmes fondamentalement identiques avec le modèle économique de Google Assistant le mois dernier. Il y a une incapacité à monétiser les commandes vocales simples que la plupart des consommateurs veulent réellement faire, et toutes les tentatives de Google pour monétiser les assistants avec des publicités et des partenariats d'entreprise n'ont pas fonctionné. Le produit absorbant du temps de serveur et étant un gros perdant financier, Google a réagi tout comme Amazon en réduisant les ressources de la division.Alors que Google et Amazon se sont fait du mal en se livrant une guerre des prix, les plans d'Apple en matière d'enceintes intelligentes étaient davantage axés sur les résultats. Le prix original de 350 $ du HomePod était beaucoup plus cher que la concurrence, mais c'était probablement un modèle commercial plus durable. Mais le modèle d'Apple n'a pas séduit les consommateurs, et le HomePod original a été tué en 2021. Il existe toujours une version "mini" à 99 dollars, et Apple n'abandonne pas l'idée d'un grand haut-parleur, avec un retour supposé dans les travaux. Siri peut au moins être un produit d'appel pour les ventes d'iPhone, mais Apple est également à la recherche de revenus plus continus provenant des publicités.Source : Business InsinderQuel est votre avis sur le sujet ?