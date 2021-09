Les entreprises technologiques encouragent depuis longtemps l'installation de dispositifs d'écoute dans les foyers et les poches, afin de convaincre les consommateurs de s'en remettre à leurs assistants vocaux pour tous les petits besoins qui se présentent. Mais certains s'inquiètent de plus en plus du fait que ces dispositifs enregistrent même lorsqu'ils ne sont pas censés le faire ; et ils portent leurs craintes devant les tribunaux. Par le passé, il y a eu de nombreux incidents de violation de données liés à ces enceintes connectées, mais les entreprises concernées n'ont pas été inquiétées pour autant.Par exemple, en janvier 2020, il a été révélé que l'application Ring d'Amazon partage de nombreuses informations personnelles à l'insu des utilisateurs ; elle a été surprise en train de donner des informations à Facebook, que les utilisateurs aient un compte ou non. Quelques mois en arrière, en juillet 2019, Google a reconnu qu'il partage avec des tiers les conversations entre ses enceintes connectées et les utilisateurs afin d'améliorer l'IA qui les alimente. Bien sûr, ces actions ont suscité des actions en justice, mais Google, Amazon et Apple ont chaque fois fait pression pour que les poursuites soient abandonnées.Mais jeudi, un juge a déclaré qu'Apple ne pourra pas s'en sortir comme les autres fois. Le juge Jeffrey S. White, du tribunal fédéral de district d'Oakland, a décidé que l'entreprise devra continuer à se battre contre un procès alléguant que son assistant vocal Siri a enregistré de manière inappropriée des conversations privées. En fait, il a décidé que les plaignants, qui tentent de faire de l'affaire un recours collectif, pouvaient continuer à faire valoir que Siri s'est mis en marche à l'improviste, a enregistré des conversations qu'il n'aurait pas dues et a transmis les données à des tiers, violant ainsi la vie privée des utilisateurs.White a précisé que la plupart des actions en justice pouvaient être poursuivies, malgré la demande d'Apple de les rejeter. Le juge a toutefois rejeté un élément concernant le préjudice économique des utilisateurs. Cette affaire est l'une des nombreuses actions en justice intentées contre Apple, Google et Amazon concernant des allégations de violation de la vie privée par des assistants vocaux. Selon les entreprises, ces technologies sont censées faciliter les tâches quotidiennes des utilisateurs. Elles se connectent à des haut-parleurs et peuvent diffuser de la musique, régler un minuteur ou ajouter un article à une liste de courses.Les entreprises nient qu'elles écoutent les conversations à des fins autres que celles prévues, à savoir l'aide aux tâches ou la diffusion de musique. Amazon n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Apple a cité des documents déposés auprès des tribunaux, et Google a déclaré qu'il allait se battre contre cette action en justice. « Ce type de technologie est conçu pour écouter son mot d'éveil. C'est une tâche difficile, car les voix varient souvent de manière significative d'une personne à l'autre », a déclaré Noah Goodman, professeur associé d'informatique et de psychologie à l'université de Stanford.« Les entreprises ont beau essayer, il est peu probable qu'elles puissent se débarrasser complètement des fausses alertes », a-t-il ajouté. Ce procès, ainsi qu'un procès similaire contre Google qui est également en cours devant le tribunal fédéral de Californie, risque d'être une bataille difficile pour les deux entreprises au sujet de la façon dont elles traitent les informations privées qu'elles collectent auprès de millions d'utilisateurs. Selon eMarketer, la popularité des assistants vocaux est montée en flèche ; il a estimé à la fin de l'année dernière que 128 millions de personnes aux États-Unis en utiliseraient un au moins une fois par mois.Cependant, à mesure qu'ils gagnent en popularité, de plus en plus de gens se réveillent et s'inquiètent du fait qu'ils pourraient écouter un peu trop attentivement pour être confortables. Une enquête menée par le Washington Post en 2019 a révélé qu'Amazon conservait une copie de tout ce qu'Alexa enregistre après avoir entendu son nom, même si les utilisateurs ne s'en rendaient pas compte. Selon les médias américains, le procès contre Google est intenté par les mêmes avocats des plaignants de l'affaire Apple et allègue que la société ne devrait pas utiliser les informations apprises lorsqu'elle s'allume à tort pour la publicité.Dans ses réponses à la poursuite, le géant de Cupertino affirme qu'elle ne vend pas les enregistrements de Siri et que les enregistrements ne sont pas associés à un "individu identifiable". « Apple estime que la vie privée est un droit humain fondamental et a conçu Siri pour que les utilisateurs puissent l'activer ou le désactiver à tout moment. Apple travaille activement à l'amélioration de Siri pour éviter les déclenchements par inadvertance et fournit des indices visuels et sonores (reconnus par plusieurs plaignants) afin que les utilisateurs sachent quand Siri est déclenché », a déclaré la société dans sa motion de rejet.Dans un communiqué envoyé par courriel jeudi au Washington Post, Google a déclaré qu'il gardait les informations en sécurité. « Par défaut, nous ne conservons pas vos enregistrements audio et nous facilitons la gestion de vos préférences en matière de confidentialité, avec des choses comme des réponses simples à vos questions sur la confidentialité ou l'activation du mode invité. Nous contestons les allégations dans cette affaire et nous nous défendrons vigoureusement », a déclaré le porte-parole José Castañeda. Les assistants vocaux sont censés s'activer lorsqu'on leur demande de le faire - en disant "Hey, Siri", par exemple.Mais l'action en justice allègue que les plaignants ont vu leurs appareils s'activer même s'ils n'ont pas prononcé le mot "wake". « Ces conversations ont eu lieu à leur domicile, dans leur chambre et dans leur voiture, ainsi que dans d'autres endroits où les plaignants Lopez et A.L. étaient seuls ou avaient une attente raisonnable en matière de vie privée », allègue la poursuite. En 2019, Apple a largement suspendu son utilisation d'une pratique qui permettait à des réviseurs humains d'écouter et de "noter" les enregistrements de Siri. À l'époque, elle a déclaré qu'elle utiliserait des transcriptions générées par ordinateur pour la révision.Les entreprises affirment qu'elles utilisent ces évaluations pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas afin d'améliorer leurs produits. Quelques mois plus tard, l'Associated Press a rapporté qu'Apple avait recommencé à faire appel à des réviseurs humains pour écouter les enregistrements, en donnant aux utilisateurs la possibilité de se retirer. Les poursuites judiciaires demandent aux entreprises de se pencher sur ce qu'elles font lorsqu'elles entendent quelque chose qui n'était pas prévu.Nicole Ozer, directrice de la technologie et des libertés civiles de l'ACLU de Californie, a déclaré que ces poursuites sont un signe que les gens se rendent compte de la quantité d'informations que la technologie vocale recueille. « Je pense que ce procès montre que les gens commencent enfin à réaliser que Siri ne travaille pas pour nous, mais pour Apple », a-t-elle déclaré.